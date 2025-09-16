12.09.2025, 13:47 1261

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-32" стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-32" стартовала с Байконура
Фото: roscosmos.ru
Ракета-носитель "Союз 2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-32" стартовала с площадки №31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур.

Космический грузовик доставит на МКС 2 516 кг грузов - топлива, научного оборудования, кислорода, воды, а также продовольствия. Кроме того, на станцию отправится новый скафандр "Орлан-МКС" №7 для работ в открытом космосе.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

03.09.2025, 19:45 14831

Парад победы на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Парад победы на площади Тяньаньмэнь в Пекине

На площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел масштабный военный парад по случаю 80-летней годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в среду, сообщает ruptly.

На кадрах люди с флагами в руках поют национальный гимн и наблюдают за механизированной колонной. В мероприятии приняли участие более 10 тысяч военных. Также во время марша продемонстрировали гиперзвуковые ракеты, беспилотники и боевые танки. Кроме того, впервые представили межконтинентальную стратегическую ядерную ракету DF-5C. В небе выступила авиационная группа, которая пронесла над зрителями флаги КНР, Коммунистической партии и Народно-освободительной армии Китая.

В ознаменование начала торжества военные осуществили 80 артиллерийских залпов - по числу лет, прошедших со Дня Победы, а по завершении праздника люди выпустили в воздух по 80 тысяч голубей мира и воздушных шаров. В смотре войск приняли участие 26 мировых лидеров.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

27.08.2025, 14:39 40811

Человекоподобные работы пробуют свои силы в профессиях на Китайском конкурсе робототехники и ИИ

Человекоподобные работы пробуют свои силы в профессиях на Китайском конкурсе робототехники и ИИ
Фото: Кадр из видео
В Китае прошел финал 27-го конкурса робототехники: десятки Человекоподобных роботов демонстрируют навыки будущего - от работы на производстве до сложных движений и "искусственного интеллекта с мозгами". В 2025 году продажи гуманоидов обещают превысить 10 000 штук.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

05.08.2025, 20:22 114431

В Индии селевой поток накрыл горную деревню

В Индии селевой поток накрыл горную деревню
Фото: aa.com.tr
По меньшей мере четыре человека погибли, десятки пропали без вести после того, как наводнение смыло дома и дороги в деревне Дхарали в северном штате Уттаракханд.

Прашант Арья, окружной судья округа Уттаркаш, где расположена деревня, подтвердил гибель четырех человек в результате внезапного наводнения.

- На район обрушилась мощная волна паводка. В настоящее время мы оцениваем масштаб ущерба, причиненного жизни и имуществу, - сообщил Арья.

Он добавил, что в пострадавшие районы для проведения поисково-спасательных операций направлены подразделения армии, Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) и Государственных сил реагирования на стихийные бедствия (SDRF).

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

30.07.2025, 17:24 139741

Сильное землетрясение произошло на Камчатке   

Пострадавших нет
Сильное землетрясение произошло на Камчатке
Фото: Риа Новости
Москва. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сильное землетрясение произошло в Камчатском крае Российской Федерации, сообщает пресс-служба МЧС страны.

Ощущались подземные толчки до 8,7 балла. Пострадавших нет. Обрушился фасад одного из детских садов, здание было на ремонте. Пострадавших нет. Спасатели МЧС России обследовали и огородили здание", - заявили в ведомстве.



Кроме того, волной цунами местами затоплены порт города Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". Население было эвакуировано.

Как отмечает gazeta.ru, это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.

Ранее жители двух областей Казахстана ощутили землетрясение.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЗемлетрясениеРФДанные
24.07.2025, 20:17 145691

Казахстанский пожарный сделал шпагат между машинами — спасатели на катерах подхватили флешмоб

Казахстанский пожарный сделал шпагат между машинами — спасатели на катерах подхватили флешмоб
Пожарный из Западного Казахстана исполнил эффектный трюк в стиле Жан-Клода ван Дамма — шпагат между двумя движущимися спецмашинами. Автотехника полностью собрана в Уральске.

А тем временем спасатели из Акмолинской области подхватили флешмоб — и сделали свой шпагат уже на катерах. Кто следующий?

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

15.07.2025, 22:21 166686

Москву затопило: ливень, град и гроза парализовали город

Москву затопило: ливень, град и гроза парализовали город
Фото: Telegram-канал SHOT
15 июля столицу России накрыл мощный ливень с градом и грозой. За два часа в городе выпала месячная норма осадков, что привело к масштабным подтоплениям и нарушению работы транспортной инфраструктуры.



По сообщениям очевидцев и местных СМИ, затоплены оказались центральные улицы, элитные жилые районы, офисные здания и станции метро. Вода проникала внутрь вагонов подземки и наземного транспорта. Из-за ливня было временно перекрыто движение на некоторых участках шоссе, а поезда до аэропорта Шереметьево прекратили курсировать.

На отдельных участках железной дороги была отключена электроэнергия. Грозовой фронт сопровождался ударами молний, в том числе в районе Останкинской телебашни.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

20.06.2025, 18:11 221871

Ураган в Павлодарской области: в ряде городов и районов объявят режим ЧС

Ураган в Павлодарской области: в ряде городов и районов объявят режим ЧС
Фото: gov.kz
После урагана в трех городах и ряде районов Павлодарской области будет объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба акимата региона.

В связи с последствиями урагана, нанесшего ущерб в ряде населенных пунктов региона, местными исполнительными органами проводится работа по оценке причиненного вреда. Организованы выезды комиссий на места, осуществляется прием заявлений от пострадавших граждан. По итогам заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в трех городах и ряде районов области будет объявлен режим ЧС. С 20 по 30 июня принимаются обращения на устранение последствий стихии", - проинформировали в ведомстве.




 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

19.06.2025, 18:30 240546

В заповеднике Павлодарской области засняли детенышей рыси  

В заповеднике Павлодарской области засняли детенышей рыси
Фото: depositphotos.com
Павлодар. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В государственном лесном природном резервате "Ертіс орманы" в Павлодарской области засняли детенышей рыси, передает корреспондент агентства.

Во время планового наблюдения на территории резерватa зафиксировали детенышей рыси прямо у логова", - проинформировали в "Ертіс орманы".



Напомним, весной снежного барса засняли фотоловушки в Катон-Карагайском нацпарке.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПавлодарРысьЗаповедник

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?

      Архив опросов