02.12.2025, 14:52 2436
В Усть-Каменогорске планируется строительство спортивной арены и конгресс-холла
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске планируется возведение нескольких крупных спортивно-культурных объектов. Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов проехал по предполагаемым площадкам будущего строительства, оценив их расположение и готовность инфраструктуры, рассказали в пресс-службе акимата области.
Первым объектом стал участок в 19-м жилом районе по проспекту И. Есенберлина, рядом с монументом Независимости.
Здесь рассматривается возможность возведения двух крупных комплексов - многофункционального концертного центра (конгресс-холла) на 1500 мест и ледового комплекса на 500 мест. Этот комплекс станет тренировочной базой для развития некоторых зимних видов спорта. Для этих целей предусмотрена территория площадью 9,8 га. Значительно удешевить и ускорить процесс строительства конгресс-холла позволит наличие готового проекта, аналогичного тем, что есть в других регионах. Сейчас необходимо провести его привязку к местности и государственную экспертизу", - сообщили в акимате.
Глава региона также посетил площадку за жилым комплексом "ЛИК" по проспекту К. Сатпаева. Этот участок, находящийся в государственной собственности, рассматривается под строительство универсальной спортивной арены на 5000 мест и современного бассейна. Масштабный спортивный объект станет одним из крупнейших в регионе и позволит принимать турниры национального уровня. Помимо универсальной арены, здесь будут залы художественной гимнастики, восточных единоборств, баскетбола, волейбола и большой тренажерный зал, что создаст условия для тренировочных и соревновательных процессов.
Важно предусмотреть удобные подъездные пути к этим крупным объектам и достаточное количество парковочных мест, чтобы не было скопления автомобилей и люди могли спокойно приезжать и посещать мероприятия", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
По словам главы региона, строительство новых культурных и спортивных объектов - стратегическое направление, способное оживить городскую среду, расширить возможности для массового спорта, отдыха и проведения крупных мероприятий. Кроме того, аким области обратил внимание на то, что спортивные объекты должны быть во всех районах города, в том числе и в отдаленных. В частности, он поручил внести соответствующие предложения по строительству такого объекта в микрорайоне Согра.
27.11.2025, 11:54 11381
Молодежь Восточно-Казахстанской области получила награды от акима
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Нурымбет Сактаганов встретился с молодыми людьми, которые вносят вклад в развитие региона, и провел церемонию награждения, сообщили в пресс-службе регионального акимата.
В Восточном Казахстане свыше 170 тысяч молодых людей получают качественное образование и всестороннюю профессиональную поддержку. В рамках "Года рабочих профессий" больше 25 тысяч студентов обучаются техническим специальностям в двух университетах и 37 колледжах. В этом году по проекту "Білікті маман" выделено 270 грантов. По программам "С дипломом - в село!", "Молодежная практика" и "Жасыл ел" с начала года трудоустроено свыше двух тысяч молодых жителей области", - сказал Сактаганов.
Номинация "Лидер года" присуждена Жансае Жанболатовой, председателю молодежного совета при ТОО "Казцинк".
Молодежное общественное объединение "Ұлағат", организовавшее более 50 мероприятий и охватившее свыше 3000 молодых людей, признано "Молодежной организацией года".
В номинации "Волонтер года" отмечена активный волонтер Катон-Карагайского района Арна Арданбеккызы.
Номинацию "Трудовой человек" получил мастер Ульбинского металлургического завода Адиль Толеугазинов (трудовой стаж -12 лет).
Команда молодых работников ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ", победившая на фестивале Maman Fest, получила сертификат на 1 млн тенге.
А победителям номинации "За вклад в реализацию государственной молодежной политики" вручены денежные сертификаты по 500 000 тенге от акима области.
26.11.2025, 19:48 16041
Акция "Безопасный дом": в ВКО спасатели проводят инструктажи по правилам эксплуатации печей и электроприборов
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области спасатели и полицейские проводят обходы жилых домов и инструктажи по правилам эксплуатации печей, электроприборов в рамках акции "Безопасный дом", сообщает пресс-службе департамент по чрезвычайным ситуациям региона.
