22.10.2025, 09:45 7081

Световое шоу дронов в Китае занесли в Книгу рекордов Гиннесса

Световое шоу дронов в Китае занесли в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: Кадр из видео
Масштабное шоу дронов осветило небо над Люяном в китайской провинции Хунань и поразило зрителей идеальной синхронизацией и точностью полета. Представление прошло 17 октября и принесло городу сразу два мировых рекорда Гиннесса, сообщает Ruptly.


Первый установлен за одновременный запуск 15 947 квадрокоптеров, управляемых из одного центра. Второй - за перформанс с участием 7496 аппаратов, оснащенных пиротехникой, что вдвое превысило предыдущий мировой показатель.

На кадрах дроны выстраиваются в огромные световые фигуры: земной шар, распускающиеся цветы и древо жизни, крона которого распадается в небе каскадом золотых фейерверков и напоминает водопад из расплавленного металла.

Представление покорило миллионы зрителей как на площадке, так и в интернете, укрепило за Люяном статус "пиротехнической столицы Китая", а также наглядно продемонстрировало технологические амбиции города.
 
19.10.2025, 21:00 16801

Масштабное извержение вулкана на Гавайях сняли на видео

Масштабное извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
Фото: Кадр из видео
Очередное извержение действующего вулкана Килауэа на Гавайях началось в пятницу.


На кадрах раскаленная лава фонтанирует из жерла огненной горы. По сообщению Геологической службы США, Килауэа выбросил магму почти на 500 метров в высоту, что стало рекордом с момента возобновления активности вулкана 23 декабря 2024 года. Это уже 35-е извержение с того момента.

Килауэа расположен на Большом острове Гавайского архипелага и считается одним из самых активных вулканов в мире.
 
16.10.2025, 20:18 42566

Международный конкурс детской авторской песни "Наше поколение" завершился в Москве

Международный конкурс детской авторской песни "Наше поколение" завершился в Москве
Фото: Кадр из видео
Исполнители из 16 стран приняли участие в финале Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение" в Москве, сообщает Ruptly.

На кадрах артисты выступают на площадке "Live Арена", а зрители поддерживают юных звезд танцами и бурными аплодисментами из зала.


Это не просто соревнование, это способ объединить все эти страны. Это символ единения. Все эти дети, представляющие свои государства, собираются вместе, чтобы весело провести время. И кто бы ни победил, поздравляю его", - поделился участник из США Кинг Мур.


Кроме того, артист раскрыл смысл песни, которую исполнил.

Brand New - про то, чтобы оставаться искренним и верным себе, игнорируя скептиков и негативные отзывы о своих способностях. Я хочу, чтобы все знали: вы можете стать кем угодно, если поставите перед собой цель и будете усердно работать", - уточнил мальчик.


По итогам голосования первое место в конкурсе досталось трио с Мадагаскара с песней "Продолжай учиться". Одна из победительниц, Бренда Мамонджису, рассказала, что для команды важна возможность культурного обмена с другими странами.

Второе место завоевал музыкант из России Всеволод Герасимов в составе группы "Адель Star и Нейросеть group", а третье - представительница Кении Ниабие Сьекей, выступившая с авторской песней "Верь в себя".

Конкурс объединил артистов из России, Китая, Бразилии, ЮАР, Уганды, Кении, Монголии, Египта, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Узбекистана, Эфиопии, с Мадагаскара и впервые из США. Для детей подготовили яркую и интересную программу: знакомство с достопримечательностями Москвы и участие в мастер-классах.
 
09.10.2025, 09:55 74921

Дженнифер Лопес вспомнила алматинского кузнечика

Дженнифер Лопес вспомнила алматинского кузнечика
Фото: instagram/jlo
Видео с концерта в Алматы, где на певицу во время выступления заполз огромный кузнечик, вновь показали на американском телешоу.

Джей Ло рассказала, что сначала не поняла, что происходит, а потом увидела насекомое при свете: "Он был размером с вертолет!"

