Уникальное событие произошло в Кинологическом центре в/ч 6654 (г. Алатау) Национальной гвардии МВД РК — здесь впервые родились щенки голландской овчарки.





На свет появились 10 малышей от собаки, приобретённой в прошлом году. В будущем они займут службу в рядах Нацгвардии: будут искать наркотики и взрывчатку, патрулировать улицы и охранять важные объекты.





Голландские овчарки отличаются выносливостью, интеллектом и преданностью — именно эти качества делают их незаменимыми помощниками в охране правопорядка.









Кинологический центр в/ч 6654 — единственный в системе Нацгвардии. Здесь не только разводят служебных собак, но и готовят будущих кинологов. Уже с полугодовалого возраста щенков распределяют по направлениям — «нюхачи», патрульные или помощники в задержании нарушителей.





Только за 9 месяцев 2025 года служебные собаки Нацгвардии помогли задержать более 60 правонарушителей, обнаружили свыше 200 кг наркотиков, нашли оружие и помогли установить местонахождение 17 без вести пропавших людей.





Четвероногие защитники достойно представляют Казахстан и на международных соревнованиях, занимая призовые места и доказывая высокий уровень подготовки.





Внутри войск правопорядка регулярно проходят соревнования кинологов, где лучшие специалисты делятся опытом и повышают престиж службы.





Сегодня кинологический центр — это стратегическая база, где растят и обучают настоящих защитников страны.