Фото: olympic.kz

Победитель зимних Олимпийских игр - 2026, казахстанский фигурист Михаил Шайдоров прилетел в Казахстан, сообщает НОК РК





В торжественной обстановке одного из главных триумфаторов прошедших Игр встретили в аэропорту Астаны.









На церемонии чествования чемпиона поздравительные речи произнесли президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин, министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабасынов и глава Казахстанского союза фигурного катания на коньках Бауыржан Ералы.





Я бы хотел выразить благодарность всем, кто в такой поздний час приехал встретить меня, мне очень приятно. На Олимпиаде меня распирала гордость за свою страну. Особенно в моменте, когда поднимался наш флаг, звучал гимн. Я получил много теплых слов в свой адрес. Еще раз хочу сказать всем спасибо за поддержку",- сказал Шайдоров.





Добавим, что на встрече также отметили достижение Софьи Самоделкиной, которая на ОИ показала лучший результат в истории казахстанского женского фигурного катания - десятое место.





Михаилу Шайдорову, его личному тренеру Алексею Урманову, Софье Самоделкиной, а также главному тренеру сборной Асем Касановой подарили квартиры.





Золотая медаль Шайдорова стала единственное наградой, завоеванной сборной на прошедшей Олимпиаде. Он стал вторым казахстанцем после лыжника Владимира Смирнова, кому удалось подняться на первую ступень олимпийского пьедестала.