 
26.09.2025, 21:48 120731

Кинологический центр Нацгвардии впервые пополнился дюжиной голландских овчарок

Кинологический центр Нацгвардии впервые пополнился дюжиной голландских овчарок
Фото: Depositphotos
Уникальное событие произошло в Кинологическом центре в/ч 6654 (г. Алатау) Национальной гвардии МВД РК — здесь впервые родились щенки голландской овчарки.

На свет появились 10 малышей от собаки, приобретённой в прошлом году. В будущем они займут службу в рядах Нацгвардии: будут искать наркотики и взрывчатку, патрулировать улицы и охранять важные объекты.

Голландские овчарки отличаются выносливостью, интеллектом и преданностью — именно эти качества делают их незаменимыми помощниками в охране правопорядка.


Кинологический центр в/ч 6654 — единственный в системе Нацгвардии. Здесь не только разводят служебных собак, но и готовят будущих кинологов. Уже с полугодовалого возраста щенков распределяют по направлениям — «нюхачи», патрульные или помощники в задержании нарушителей.

Только за 9 месяцев 2025 года служебные собаки Нацгвардии помогли задержать более 60 правонарушителей, обнаружили свыше 200 кг наркотиков, нашли оружие и помогли установить местонахождение 17 без вести пропавших людей.

Четвероногие защитники достойно представляют Казахстан и на международных соревнованиях, занимая призовые места и доказывая высокий уровень подготовки.

Внутри войск правопорядка регулярно проходят соревнования кинологов, где лучшие специалисты делятся опытом и повышают престиж службы.

Сегодня кинологический центр — это стратегическая база, где растят и обучают настоящих защитников страны.
 
23.09.2025, 14:12 128346

В Казахстане запускают "Поезд Поттера"

В Казахстане запускают "Поезд Поттера"
Фото: railways.kz
АО "Пассажирские перевозки" представило новый культурно-развлекательный проект для детей и родителей. Теперь маленькие и взрослые пассажиры смогут отправиться в сказочное путешествие прямо в электропоезде.

 
19.09.2025, 20:02 141781

Шатающиеся люстры и дрожащую мебель в квартире сняли во время очередного землетрясения на Камчатке

Шатающиеся люстры и дрожащую мебель в квартире сняли во время очередного землетрясения на Камчатке
Фото: Кадр из видео
 
18.09.2025, 21:56 146686

В Китае столкнулись летающие электромобили

В Китае столкнулись летающие электромобили
Фото: Long Wei/FeatureChina/AP
Два летающих электромобиля компании Xpeng Aeroht столкнулись в воздухе во время репетиции авиашоу в китайском Чанчуне.

По предварительным данным, авария случилась16 сентября из-за того, что машины подлетели слишком близко друг к другу. Компания ведет расследование причин инцидента, передает CNN.

Во время посадки, которая, как и взлет, осуществляется вертикально, один из аппаратов загорелся. В ходе происшествия, которое прозвали "ДТП XXI века", люди не получили серьезных травм.

 
17.09.2025, 10:27 144976

Пожар на мусорном полигоне Алатау

Фото: МЧС РК
Продолжаются работы по ликвидации пожара на мусорном полигоне в Алматинской области, сообщилив пресс-службе МЧС РК.

По поручению министра по чрезвычайным ситуациям генерала-майора Чингиса Аринова вчера вечером на место происшествия прибыл председатель комитета противопожарной службы Ерлан Турегелдиев. Координация действий ведется как на месте, так и из командного центра МЧС. На полигоне развернут оперативный штаб, который осуществляет управление и мониторинг хода ликвидационных работ в круглосуточном режиме.


Создано шесть участков тушения. На месте пожара организована бесперебойная подача воды с установкой АНР (автомобиль насосный рукавный) на открытый водоисточник - реку Терен-Кара с прокладкой магистральной линии. Задействовано шесть единиц техники: автомобиль насосный рукавный и пять автоцистерн. На ликвидацию подано 11 стволов и один переносной лафетный ствол", - проинформировали в пресс-службе.


Отмечается, что тушение пожара осложняется пожарной нагрузкой, глубиной тления на 10 метрах, изменением направления ветра.

 