Профилактическая акция направлена на повышение культуры безопасности жителей. В домах, где не соблюдают правила безопасности число бытовых пожаров с приходом отопительного периода, как правило, увеличивается. Чтобы стабилизировать обстановку сотрудники ДЧС и полицейские проводят обходы жилых домов, проводят инструктажи по правилам эксплуатации печей, электроприборов. Под пристальным вниманием социально уязвимые семьи. В домах, где уже создалась пожароугражаемая ситуация и есть риск отравления угарным газом были установлены датчики угарного газа", - пояснили в ДЧС.
По информации пресс-службы, с начала отопительного сезона пройдено более 32 тысяч домов, в которых обнаружены 12 568 нарушений. Среди них - неочищенные вовремя дымоходы отопительных печей, использование поврежденных и изношенных электроприборов, искрящиеся розетки.
Также полицейские в ходе рейдов выявляют места проживания граждан, ведущих асоциальный образ жизни, и проводят с ними определенную работу.
По выявленным нарушениям мы продолжаем работу по их устранению. Чтобы предотвратить возможные пожары и случаи отравления угарным газом. В домах многодетных и малообеспеченных граждан проводим ремонт печей, помогаем пожилым гражданам чистить дымоходы, ставим датчики угарного газа", - отметил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов.
В ДЧС подчеркнули, что акция "Безопасный дом" призвана реализовать комплекс мер по профилактике пожаров и направлена на объединение усилий организаций и служб, населения в вопросах предупреждения гибели и отравления угарным газом граждан.
25.11.2025, 17:42 21441
В Усть-Каменогорске мобильная эколаборатория будет мониторить качество воздуха
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске мобильная эколаборатория будет мониторить качество воздуха и выявлять превышения по 11 опасным веществам в режиме реального времени, сообщает пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области.
Определять, прежде всего, степень загрязнения, когда мы говорим, что в период НМУ должны снижать на 20% выбросы. Кроме того, если мы говорим о крупных наших промышленных предприятиях, таких как УМЗ, "Казцинк", ТМК, ТЭЦ - у них менеджмент экологически выстроен, но у нас есть еще целый пул предприятий, которые вообще не вошли в экологический мониторинг и контроль. Поэтому мы их будем выявлять. Потому что мы живем в этом городе и дышим этим воздухом", - отметила председатель "Өскемен тынысы" Елена Березинская-Абилова.
Как пояснили в акимате, теперь специалисты смогут осуществлять замеры в разных локациях города - не только в районе крупных промышленных предприятий - и сразу получать данные о качестве воздуха. Раньше экологам приходилось вручную использовать аппараты, которые не всегда могли определить ряд веществ.
Лаборатория исследует воздух по всем характерным для Усть-Каменогорска компонентам: диоксид серы, сероводород, оксид азота, оксид углерода, хлороводород, аммиак и другие.
В дни штиля этот комплекс сможет давать реальные данные на том или ином участке города. По результатам полученных данных будут приняты соответствующие меры, направленные в первую очередь на улучшение экологической обстановки", - пояснил аким ВКО Нурымбет Сактаганов.
Также отмечается, что выезжать на замеры специалисты департамента экологии будут вместе с представителями "Өскемен тынысы".
Все результаты горожане смогут отслеживать в режиме реального времени", - заверили в пресс-службе.
25.11.2025, 11:07 23181
В ВКО отметили День работника сельского хозяйства
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Праздник объединил аграриев, переработчиков, специалистов животноводства, работников пищевой индустрии и всех, чей труд обеспечивает продовольственную безопасность региона, сообщили в пресс-службе акимата области.
Аким области Нурымбет Сактаганов поздравил участников отрасли и отметил важность их ежедневной работы для экономики Восточного Казахстана.
Ваш труд - основа устойчивого развития региона. Несмотря на вызовы, аграрии продолжают демонстрировать высокий профессионализм, внедряют новые технологии, расширяют производство и подтверждают, что у Восточного Казахстана огромный потенциал. Мы благодарны каждому за ответственность, самоотдачу и вклад в развитие сельского хозяйства и переработки", - подчеркнул аким области.
