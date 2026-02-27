26.02.2026, 16:41 15911
В Алматинском заповеднике детеныши снежного барса попали на видео
Фото: depositphotos.com
Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинском государственном природном заповеднике детеныши снежного барса попали на видео, сообщает пресс-служба заповедника.
В крупных ущельях Алматинского государственного природного заповедника были установлены фотоловушки, на которые попали детеныши снежного барса. Эти редкие кадры - особенные моменты, раскрывающие тайную жизнь дикой природы. Барсята беззаботно играют друг с другом, повторяют движения матери и осваивают навыки, необходимые для охоты. Таким образом они постепенно готовятся к самостоятельной жизни в естественной среде", - заявили в пресс-службе.
Ранее редкого снежного барса запечатлели в горах Алматы.
25.02.2026, 10:40 11916
Олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова встретили в Астане
Фото: olympic.kz
Победитель зимних Олимпийских игр - 2026, казахстанский фигурист Михаил Шайдоров прилетел в Казахстан, сообщает НОК РК.
В торжественной обстановке одного из главных триумфаторов прошедших Игр встретили в аэропорту Астаны.
На церемонии чествования чемпиона поздравительные речи произнесли президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин, министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабасынов и глава Казахстанского союза фигурного катания на коньках Бауыржан Ералы.
Я бы хотел выразить благодарность всем, кто в такой поздний час приехал встретить меня, мне очень приятно. На Олимпиаде меня распирала гордость за свою страну. Особенно в моменте, когда поднимался наш флаг, звучал гимн. Я получил много теплых слов в свой адрес. Еще раз хочу сказать всем спасибо за поддержку",- сказал Шайдоров.
Добавим, что на встрече также отметили достижение Софьи Самоделкиной, которая на ОИ показала лучший результат в истории казахстанского женского фигурного катания - десятое место.
Михаилу Шайдорову, его личному тренеру Алексею Урманову, Софье Самоделкиной, а также главному тренеру сборной Асем Касановой подарили квартиры.
Золотая медаль Шайдорова стала единственное наградой, завоеванной сборной на прошедшей Олимпиаде. Он стал вторым казахстанцем после лыжника Владимира Смирнова, кому удалось подняться на первую ступень олимпийского пьедестала.
24.02.2026, 21:30 16716
Рауан Кенжеханұлы о развитии образовательных технологий на площадке Freedom Talk
Фото: Кадр из видео
24 февраля 2026 года состоялась встреча дискуссионного клуба Freedom Talk, организованная Freedom Holding Corp. Мероприятие было посвящено развитию EdTech - ключевым образовательным технологиям, инновационным решениям и актуальным трендам рынка.
В формате открытого диалога эксперты обсудили цифровую трансформацию образования, масштабирование EdTech-продуктов и перспективы внедрения технологических решений в учебный процесс.
Своим видением поделился основатель Bilim Group, председатель Наблюдательного совета компании, президент международного общества "Қазақ тілі" Рауан Кенжеханұлы.
24.02.2026, 08:59 18841
Трамп разгромил сборную Канады по хоккею в ИИ-ролике после победы США на Олимпиаде
Фото: x.com/TrumpWarRoom
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social видеоролик, созданный с использованием технологий искусственного интеллекта. Публикация приурочена к победе сборной США по хоккею на Олимпийских играх 2026 года.
На видео сгенерированная ИИ-версия американского лидера выходит на лед и в одиночку обыгрывает сборную Канады, обеспечивая команде США победу. Ролик выполнен в юмористическом формате и быстро разошелся по соцсетям.
Ранее в рамках крупного международного турнира сборная Канады одержала победу над командой США. После той встречи главный тренер канадцев Джон Купер, комментируя ажиотаж вокруг матча, иронично отметил, что "в хоккее решают игроки на льду, а не заявления вне его", тем самым косвенно отреагировав на эмоциональные высказывания американской стороны.
Противостояние сборных США и Канады традиционно считается одним из самых принципиальных в мировом хоккее и неизменно привлекает повышенное внимание болельщиков и СМИ.
17.02.2026, 16:30 41481
Медиакорпорация Китая представила гала-концерт к Празднику Весны - 2026
Фото: Скрин с видео
Медиакорпорация Китая представила гала-концерт по случаю Праздника Весны 2026 года. Это одно из самых ожидаемых культурных событий, объединяющих зрителей по всему миру.
Традиционное праздничное шоу включает музыкальные и танцевальные номера, театральные постановки и современные мультимедийные элементы. Трансляция концерта ежегодно собирает многомиллионную аудиторию и становится ярким символом наступления Нового года по лунному календарю.
13.02.2026, 11:48 55531
В Шанхае во время строительства метро обрушился участок дороги
Фото: скрин с видео
12 февраля в Шанхае произошел обвал крупного участка проезжей части на пересечении улиц Цисинь и Лиань. В соцсетях распространились кадры, на которых видно, как трескается асфальт и образуется провал глубиной в несколько этажей, увлекая за собой строительные конструкции. Очевидцы спешно покинули место происшествия.
30.01.2026, 10:52 92761
Редкого снежного барса запечатлели в горах Алматы
Фото: Depositphotos
В горах Алматы запечатлели снежного барса. Уникальные кадры редкого хищника снял известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко.
По его словам, встреча произошла в горной местности недалеко от города.
Сегодня сбылась моя мечта - в наших горах я увидел снежного барса! Это символ Алматы и хозяин гор. Мне повезло его не просто увидеть, а еще и снять с близкого расстояния", - рассказал фотограф.
Он отметил, что барс поймал марала, сбросил его со скал и после этого охранял добычу. В этот момент и были сделаны кадры.
Снежный барс занесен в Красную книгу и считается одним из самых редких и скрытных хищников. Его появление вблизи Алматы вновь подтверждает богатство и сохранность горной экосистемы региона.
29.01.2026, 11:01 92066
В общественных местах Астаны работает робот-собака
Фото: Кадр с видео
В Астане на объектах транспортной инфраструктуры и в крупных торгово-развлекательных центрах используется роботизированный патрульный комплекс в формате робота-собаки.
Как сообщили в правоохранительных органах, видеонаблюдение ведется в режиме реального времени и интегрировано с центром оперативного управления полиции. Это позволяет круглосуточно отслеживать обстановку и оперативно передавать информацию дежурным службам.
28.01.2026, 11:23 99481
Чарынский парк показал редкие кадры дикой природы
Фото: Depositphotos
Национальный парк "Чарын" опубликовал уникальные видео с фотоловушек. В районе Сартогай в объектив попала туркестанская рысь, занесенная в Красную книгу РК.
Также фотоловушка сняла манула с котенком - редчайший и трогательный момент. Осторожная самка выводит малыша из укрытия, убедившись в безопасности.
