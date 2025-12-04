03.12.2025, 09:50 40731
Заморозка тарифов на 7 лет: Минэнерго разъяснило проект
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Республики Казахстан разъясняло порядок утверждения предельных тарифов на электрическую энергию на 2026-2032 годы, передает корреспондент агентство.
Согласно закону "Об электроэнергетике", утверждение тарифов на семилетний период является обязательной процедурой, которую ведомство должно выполнить до истечения срока действия текущих тарифов (конец 2025 года). Цифры в проекте приказа (на уровне 2025 года) сформированы с учетом действующего поручения по обеспечению макроэкономической стабильности. В условиях моратория на повышение цен Министерство энергетики юридически не вправе закладывать в нормативный акт плановый рост тарифов на будущие периоды. Таким образом, документ фиксирует текущие ценовые параметры в строгом соответствии с действующими на сегодня ограничительными мерами", - проинформировали в ведомстве.
Вместе с тем, как отметили в Минэнерго, законодательство РК предусматривает механизм корректировки предельных тарифов. Данная процедура может быть инициирована энергопроизводящими организациями, но исключительно при изменении объективных рыночных факторов, основанных на покрытии экономически обоснованных затрат.
В этой связи интерпретация проекта в отдельных СМИ как "семилетняя заморозка" не совсем точно отражает суть процедурного документа. Приказ фиксирует текущую правовую ситуацию, не исключая реагирования на рыночные изменения в будущем, по истечению срока действия текущего моратория", - объяснили в министерстве.
Ранее Минэнерго Казахстана разработало проект приказа "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию", в котором говорилось о принятии решения по заморозке роста предельных тарифов на электрическую энергию.
04.12.2025, 10:45 5446
Туристический потенциал Казахстана презентовали в Индонезии
Джакарта. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Казахстана в Индонезии совместно с Ассоциацией туров и туристических агентств Индонезии (ASITA) провело в Джакарте круглый стол на тему "Туристические возможности Казахстана" с целью расширения двустороннего сотрудничества в сфере туризма и привлечения большего числа индонезийских путешественников в Казахстан, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В мероприятии приняли участие представители более 40 туристических компаний, международных авиалиний и деловых кругов Индонезии.
Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов провел подробную страновую презентацию туристического потенциала, рассказал об уникальных региональных особенностях и достопримечательностях Казахстана.
Дипломат напомнил о действии безвизового режима в РК для граждан Индонезии (до 30 дней) и пригласил участников встречи к активизации дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в целях повышения уровня взаимного туристического обмена, деловых и человеческих связей между двумя дружественными странами.
Было также отмечено, что в случае инвестирования не менее $300 тыс. в экономику Казахстана инвестор получает "золотую визу" и 10-летний вид на жительство в РК.
Руководство ASITA и турагентства Индонезии выразили большой интерес и готовность продолжить расширять взаимовыгодные туристические и человеческие связи с Казахстаном, а также укреплять деловое партнерство между двумя странами.
В ходе круглого стола участникам были показаны видеоролики о богатом туристическом потенциале и представлена фотовыставка с красивейшими природными ландшафтами Казахстана. Гости мероприятия также попробовали национальную казахскую кухню и получили информативные и туристические материалы о Казахстане.
04.12.2025, 10:06 12651
Начальную военную подготовку возвращают в школы Казахстана
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утверждены обновленные правила начальной военной подготовки (НВП), значительно меняющие содержание дисциплины и усиливающие участие Вооруженных сил в подготовке школьников к службе. Приказ подписан министром обороны 4 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.
Документ разработан департаментом организационно-мобилизационной работы Генерального штаба с учетом поправок в законодательство о воинской службе и военно-патриотическом воспитании. Правила устанавливают единые подходы к организации и преподаванию НВП в школах, колледжах и учреждениях профобразования, уточняют требования к педагогам и расширяют практическую составляющую курса.
Одним из ключевых изменений стало возвращение дисциплине исторического названия "начальная военная подготовка". Программа усиливается за счет увеличения практических элементов, учебно-полевых занятий и расширения разъяснительной работы о правах, обязанностях и социальных гарантиях военнослужащих", - отметили в министерстве.
Советник министра обороны Республики Казахстан Айгуль Тулембаева подчеркнула, что обновления направлены на повышение качества подготовки будущих призывников.
Мы возвращаем НВП ее настоящее содержание: это первый этап подготовки граждан к армии. Ребята должны понимать устав, обязанности военнослужащего, свои права и гарантии после службы. Армия сегодня - это реальная возможность получить профессию, образование и перспективы. Мы хотим, чтобы школьники знали об этом заранее", - сказала она.
