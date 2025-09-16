12.09.2025, 13:47 1261
Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-32" стартовала с Байконура
Фото: roscosmos.ru
Ракета-носитель "Союз 2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-32" стартовала с площадки №31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур.
Космический грузовик доставит на МКС 2 516 кг грузов - топлива, научного оборудования, кислорода, воды, а также продовольствия. Кроме того, на станцию отправится новый скафандр "Орлан-МКС" №7 для работ в открытом космосе.
03.09.2025, 19:45 14831
Парад победы на площади Тяньаньмэнь в Пекине
На площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел масштабный военный парад по случаю 80-летней годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в среду, сообщает ruptly.
На кадрах люди с флагами в руках поют национальный гимн и наблюдают за механизированной колонной. В мероприятии приняли участие более 10 тысяч военных. Также во время марша продемонстрировали гиперзвуковые ракеты, беспилотники и боевые танки. Кроме того, впервые представили межконтинентальную стратегическую ядерную ракету DF-5C. В небе выступила авиационная группа, которая пронесла над зрителями флаги КНР, Коммунистической партии и Народно-освободительной армии Китая.
В ознаменование начала торжества военные осуществили 80 артиллерийских залпов - по числу лет, прошедших со Дня Победы, а по завершении праздника люди выпустили в воздух по 80 тысяч голубей мира и воздушных шаров. В смотре войск приняли участие 26 мировых лидеров.
27.08.2025, 14:39 40811
Человекоподобные работы пробуют свои силы в профессиях на Китайском конкурсе робототехники и ИИ
Фото: Кадр из видео
В Китае прошел финал 27-го конкурса робототехники: десятки Человекоподобных роботов демонстрируют навыки будущего - от работы на производстве до сложных движений и "искусственного интеллекта с мозгами". В 2025 году продажи гуманоидов обещают превысить 10 000 штук.
05.08.2025, 20:22 114431
В Индии селевой поток накрыл горную деревню
Фото: aa.com.tr
По меньшей мере четыре человека погибли, десятки пропали без вести после того, как наводнение смыло дома и дороги в деревне Дхарали в северном штате Уттаракханд.
Прашант Арья, окружной судья округа Уттаркаш, где расположена деревня, подтвердил гибель четырех человек в результате внезапного наводнения.
- На район обрушилась мощная волна паводка. В настоящее время мы оцениваем масштаб ущерба, причиненного жизни и имуществу, - сообщил Арья.
Он добавил, что в пострадавшие районы для проведения поисково-спасательных операций направлены подразделения армии, Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) и Государственных сил реагирования на стихийные бедствия (SDRF).
30.07.2025, 17:24 139741
Сильное землетрясение произошло на Камчатке
Фото: Риа Новости
Москва. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сильное землетрясение произошло в Камчатском крае Российской Федерации, сообщает пресс-служба МЧС страны.
Ощущались подземные толчки до 8,7 балла. Пострадавших нет. Обрушился фасад одного из детских садов, здание было на ремонте. Пострадавших нет. Спасатели МЧС России обследовали и огородили здание", - заявили в ведомстве.
Кроме того, волной цунами местами затоплены порт города Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". Население было эвакуировано.
Как отмечает gazeta.ru, это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.
Ранее жители двух областей Казахстана ощутили землетрясение.
24.07.2025, 20:17 145691
Казахстанский пожарный сделал шпагат между машинами — спасатели на катерах подхватили флешмоб
Пожарный из Западного Казахстана исполнил эффектный трюк в стиле Жан-Клода ван Дамма — шпагат между двумя движущимися спецмашинами. Автотехника полностью собрана в Уральске.
А тем временем спасатели из Акмолинской области подхватили флешмоб — и сделали свой шпагат уже на катерах. Кто следующий?
15.07.2025, 22:21 166686
Москву затопило: ливень, град и гроза парализовали город
Фото: Telegram-канал SHOT
15 июля столицу России накрыл мощный ливень с градом и грозой. За два часа в городе выпала месячная норма осадков, что привело к масштабным подтоплениям и нарушению работы транспортной инфраструктуры.
По сообщениям очевидцев и местных СМИ, затоплены оказались центральные улицы, элитные жилые районы, офисные здания и станции метро. Вода проникала внутрь вагонов подземки и наземного транспорта. Из-за ливня было временно перекрыто движение на некоторых участках шоссе, а поезда до аэропорта Шереметьево прекратили курсировать.
На отдельных участках железной дороги была отключена электроэнергия. Грозовой фронт сопровождался ударами молний, в том числе в районе Останкинской телебашни.
20.06.2025, 18:11 221871
Ураган в Павлодарской области: в ряде городов и районов объявят режим ЧС
Фото: gov.kz
После урагана в трех городах и ряде районов Павлодарской области будет объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба акимата региона.
В связи с последствиями урагана, нанесшего ущерб в ряде населенных пунктов региона, местными исполнительными органами проводится работа по оценке причиненного вреда. Организованы выезды комиссий на места, осуществляется прием заявлений от пострадавших граждан. По итогам заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в трех городах и ряде районов области будет объявлен режим ЧС. С 20 по 30 июня принимаются обращения на устранение последствий стихии", - проинформировали в ведомстве.
19.06.2025, 18:30 240546
В заповеднике Павлодарской области засняли детенышей рыси
Фото: depositphotos.com
Павлодар. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В государственном лесном природном резервате "Ертіс орманы" в Павлодарской области засняли детенышей рыси, передает корреспондент агентства.
Во время планового наблюдения на территории резерватa зафиксировали детенышей рыси прямо у логова", - проинформировали в "Ертіс орманы".
Напомним, весной снежного барса засняли фотоловушки в Катон-Карагайском нацпарке.
