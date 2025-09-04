Рассказать друзьям





На площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел масштабный военный парад по случаю 80-летней годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в среду, сообщает ruptly.





На кадрах люди с флагами в руках поют национальный гимн и наблюдают за механизированной колонной. В мероприятии приняли участие более 10 тысяч военных. Также во время марша продемонстрировали гиперзвуковые ракеты, беспилотники и боевые танки. Кроме того, впервые представили межконтинентальную стратегическую ядерную ракету DF-5C. В небе выступила авиационная группа, которая пронесла над зрителями флаги КНР, Коммунистической партии и Народно-освободительной армии Китая.





В ознаменование начала торжества военные осуществили 80 артиллерийских залпов - по числу лет, прошедших со Дня Победы, а по завершении праздника люди выпустили в воздух по 80 тысяч голубей мира и воздушных шаров. В смотре войск приняли участие 26 мировых лидеров.