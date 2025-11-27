26.11.2025, 14:10 10871
КТК возобновил отгрузку нефти на морском терминале под Новороссийском после атаки беспилотников
Фото: КТК
Москва. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум возобновил отгрузку нефти на морском терминале под Новороссийском после атаки беспилотников, сообщает пресс-служба КТК.
Сдача нефти грузоотправителями в систему Тенгиз - Новороссийск в последние дни осуществлялась в штатном режиме", - заявили в пресс-службе.
Напомним, вчера морской терминал КТК под Новороссийском повредили беспилотники.
В сентября на центр Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА. В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО "КТК-Р".
25.11.2025, 16:10 23676
Морской терминал КТК под Новороссийском повредили беспилотники
Фото: admnvrsk.ru
Москва. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском повредили беспилотники, сообщает пресс-служба КТК.
В результате ночного удара БПЛА по МО Новороссийск повреждения от поражающих элементов боевой части БПЛА получил административный корпус морского терминала КТК под Новороссийском. В Южной Озереевке расположен главный центр управления Каспийского трубопроводного консорциума, из которого осуществляется контроль за работой всей системы Тенгиз - Новороссийск в России и в Казахстане. Пострадавших не имеется, сразу после объявления общегородского сигнала тревоги "Беспилотная опасность" персонал был эвакуирован в укрытия. Грузовые операции у выносных причальных устройств приостанавливались", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 сентября в середине рабочего дня на центр Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА. В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО "КТК-Р".
16.11.2025, 19:07 121061
Иран заявил о прекращении обогащения урана
Работа остановлена из-за июньских ударов Израиля и США по иранским обогатительным площадкам
Тегеран. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Иран больше не обогащает уран ни на одном из объектов страны, заявил, отвечая на вопрос Associated Press, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
В Иране нет незаявленного обогащения урана. Все наши объекты находятся под гарантиями и мониторингом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ. - Прим. ред.)", - заявил Арагчи.
По его словам, работа остановлена из-за июньских ударов Израиля и США по иранским обогатительным площадкам.
На вопрос о том, что необходимо Ирану для продолжения переговоров с США и другими странами, Арагчи ответил, что позиция Ирана по его ядерной программе остается ясной.
Право Ирана на обогащение, на мирное использование ядерных технологий, включая обогащение, неоспоримо. У нас есть это право, и мы продолжаем им пользоваться, и мы надеемся, что международное сообщество, включая Соединенные Штаты, признает наши права и поймет, что это неотъемлемое право Ирана и мы никогда не откажемся от своих прав", - заявил глава иранского МИД.
Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
14.11.2025, 19:52 154676
Исследователи обнаружили в коммуникациях кашалотов поразительное сходство с человеческой речью
Но новое исследование показало, что важную роль играют и особенности самого звука
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Международная группа исследователей нашла новые признаки того, что система общения кашалотов гораздо сложнее, чем считалось раньше. Исследование опубликовано в журнале Open Mind.
До сих пор ученые изучали "коды" кашалотов - серии щелчков в основном по двум параметрам:
- сколько щелчков в каждом коде,
- как часто они повторяются.
Но новое исследование показало, что важную роль играют и особенности самого звука.
Оказалось, что щелчки кашалотов имеют структуру, похожую на форманты - акустические характеристики, определяющие звучание человеческих гласных, например "а" или "и".
Исследователи нашли:
- два четких типа "гласных" кодов - условно a-коды и i-коды;
- "дифтонги" - звуки, в которых спектральные характеристики меняются по ходу кода (восходящие, нисходящие и комбинированные траектории).
Эти паттерны повторяются у разных кашалотов и в различных типах кодов. Это значит, что животные осознанно контролируют эти параметры, а не издают такие звуки случайно.
Это открытие показывает, что коммуникация кашалотов не просто "азбука Морзе", как считали раньше, а более сложная система, где звуки различаются по качеству, длине и структуре - почти как элементы человеческой речи.
Ученые предполагают, что такие "гласные" и "дифтонги" могут нести дополнительный смысл, который раньше оставался скрытым. Они планируют изучить, как эти звуковые особенности используются в разных кланах кашалотов и какой смысл они могут передавать.
Новые данные могут полностью изменить представление о том, насколько развито общение у этих животных и насколько сложной может быть их "речь".
13.11.2025, 16:00 173876
Какие водительские права признает Россия
Фото: Depositphotos
Москва. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель государственной думы России Вячеслав Володин рассказала, какие водительские права признают в стране, передает корреспондент агентства.
Те, кто приезжает из страны, где русский язык не имеет статуса официального, мы не можем признавать права (Водительские права. - Прим. ред.), и в данном случае гражданам этих стран надо сдавать правила, экзамены, в этом только случае они смогут получить права на вождение автомобиля", - цитирует gazeta.ru Володина со ссылкой на РИА Новости.