В текущем году регион завершил уборочную кампанию с высокими результатами. При средней урожайности масличных культур 20,7 ц/га было собрано 537 тыс. тонн, что на 27% превышает прошлогодние показатели. Важную роль сыграли меры государственной поддержки, прежде всего льготное кредитование по программе "Кең дала 2", в рамках которой аграриям выдано более 14 млрд тенге под 5% годовых.
Рост наблюдается и в животноводстве:
• производство молока увеличилось на 10%;
• поголовье крупного рогатого скота выросло на 3%;
• лошадей - на 3,8%;
• птицы - на 1,3%.
В районах продолжается модернизация животноводческих комплексов: в Алтайском районе вводится новая молочно-товарная ферма на 1000 голов, а в Улкен-Нарынской зоне обновлена ферма на 600 голов.
В Восточном Казахстане успешно развивается переработка сельскохозяйственной продукции. По итогам года отмечено увеличение объемов производства:
• мясных полуфабрикатов - на 81%;
• рыбы - на 33%;
• растительных масел - на 28%;
• муки - на 20%;
• сливочного масла - на 15%;
• кондитерских изделий - на 13%;
• сыра и творога - на 8,7%;
• обработанного молока - на 8%.
Экспортный потенциал АПК также усилился: объемы поставок выросли на 20%, при этом 70% экспорта составляет переработанная продукция. Масложировые компании региона заключили новые международные контракты на поставку растительных масел.
Аким области подчеркнул, что все достижения возможны благодаря ежедневному труду людей, работающих на земле, в теплицах, на фермах, в перерабатывающих цехах, лабораториях и предприятиях пищевой промышленности. Лучшие представители отрасли были отмечены государственными и региональными наградами - орденами, медалями, почетными грамотами и благодарностями.
Праздничное мероприятие завершилось концертом, подготовленным творческими коллективами и воспитанниками учреждений образования региона.
29.10.2025, 16:46 40756
В Восточном Казахстане стартовал первый областной телетурнир по традиционной стрельбе из лука
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске состоялось открытие первого в истории Восточно-Казахстанской области телетурнира по традиционной стрельбе из лука среди школьников "Жас Мерген", сообщает пресс-служба акимата региона.
В церемонии открытия соревнований принял участие аким области Нурымбет Сактаганов, который отметил важность возрождения национальных видов спорта и воспитания у молодежи силы духа, ответственности и уважения к культурным традициям, ведь именно такие виды спорта помогают воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма и уверенности в себе", - заявили в акимате.
По данным пресс-службы, в соревнованиях принимают участие более 80 школьников 9-10-х классов из всего региона.
Турнир проходит в личном зачете: сначала участники соревнуются в меткости по мишени "Қалқан", а затем лучшие лучники сойдутся в полуфиналах и финале в дисциплине стрельбы по жамбы. Турнир проводится при поддержке акимата Восточно-Казахстанской области и управления спорта ВКО, а также организаторов - Восточно-Казахстанского филиала телерадиокорпорации "Казахстан", телеканала ALTAI и центра "Керемет садақ ату", - сообщили в акимате ВКО.
Подчеркивается, что особое внимание привлекла известная восточно-казахстанская лучница и основательница первого кружка по традиционной стрельбе из лука в регионе Ажар Толеуханова.
Именно по ее инициативе началось развитие этого вида спорта в ВКО. Сегодня под руководством Ажар в Усть-Каменогорске и Глубоком занимаются около 80 юных спортсменов", - добавили в пресс-службе.
25.10.2025, 13:22 52526
В Усть-Каменогорске состоялась церемония поднятия флага в честь Дня Республики
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Усть-Каменогорске у монумента Независимости прошла торжественная церемония поднятия государственного флага, посвященная Дню Республики, сообщает пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области.
От всей души поздравляю вас с единственным национальным праздником Днем Республики! Все сегодняшние достижения и успехи нашей страны, масштабные реформы и долгосрочные приоритеты стали возможны исключительно благодаря обретенной независимости. Поэтому укрепление суверенитета и бережное сохранение нашей независимости - это почетная обязанность каждого из нас!" - подчеркнул глава региона Нурымбет Сактаганов.
