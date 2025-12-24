Подписан указ о присуждении Президентской литературной премии молодым казахстанским писателям и поэтамПодписан указ о присуждении Президентской литературной премии молодым казахстанским писателям и поэтам
23.12.2025, 10:04 4921
В Риддере построили огромного автоснеговика
Фото: Скрин с видео
Рассказать друзьям
В минувшее воскресенье футбольное поле стадиона "Строитель" в Риддере стало площадкой для яркого новогоднего флешмоба. По инициативе автоклуба Crazy Racing Club около 80 автомобилей выстроились в масштабную светящуюся фигуру снеговика.
Авторами идеи выступили Дмитрий Лукашкин, Антон Арбузов, Степан Репин и Алексей Пушкарёв. Необычная акция стала оригинальным поздравлением горожан с приближающимся Новым годом, сообщает Риддерский городской портал.
новости по теме
19.12.2025, 10:28 31166
Пляж Ормуза стал кроваво-красным
Фото: pikabu.ru
Рассказать друзьям
Побережье иранского острова Ормуз в Персидском заливе за последние сутки приобрело насыщенный алый оттенок, а прибрежные воды стали напоминать потоки крови. Необычное природное явление, привлекшее внимание туристов и ставшее вирусным в социальных сетях, получило научное объяснение: изменение цвета вызвано массовым вымыванием в море богатых железом почв после недавних осадков и высокой приливной активности.
25.11.2025, 15:54 135446
В Алматинском зоопарке отпраздновали день рождения белой медведицы Пурги
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
В Алматинском зоопарке отметили восьмилетие белой медведицы Пурги - одной из самых узнаваемых жительниц Арктической зоны.
По информации зоопарка, опекуны поздравили медведицу и подарили ей новые игрушки, окружив вниманием и заботой. Сотрудники подготовили для Пурги праздничный торт, специально созданный для хищников.
Пурга считается одной из самых любимых и наблюдаемых обитательниц зоопарка. Ее называют гордостью арктической экспозиции.
В зоопарке отметили, что благодарны всем, кто проявляет участие и поддерживает медведицу.
Пусть Пурга растет здоровой, активной и счастливой", - говорится в сообщении.
24.11.2025, 19:54 151746
Животные возвращаются в резерват "Акжайык" после пожара
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Атырау. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ГПР "Акжайык" на выгоревших территориях активно проходит процесс естественного восстановления. Одним из явных признаков этого процесса является возвращение кабанов, сообщает пресс-службу Комитета лесного хозяйства и животного мира.
Кабаны возвращаются только в те места, где есть корм, вода и восстановленный растительный покров. Они разрыхляют почву, способствуют росту растений и ускоряют разложение органических остатков. Присутствие кабанов - наглядный признак того, что экосистема постепенно восстанавливается!" - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в июне 2025 года пожар в резервате "Акжайык" Атырауской области удалось полностью потушить более чем через 10 дней. Огонь охватил площадь в 1510 гектаров.
03.11.2025, 18:38 127076
В Индии проходит ежегодная ярмарка верблюдов
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Ежегодная верблюжья ярмарка "Пушкар Мела" стартовала в Пушкаре индийского штата Раджастхан.
На кадрах десятки животных, украшенных яркими попонами, звенящими колокольчиками и замысловатыми украшениями, демонстрируют навыки дрессировки и выполняют трюки для местных жителей и туристов.
Одним из главных событий программы стал конкурс красоты, где животные продефилировали в лучших нарядах. "Пушкар Мела" - не только ярмарка, но и важное культурное и религиозное событие, проводимое в честь бога Брахмы. Традиционно фестиваль начинается с ритуального омовения в священных водах озера Пушкар. В этом году мероприятие проходит с 30 октября по 5 ноября.
По подсчетам Корпорации по развитию туризма Индии, "Пушкар Мела" ежегодно посещает от 200 тысяч до миллиона человек, что делает его одной из визитных карточек Раджастхана и всей Индии.
22.10.2025, 09:45 252001
Световое шоу дронов в Китае занесли в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Масштабное шоу дронов осветило небо над Люяном в китайской провинции Хунань и поразило зрителей идеальной синхронизацией и точностью полета. Представление прошло 17 октября и принесло городу сразу два мировых рекорда Гиннесса, сообщает Ruptly.