Напомним, в 2017 году госдума приняла поправки для иностранных водителей, согласно которым в России разрешается работать по водительским удостоверениям из стран, где русский язык является государственным.
13.11.2025, 12:30 171176
Президент США подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна
Для точного подсчета общего ущерба от шатдауна потребуется до нескольких месяцев
Вашингтон. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, завершив 43-дневный шатдаун, сообщает gazeta.ru.
По словам Трампа, "шатдаун демократов" нанес огромный ущерб. В частности, во время прекращения работы правительства было отменено или задержано 20 тысяч авиарейсов, а более миллиона госслужащих были лишены зарплаты.
Лидер США также отметил, что для более точного подсчета общего ущерба от шатдауна потребуется до нескольких месяцев.
Напомним, в начале октября РИА Новости опубликовало информацию о шатдауне в США.
Источник сообщил, что американский конгресс не согласовал бюджет правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу.
Накануне сенат не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий и завершил до среды сессию, сделав шатдаун неизбежным. После этого Белый дом ранее предписал правительственным учреждениям готовиться к прекращению работы", - писал сайт.
Тогда президент Дональд Трамп заявил, что может использовать период перерыва для массовых сокращений персонала и выплат.
11.11.2025, 16:09 203301
Не менее 12 человек стали жертвами теракта у здания суда в Исламабаде
Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство
Исламабад. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере 12 человек погибли, 27 пострадали при взрыве у здания окружного суда в столице Пакистана, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
Террорист-смертник пытался проникнуть в здание суда, но, не сумев сделать это, привел в действие взрывное устройство возле полицейского автомобиля", - сообщил министр внутренних дел республики Мохсин Раза Накви.
Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание. Эксперты-криминалисты изучают характер и состав взрывчатки, использованной при нападении.
После взрыва в Исламабаде были усилены меры безопасности, особенно вокруг правительственных учреждений, зданий судебных органов и других особо охраняемых объектов. Правоохранительные органы приведены в состояние повышенной готовности.
10.11.2025, 20:27 213506
МОК готовит новые правила участия трансгендеров в Олимпийских играх
Ограничения могут также коснуться спортсменок с нарушениями полового развития
Вашингтон. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Международный олимпийский комитет (МОК) планирует в начале 2026 года объявить о запрете участия трансгендерных спортсменок в женских соревнованиях. Как сообщает The Times, ограничения могут также коснуться спортсменок с нарушениями полового развития.
По данным издания, глава медицинского и научного комитета МОК Джейн Торнтон представила в Лозанне предварительные итоги исследования, подтверждающего, что физические преимущества у людей, рожденных мужчинами, сохраняются даже после применения гормональных препаратов для снижения тестостерона.
Это была объективная и научно обоснованная презентация, ясно демонстрирующая полученные данные", - цитирует The Times источник, знакомый с обсуждением.
В настоящее время специалисты МОК разрабатывают окончательную редакцию правил, чтобы документ был юридически безупречным и соответствовал принципам олимпийского хартии.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку инициативе президента США Дональда Трампа, закрепившего на законодательном уровне понятие только двух полов - мужского и женского. Политик заявил, что намерен предложить аналогичную норму для Конституции своей страны.
Мы не можем допустить, чтобы существовали мужчина, женщина и кто-то, кто считает себя животным или вертолетом", - отметил глава правительства.
Напомним, Дональд Трамп во время инаугурации 20 января объявил, что официальная политика США теперь основывается на признании только двух биологических полов. В подписанном им указе исключается возможность перехода из одного пола в другой и отменяется признание небинарных гендерных идентичностей.
08.11.2025, 20:15 232341
В Дании запретят соцсети для детей младше 15 лет
В стране 94% детей в возрасте до 13 лет и более половины детей младше 10 лет имеют профили по крайней мере в одной социальной сети
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Дании согласовало запрет доступа к социальным сетям для подростков младше 15 лет, сообщает РИА Новости.
Правительство Дании в пятницу объявило о соглашении о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 15 лет, пишет издание.
Как заявила министр цифрового развития в интервью агентству "Ассошиэйтед Пресс", принятие соответствующего закона может занять месяцы. По данным Стейдж, 94% детей в стране в возрасте до 13 лет и более половины детей младше 10 лет имеют профили по крайней мере в одной социальной сети.
Напомним, ранее аналогичные меры приняли в Австралии. Там соцсети запретили детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями. Также ограничения на соцсети до 15 лет ввела Норвегия.
В Казахстане инициировано внедрение детской SIM-карты в целях усиления защиты детей от нежелательной информации.
