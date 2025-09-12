В Жетысуской области 30 тыс. га земель вернули государству

Рассказать друзьям

Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил генеральному прокурору Берику Асылову продолжить работу по обеспечению законности во всех сферах и утверждению в обществе принципа "Закон и зорядок", сообщает Акорда.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность координации деятельности правоохранительных и других госорганов по таким направлениям, как противодействие мошенничеству, борьба с наркоторговлей, профилактика семейно-бытового насилия, вандализма, а также недопущение безосновательного уголовного преследования бизнеса.





В свою очередь Асылов проинформировал президента о ходе расследования спецпрокурорами уголовных дел особой важности, вызвавших широкий общественный резонанс, затрагивающих интересы государства, а также дел, связанных с пытками.





Всего в текущем году спецпрокурорами направлено в суд 55 уголовных дел, по ним осуждено 112 лиц. В производстве находятся 80 дел. Возмещенный ущерб составил 14,4 млрд тенге.





Также глава Генпрокуратуры представил сведения о новых подходах в поиске преступных доходов и перспективах их использования для экономики страны. Всего по уголовным делам арестовано имущество на 105 млрд тенге, из них только по делам о наркотиках прокурорами совместно с другими правоохранительными органами арестованы активы почти на 12 млрд тенге.





Кроме того, он доложил, что за два года органами прокуратуры возвращены активы на 850 млрд тенге. На эти средства осуществляется строительство порядка 400 социальных и коммунальных объектов в различных регионах страны. На сегодня завершено возведение 60 объектов.





Отдельно стороны обсудили переименование ведомства Генеральной прокуратуры. Новый формат позволит сосредоточиться на создании благоприятного инвестиционного климата и долгосрочной защите прав предпринимателей и инвесторов.



