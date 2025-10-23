22.10.2025, 09:45 7081
Световое шоу дронов в Китае занесли в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Масштабное шоу дронов осветило небо над Люяном в китайской провинции Хунань и поразило зрителей идеальной синхронизацией и точностью полета. Представление прошло 17 октября и принесло городу сразу два мировых рекорда Гиннесса, сообщает Ruptly.
Первый установлен за одновременный запуск 15 947 квадрокоптеров, управляемых из одного центра. Второй - за перформанс с участием 7496 аппаратов, оснащенных пиротехникой, что вдвое превысило предыдущий мировой показатель.
На кадрах дроны выстраиваются в огромные световые фигуры: земной шар, распускающиеся цветы и древо жизни, крона которого распадается в небе каскадом золотых фейерверков и напоминает водопад из расплавленного металла.
Представление покорило миллионы зрителей как на площадке, так и в интернете, укрепило за Люяном статус "пиротехнической столицы Китая", а также наглядно продемонстрировало технологические амбиции города.
новости по теме
19.10.2025, 21:00 16801
Масштабное извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Очередное извержение действующего вулкана Килауэа на Гавайях началось в пятницу.
На кадрах раскаленная лава фонтанирует из жерла огненной горы. По сообщению Геологической службы США, Килауэа выбросил магму почти на 500 метров в высоту, что стало рекордом с момента возобновления активности вулкана 23 декабря 2024 года. Это уже 35-е извержение с того момента.
Килауэа расположен на Большом острове Гавайского архипелага и считается одним из самых активных вулканов в мире.
16.10.2025, 20:18 42566
Международный конкурс детской авторской песни "Наше поколение" завершился в Москве
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Исполнители из 16 стран приняли участие в финале Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение" в Москве, сообщает Ruptly.
На кадрах артисты выступают на площадке "Live Арена", а зрители поддерживают юных звезд танцами и бурными аплодисментами из зала.
Это не просто соревнование, это способ объединить все эти страны. Это символ единения. Все эти дети, представляющие свои государства, собираются вместе, чтобы весело провести время. И кто бы ни победил, поздравляю его", - поделился участник из США Кинг Мур.
Кроме того, артист раскрыл смысл песни, которую исполнил.
Brand New - про то, чтобы оставаться искренним и верным себе, игнорируя скептиков и негативные отзывы о своих способностях. Я хочу, чтобы все знали: вы можете стать кем угодно, если поставите перед собой цель и будете усердно работать", - уточнил мальчик.
По итогам голосования первое место в конкурсе досталось трио с Мадагаскара с песней "Продолжай учиться". Одна из победительниц, Бренда Мамонджису, рассказала, что для команды важна возможность культурного обмена с другими странами.
Второе место завоевал музыкант из России Всеволод Герасимов в составе группы "Адель Star и Нейросеть group", а третье - представительница Кении Ниабие Сьекей, выступившая с авторской песней "Верь в себя".
Конкурс объединил артистов из России, Китая, Бразилии, ЮАР, Уганды, Кении, Монголии, Египта, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Узбекистана, Эфиопии, с Мадагаскара и впервые из США. Для детей подготовили яркую и интересную программу: знакомство с достопримечательностями Москвы и участие в мастер-классах.
09.10.2025, 09:55 74921
Дженнифер Лопес вспомнила алматинского кузнечика
Фото: instagram/jlo
Рассказать друзьям
Видео с концерта в Алматы, где на певицу во время выступления заполз огромный кузнечик, вновь показали на американском телешоу.
Джей Ло рассказала, что сначала не поняла, что происходит, а потом увидела насекомое при свете: "Он был размером с вертолет!"
26.09.2025, 21:48 120731
Кинологический центр Нацгвардии впервые пополнился дюжиной голландских овчарок
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Уникальное событие произошло в Кинологическом центре в/ч 6654 (г. Алатау) Национальной гвардии МВД РК — здесь впервые родились щенки голландской овчарки.
На свет появились 10 малышей от собаки, приобретённой в прошлом году. В будущем они займут службу в рядах Нацгвардии: будут искать наркотики и взрывчатку, патрулировать улицы и охранять важные объекты.
Голландские овчарки отличаются выносливостью, интеллектом и преданностью — именно эти качества делают их незаменимыми помощниками в охране правопорядка.