Подчеркивается, что особое значение церемонии придала присяга молодых государственных служащих, которые сегодня официально подтвердили верность выбранной профессии и идеалам служения народу.
Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем обращении подчеркнул, что несмотря на беспрецедентные вызовы неспокойного времени, мы строим справедливый Казахстан - страну равных возможностей для всех граждан. Проводимые реформы в политике, экономике, социальной сфере нацелены на обеспечение процветания Отечества и повышение благосостояния народа. Эти слова, ставшие лейтмотивом празднования, отражают главную идею Дня Республики - ответственность за будущее страны, труд и стремление к развитию. Праздничная церемония напомнила, что сила государства - в единстве народа, преемственности поколений и вере в собственные силы", - заявили в пресс-службе.
В мероприятии приняли участие жители города, ветераны, военнослужащие, представители молодежи и государственной службы.
24.10.2025, 19:27 55216
Ко Дню Республики в Катон-Карагайском районе ВКО открыли новые социальные объекты
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ко Дню Республики жители Катон-Карагайского района получили сразу два долгожданных подарка - в селе Топқайын введен в эксплуатацию новый водопровод, а в районном центре открылся современный физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
Для жителей Топқайына это событие стало поистине знаковым. Впервые за многие годы в селе появилась система подачи чистой и качественной питьевой воды. Теперь вода поступает в каждый дом, что значительно улучшит быт и качество жизни сельчан.
Работы по реконструкции водопровода велись с 2021 года и находились на особом контроле у руководства области и правоохранительных органов. Главная сложность заключалась в бурении артезианской скважины - из-за плотных скальных пород техника продвигалась всего на 20-30 сантиметров в день. По поручению акима области Нурымбета Сактаганова к проекту был привлечен надежный субподрядчик, что позволило ускорить темпы строительства и успешно завершить объект.
Еще одним долгожданным событием стало открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в Катон-Карагае. Объект считался одним из самых известных долгостроев региона. Благодаря поддержке областного руководства и системной работе подрядных организаций строительство удалось завершить.
Новый ФОК оснащен современными спортивными залами, раздевалками и помещениями для различных видов физической активности. Он станет центром притяжения для молодежи и всех любителей спорта, создаст условия для развития массового спорта и формирования здорового образа жизни.
Таким образом, в преддверии главного государственного праздника жители Катон-Карагайского района получили два значимых объекта, которые станут важной частью их повседневной жизни и символом позитивных перемен в регионе.
16.10.2025, 19:53 67326
Открыт стратегически важный участок международной трассы Калбатау - Майкапчагай
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области состоялось торжественное открытие участка автодороги международного значения Омск - Майкапчагай на отрезке Калбатау - Майкапчагай, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
Реализация масштабного проекта стала возможной благодаря госпрограмме по модернизации транспортно-логистической инфраструктуры, инициированной главой государства Касым-Жомартом Токаевым.
Новая трасса имеет стратегическое значение для всей страны. Она является частью международного транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай и открывает новые возможности для развития внешней торговли, транзитного потенциала и промышленного сотрудничества.
Реконструкция участка позволила значительно повысить пропускную способность и безопасность движения, улучшить качество дорожного покрытия, а также создать условия для развития предпринимательства, туризма и социальной мобильности населения.
Эта дорога - символ движения вперед, единства страны и уверенности в завтрашнем дне. Она даст новый импульс развитию восточного региона и станет важной частью экономического каркаса Казахстана", - отметил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.
От имени жителей региона глава области выразил благодарность правительству Республики Казахстан, Министерству транспорта, национальной компании "КазАвтоЖол", подрядным организациям, инженерам и строителям за профессионализм и вклад в реализацию важного инфраструктурного проекта.
Завершение реконструкции участка Калбатау - Майкапчагай стало очередным этапом формирования современной дорожной сети, которая обеспечит устойчивое развитие экономики и повышение качества жизни казахстанцев.
Это также гарантирует улучшение транспортного сообщения между Усть-Каменогорском, Семеем, Зайсаном, Майкапчагаем.
