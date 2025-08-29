Более пяти тысяч гектаров сельхозземель возвращены государству в Западном Казахстане

Длительное время участки не использовались по назначению

Уральск. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Более пяти тысяч гектаров сельскохозяйственных земель возвращены в государственную собственность в Западно-Казахстанской области, сообщает областная прокуратура.





В ходе проверки выяснилось, что сельскохозяйственные земли в Сырымском районе ЗКО длительное время не использовались по назначению.





По актам надзора более 5000 гектаров земель стоимостью более 38 миллионов тенге возвращены в собственность государства. В настоящее время участки вовлекаются в легальный экономический оборот.





Местные исполнительные органы в рамках послания главы государства от 2 сентября 2024 года ориентированы на предоставление возвращенных земель в пользование добросовестным субъектам, проживающим в сельской местности", - добавили в прокуратуре.