Кинологический центр в/ч 6654 — единственный в системе Нацгвардии. Здесь не только разводят служебных собак, но и готовят будущих кинологов. Уже с полугодовалого возраста щенков распределяют по направлениям — «нюхачи», патрульные или помощники в задержании нарушителей.
Только за 9 месяцев 2025 года служебные собаки Нацгвардии помогли задержать более 60 правонарушителей, обнаружили свыше 200 кг наркотиков, нашли оружие и помогли установить местонахождение 17 без вести пропавших людей.
Четвероногие защитники достойно представляют Казахстан и на международных соревнованиях, занимая призовые места и доказывая высокий уровень подготовки.
Внутри войск правопорядка регулярно проходят соревнования кинологов, где лучшие специалисты делятся опытом и повышают престиж службы.
Сегодня кинологический центр — это стратегическая база, где растят и обучают настоящих защитников страны.
23.09.2025, 14:12 128346
В Казахстане запускают "Поезд Поттера"
Фото: railways.kz
Рассказать друзьям
АО "Пассажирские перевозки" представило новый культурно-развлекательный проект для детей и родителей. Теперь маленькие и взрослые пассажиры смогут отправиться в сказочное путешествие прямо в электропоезде.
19.09.2025, 20:02 141781
Шатающиеся люстры и дрожащую мебель в квартире сняли во время очередного землетрясения на Камчатке
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
18.09.2025, 21:56 146686
В Китае столкнулись летающие электромобили
Фото: Long Wei/FeatureChina/AP
Рассказать друзьям
Два летающих электромобиля компании Xpeng Aeroht столкнулись в воздухе во время репетиции авиашоу в китайском Чанчуне.
По предварительным данным, авария случилась16 сентября из-за того, что машины подлетели слишком близко друг к другу. Компания ведет расследование причин инцидента, передает CNN.
Во время посадки, которая, как и взлет, осуществляется вертикально, один из аппаратов загорелся. В ходе происшествия, которое прозвали "ДТП XXI века", люди не получили серьезных травм.
17.09.2025, 10:27 144976
Пожар на мусорном полигоне Алатау
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Продолжаются работы по ликвидации пожара на мусорном полигоне в Алматинской области, сообщилив пресс-службе МЧС РК.
По поручению министра по чрезвычайным ситуациям генерала-майора Чингиса Аринова вчера вечером на место происшествия прибыл председатель комитета противопожарной службы Ерлан Турегелдиев. Координация действий ведется как на месте, так и из командного центра МЧС. На полигоне развернут оперативный штаб, который осуществляет управление и мониторинг хода ликвидационных работ в круглосуточном режиме.
Создано шесть участков тушения. На месте пожара организована бесперебойная подача воды с установкой АНР (автомобиль насосный рукавный) на открытый водоисточник - реку Терен-Кара с прокладкой магистральной линии. Задействовано шесть единиц техники: автомобиль насосный рукавный и пять автоцистерн. На ликвидацию подано 11 стволов и один переносной лафетный ствол", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что тушение пожара осложняется пожарной нагрузкой, глубиной тления на 10 метрах, изменением направления ветра.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
23.10.2025, 11:2012 человек погибли в страшном ДТП в Актюбинской области 23.10.2025, 12:2331816Жители Алматы получили оповещение о землетрясении 23.10.2025, 09:1523851Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана 23.10.2025, 09:5321646В Алматы за провалы дороги компанию технадзора лишили аккредитации 23.10.2025, 10:2518806Более 6 млрд кубометров воды сброшено из Шульбинского водохранилища 20.10.2025, 16:10356901Пользователи Kcell вновь жалуются на проблемы с интернетом и отправкой SMS в России 20.10.2025, 16:50Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм352951Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени351046Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 20.10.2025, 17:35349876Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 13:43318691В Алматы полиция перешла на усиленный режим службы 25.09.2025, 17:29632991Эксперт: Высокий уровень внешней открытости позволяет миру увидеть подлинный Синьцзян 25.09.2025, 16:40Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт630691Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт 25.09.2025, 10:15550606В Ланьчжоу представлена Национальная демонстрационная база современных агропромышленных цепочек 29.09.2025, 19:30528881Китай ускоряет интеграцию роботов и ИИ - от сервисов до медицины 30.09.2025, 16:18504311В Кыргызстане наблюдается бум изучения китайского языка
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?