Извержение вулкана в Тихом океане привело к вероятности цунами в регионе

МОСКВА. 16 ЯНВАРЯ - Предупреждения об опасности цунами после извержения гигантского подводного вулкана в Тихом океане распространили власти многих стран региона - от Австралии до США, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Волны уже ударили по территории Японии, о возможности цунами также предупреждают жителей США, сообщает русская служба BBC

Извержение привело к удару волн высотой более метра на побережье островного государства Тонга, вблизи которого располагается вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. По словам островных жителей, это стихийное бедствие было такой мощи, что земля под ногами тряслась на протяжении нескольких минут, а вокруг раздавался грохот, напоминающий раскаты грома.

На острове Вануату власти сообщают о волнах, достигавших 2,5 метра в высоту. Жителей предупредили, что удары волн могут продолжаться в течение всей предстоящей ночи.

Власти ряда других стран региона призвали жителей прибрежных районов оставаться в отдалении от океана, пока угроза цунами не минует.