Первый установлен за одновременный запуск 15 947 квадрокоптеров, управляемых из одного центра. Второй - за перформанс с участием 7496 аппаратов, оснащенных пиротехникой, что вдвое превысило предыдущий мировой показатель.
На кадрах дроны выстраиваются в огромные световые фигуры: земной шар, распускающиеся цветы и древо жизни, крона которого распадается в небе каскадом золотых фейерверков и напоминает водопад из расплавленного металла.
Представление покорило миллионы зрителей как на площадке, так и в интернете, укрепило за Люяном статус "пиротехнической столицы Китая", а также наглядно продемонстрировало технологические амбиции города.
19.10.2025, 21:00 261931
Масштабное извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Очередное извержение действующего вулкана Килауэа на Гавайях началось в пятницу.
На кадрах раскаленная лава фонтанирует из жерла огненной горы. По сообщению Геологической службы США, Килауэа выбросил магму почти на 500 метров в высоту, что стало рекордом с момента возобновления активности вулкана 23 декабря 2024 года. Это уже 35-е извержение с того момента.
Килауэа расположен на Большом острове Гавайского архипелага и считается одним из самых активных вулканов в мире.
16.10.2025, 20:18 287696
Международный конкурс детской авторской песни "Наше поколение" завершился в Москве
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Исполнители из 16 стран приняли участие в финале Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение" в Москве, сообщает Ruptly.
На кадрах артисты выступают на площадке "Live Арена", а зрители поддерживают юных звезд танцами и бурными аплодисментами из зала.
Это не просто соревнование, это способ объединить все эти страны. Это символ единения. Все эти дети, представляющие свои государства, собираются вместе, чтобы весело провести время. И кто бы ни победил, поздравляю его", - поделился участник из США Кинг Мур.
Кроме того, артист раскрыл смысл песни, которую исполнил.
Brand New - про то, чтобы оставаться искренним и верным себе, игнорируя скептиков и негативные отзывы о своих способностях. Я хочу, чтобы все знали: вы можете стать кем угодно, если поставите перед собой цель и будете усердно работать", - уточнил мальчик.
По итогам голосования первое место в конкурсе досталось трио с Мадагаскара с песней "Продолжай учиться". Одна из победительниц, Бренда Мамонджису, рассказала, что для команды важна возможность культурного обмена с другими странами.
Второе место завоевал музыкант из России Всеволод Герасимов в составе группы "Адель Star и Нейросеть group", а третье - представительница Кении Ниабие Сьекей, выступившая с авторской песней "Верь в себя".
Конкурс объединил артистов из России, Китая, Бразилии, ЮАР, Уганды, Кении, Монголии, Египта, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Узбекистана, Эфиопии, с Мадагаскара и впервые из США. Для детей подготовили яркую и интересную программу: знакомство с достопримечательностями Москвы и участие в мастер-классах.
09.10.2025, 09:55 318981
Дженнифер Лопес вспомнила алматинского кузнечика
Фото: instagram/jlo
Рассказать друзьям
Видео с концерта в Алматы, где на певицу во время выступления заполз огромный кузнечик, вновь показали на американском телешоу.
Джей Ло рассказала, что сначала не поняла, что происходит, а потом увидела насекомое при свете: "Он был размером с вертолет!"
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
24.12.2025, 09:42 24.12.2025, 11:5513536Токаев посетил завод Tausogar в Астане 24.12.2025, 12:2211626Незаконно отчужденный земельный участок воинской части Нацгвардии возвращают государству 24.12.2025, 12:399741Баялиев освобожден от должности завотделом мониторинга регионального развития АП 24.12.2025, 10:138366Подозреваемую в торговле человеческими органами украинку экстрадировали из Польши в Казахстан 18.12.2025, 18:00444616"КазТрансОйл" и "Транснефть" договорились о транспортировке казахстанской нефти через Россию 18.12.2025, 20:37407976Минздрав опроверг информацию о применении наручников к беременным заключенным 17.12.2025, 14:49405786Тимур Турлов назвал информационные вбросы клеветой 18.12.2025, 17:14398131В Казахстане создадут инфраструктуру для ИИ-прорыва: запуск платформы AI SuperCloud 18.12.2025, 16:39380446Инвестиции в будущее: мегапроекты ЕАБР меняют экономический ландшафт Центральной Азии 05.12.2025, 14:50832416В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки829251Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16759096Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19756006Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25752641В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?