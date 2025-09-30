Жандос Умиралиев назначен первым заместителем генпрокурора

Фото: gov.kz

Рассказать друзьям

Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Жандос Умиралиев назначен первым заместителем генерального прокурора Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщила пресс-служба Акорды.





Тимур Ташимбаев освобожден от должности первого заместителя генпрокурора.





Умиралиев Жандос Жанибекович родился 9 мая 1978 года в городе Шымкенте. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая. Государственный советник юстиции 3-го класса.





Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности помощника прокурора Сайрамского района Южно-Казахстанской области.





С 2004 по 2005 годы занимал должности прокурора и старшего прокурора управления прокуратуры Южно-Казахстанской области.





С 2005 по 2010 годы - заместитель начальника управления и начальник управления прокуратур Южно-Казахстанской, Актюбинской областей и Западной региональной транспортной прокуратуры.





С 2010 по 2011 год являлся старшим помощником генерального прокурора по особым поручениям - секретарем координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.





С 2011 по 2017 годы был заместителем прокурора города Алматы.





В 2017 по 2018 годы - заместитель руководителя аппарата генерального прокурора и начальник департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры.





С 2018 по 2022 годы руководил прокуратурой Западно-Казахстанской области.





С июня 2022 года - заместитель генерального прокурора Республики Казахстан.