По данным Минобороны, существенно меняются требования к преподавателям: вести НВП смогут только граждане, имеющие педагогическое образование по специальности и личный опыт прохождения военной службы. Те педагоги, которые уже работают по дисциплине, сохранят свои должности. Для военнослужащих с выслугой не менее десяти лет вводится возможность бесплатной педагогической переподготовки на базе военных учебных заведений Министерства обороны.
По словам Тулембаевой, это решение укрепит кадровую базу и повысит доверие школьников к предмету.
Ученики должны видеть перед собой человека, который сам служил. Это снимает страхи и недоверие, позволяет объяснить, как армия устроена на самом деле", - отметила она.
Обновленные правила также расширяют роль воинских частей: усиливается практическая составляющая учебно-полевых сборов, командиры подразделений будут участвовать в отдельных занятиях и предоставлять полевую базу. Повышение квалификации преподавателей НВП отныне проводится только на базе военных вузов, кафедр и подведомственных организаций Минобороны, что обеспечивает доступ к актуальному военному опыту.
03.12.2025, 19:43 60876
Казахстан и ЕС открыли переговоры по заключению соглашения об упрощенном визовом режиме
Брюссель. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Европейский союз провели первый раунд официальных переговоров по заключению соглашения об упрощенном визовом режиме и соглашения о реадмиссии между РК и ЕС, сообщает пресс-служба МИД РК.
Заседание прошло под сопредседательством заместителя министра иностранных дел РК Алибека Бакаева и заместителя генерального директора генерального директората Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнеса Лухнера.
Участники отметили, что открытие переговоров отражает рост доверия и стремление сторон к усилению мобильности, расширению возможностей для граждан и укреплению гуманитарных и межобщественных связей. Подчеркнуто, что эти переговоры стали первым подобным процессом между Европейским союзом и государством Центральной Азии, что придает этому шагу историческое измерение.
Обсуждение прошло в конструктивном и деловом ключе. Стороны обменялись подходами, согласовали первичные ориентиры и обозначили направления дальнейшей работы. Переговоры подтвердили готовность обеих сторон последовательно продвигаться вперед, формируя современную правовую основу, которая будет способствовать упрощению поездок, укреплению контактов между людьми и дальнейшему расширению сотрудничества.
Казахстан и Европейский союз договорились продолжить переговорный процесс и провести следующий раунд консультаций в Астане в 2026 году.
03.12.2025, 19:37 61776
Казахстан и Таиланд обсудили укрепление многопланового сотрудничества
Бангкок. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан принял участие во встрече глав дипломатических миссий стран Южной и Центральной Азии с министром иностранных дел Таиланда Сихасаком Пхуангкеткео, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе обсуждений стороны подвели итоги двустороннего сотрудничества и обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.
Глава МИД Таиланда обозначил ключевые приоритеты внешней политики - экономическую дипломатию, развитие транспортной и цифровой взаимосвязанности, медицинский туризм, электротехническую отрасль и создание продовольственного хаба. Он также подчеркнул важность совместной работы по противодействию трансграничным угрозам, включая онлайн-мошенничество, наркотрафик и незаконную миграцию.
Посол Маргулан Баймухан отметил стабильный характер казахстанско-тайского диалога, подтвердил готовность к организации визита главы МИД Таиланда в Казахстан и межмидовских консультаций в первом квартале 2026 года. Он подчеркнул роль Казахстана как основного партнера Таиланда в Центральной Азии - около 70% торговли страны с регионом приходится на Казахстан.
Стороны обсудили сотрудничество в сфере недропользования, высоких технологий, сельхозэкспорта, цифровизации, транспортной взаимосвязанности и развития Срединного коридора, а также совершенствование договорно-правовой базы и работу совместных рабочих групп. В завершение встречи участники подчеркнули готовность к расширению взаимодействия в многосторонних форматах, включая ООН, ЭСКАТО, СВМДА и АСЕАН.
03.12.2025, 19:29 62841
Венгрия стала местом встречи казахстанских студентов и соотечественников
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Венгрии прошла встреча казахстанских студентов, собравшая более 30 обучающихся в ведущих вузах страны - ELTE, Corvinus, Debrecen, BUEB и Pécs, сообщает пресс-служба МИД РК.
Мероприятие состоялось в Лакителекском народном университете (Lakitelek Népfőiskola) под патронажем вице-спикера парламента Венгрии Шандора Лежака и было посвящено укреплению связей с молодыми соотечественниками.
Во встрече приняли участие посол Казахстана в Венгрии Абзал Сапарбекулы, президент АО "Отандастар қоры" Данияр Кадыров, представители венгерских общественных организаций и граждане, интересующиеся казахстанской культурой.
Студенты представили свои презентации о Казахстане, услышали лекцию посла о казахско-венгерском стратегическом партнерстве, а также приняли участие в мастер-классах по асык ату и тоғызқұмалақ.
