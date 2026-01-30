Вопросы реализации инвестиционных планов аэропорта Алматы рассмотрены в МИД Казахстана

Рассказать друзьям

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров и заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Invest" Мадияр Султанбек провели встречу с президентом АО "Международный аэропорт Алматы" Гокером Косе, в ходе которой были рассмотрены вопросы реализации инвестиционных планов по развитию крупнейшего авиационного хаба страны, сообщили в пресс-службе МИД РК.





Стороны обсудили текущий статус проектов, направленных на расширение инфраструктуры аэропорта, повышение пропускной способности и улучшение качества обслуживания пассажиров и грузопотоков. Отмечено, что компания TAV Airports, управляющая Международным аэропортом Алматы, принимает участие в работе совета иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан в статусе наблюдателя", - говорится в сообщении.





В рамках встречи была представлена информация о стратегических приоритетах аэропорта Алматы как ключевого узла международных и региональных авиаперевозок. В ходе встречи Гокер Косе представил текущее видение развития Международного аэропорта Алматы, обозначил ключевые этапы инвестиционной программы, а также затронул практические вопросы, связанные с поэтапной реализацией проектов, инфраструктурной нагрузкой и дальнейшим расширением мощностей. Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения устойчивого роста пассажирских и грузовых перевозок и повышению операционной эффективности аэропорта.





МИД РК

Алибек Куантыров отметил, что проекты в сфере авиационной инфраструктуры требуют сбалансированного подхода с учетом долгосрочных транспортных приоритетов страны, интересов инвесторов и устойчивого развития городской среды. По его словам, государство рассматривает такие инициативы как важный элемент формирования конкурентоспособной транспортной системы и готово к дальнейшему диалогу по вопросам, связанным с созданием предсказуемых условий для реализации инвестиционных решений.





По итогам обсуждения стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии и координации действий по сопровождению инвестиционных инициатив аэропорта Алматы. Было подчеркнуто, что развитие авиационной инфраструктуры рассматривается как один из ключевых факторов повышения транзитного потенциала Казахстана, роста деловой активности и интеграции страны в международные логистические и туристические маршруты.