Активисты рассказали о создании студенческого объединения Quryltai Hu, целью которого стало укрепление единства соотечественников в Европе.
В праздники готовим бешбармак и говорим только по-казахски. Такие встречи помогают не забывать Родину", - отметила студентка Corvinus Елнара Исрайл.
Президент "Отандастар қоры" провел беседу с руководителями казахских организаций "Барыс" и "Мажар-Қазақ", по итогам которой организациям были вручены домбры и национальные костюмы в рамках проекта "Қоржын".
Лакителекский народный университет - один из крупнейших культурно-просветительских центров Венгрии, основанный в 1991 году. Он активно работает над развитием международных молодежных связей, включая сотрудничество со странами тюркского мира.
03.12.2025, 19:22 64021
Казахстан укрепляет сотрудничество со странами АТР в сфере международной помощи развитию
Бангкок. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан расширяет взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в сфере официальной помощи развитию, сообщает пресс-служба МИД РК.
Делегация во главе с председателем правления KazAID Аркеном Арыстановым приняла участие в 7-м Форуме генеральных директоров агентств международного сотрудничества АТР, организованном ЭСКАТО ООН и Агентством международного сотрудничества Таиланда (TICA).
Основным результатом форума стало подписание меморандума о сотрудничестве между KazAID и TICA. Документ открывает возможности для запуска совместных проектов, обмена опытом, обучения специалистов и реализации инициатив в странах-партнерах. Стороны также обсудили будущие направления сотрудничества и подтвердили намерение укреплять практическое взаимодействие для достижения целей устойчивого развития.
Церемония подписания прошла в присутствии заместителя исполнительного секретаря ЭСКАТО ООН Шомби Шарпа и посла Казахстана в Таиланде Маргулана Баймухана.
TICA - ключевое агентство Таиланда по международному сотрудничеству, созданное при МИД страны в 2004 году. Оно координирует техническую помощь, гранты, образовательные программы и активно работает со странами Юго-Восточной и Южной Азии, Африки, Ближнего Востока и другими регионами.
03.12.2025, 19:16 64926
Казахстан подтвердил приверженность международному гуманитарному праву на семинаре в ЮАР
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан вновь заявил о своей приверженности принципам международного гуманитарного права (МГП), приняв участие в 24-м Региональном семинаре по его внедрению в странах Юга Африки и островных государствах Индийского океана, сообщает пресс-служба МИД РК.
Мероприятие прошло в ЮАР под темой "Призыв к сохранению человечности в условиях войны" и было организовано МИД Южно-Африканской Республики совместно с Международным Комитетом Красного Креста.
В семинаре участвовали представители МИД ЮАР, МККК, региональных структур ООН и аккредитованного дипломатического корпуса. Центральной темой стала глобальная инициатива по усилению политической приверженности МГП, запущенная в 2024 году Казахстаном, Бразилией, Иорданией, Китаем, Францией и ЮАР совместно с МККК.
Посол Казахстана Еркин Ахинжанов подчеркнул необходимость укрепления международной политической воли для соблюдения гуманитарных норм и отметил важность коллективных усилий государств в условиях нарастающих глобальных вызовов. Представители ЮАР в свою очередь заявили о роли страны как активного участника укрепления международного мира и стабильности.
Участие Казахстана в семинаре подчеркнуло его стремление продвигать гуманитарные принципы, защищать гражданское население в условиях конфликтов и усиливать сотрудничество в преддверии встречи высокого уровня глобальной инициативы, запланированной на 2026 год.
03.12.2025, 19:08 66021
В Будапеште состоялось заседание руководителей диаспоральных институтов ОТГ
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Будапеште прошло седьмое заседание министров и руководителей диаспоральных институтов Организации тюркских государств - первое мероприятие такого уровня, организованное в Венгрии, сообщает пресс-служба МИД РК.
Казахстан на встрече представили президент НАО "Фонд "Отандастар" Данияр Кадыров и посол Абзал Сапарбекұлы. Участие также приняли делегации Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев и исполнительный директор будапештского офиса организации Балаж Хендрих.
Выступая перед участниками, Данияр Кадыров подчеркнул, что работа с диаспорами становится важнейшим направлением гуманитарной дипломатии. Он напомнил слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что единство тюркских стран является стратегическим выбором. Кадыров отметил, что одним из ключевых приоритетов "Отандастар" остается укрепление культурных и гуманитарных связей с зарубежными соотечественниками. Среди значимых событий он выделил прошедший в Астане Otandas Scholars Forum, который собрал ученых из Казахстана и зарубежья.
В рамках заседания стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между диаспоральными структурами тюркских государств, расширение молодежных инициатив, стипендиальных программ и культурно-гуманитарных проектов. Участники договорились усилить координацию и обмен опытом, а также одобрили совместный план действий по диаспорной повестке на 2026 год.
