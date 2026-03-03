Кувейт по ошибке сбил три истребителя США

Пилоты живы, они катапультировались и находятся "в стабильном состоянии"

Эль-Кувейт. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Над Кувейтом из-за "дружественного огня" были сбиты три американских истребителя F-15E Strike Eagle, выполнявшие задачи в рамках операции "Эпическая ярость" против Ирана, сообщает - Над Кувейтом из-за "дружественного огня" были сбиты три американских истребителя F-15E Strike Eagle, выполнявшие задачи в рамках операции "Эпическая ярость" против Ирана, сообщает РБК со ссылкой на Центральное командование США.





В 23.03 по восточному времени США 1 марта три американских истребителя F-15E Strike Eagle, выполнявшие задачи в рамках операции Epic Fury, потерпели крушение над Кувейтом из-за предполагаемого инцидента с "дружественным огнем", - говорится в сообщении.





Ведомство подчеркнуло, что пилоты живы, они катапультировались и находятся "в стабильном состоянии". Сейчас расследуются причины произошедшего.





Как пишет издание, утром 2 марта портал News 18 (подразделение CNN) опубликовал видео падения американского истребителя F-15 недалеко от города Эль-Джахра (расположен в 30 км к западу от столицы Эль-Кувейта). Позднее в Минобороны Кувейта сообщили, что на территории страны потерпели крушение несколько военных самолетов США. Министерство заявило также о "прямой координации с дружественными американскими силами" для выяснения обстоятельств произошедшего.





Напомним, США и Израиль объявили о военной операции против Ирана 28 февраля, по стране было нанесено множество ударов. Президент США Дональд Трамп объяснил начало операции тем, что у Вашингтона "иссякло терпение" в переговорах по ядерной сделке. Во время военной операции был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.





По последним данным, по меньшей мере 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.





В ответ на операцию Израиля и США Иран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Поставки нефти из Персидского залива нарушены.





Посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар прокомментировал ситуацию вокруг стратегически важного для мирового нефтяного рынка Ормузского пролива, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".





По имеющейся информации, около трех судов подверглись атакам. В условиях, когда стороны ежедневно запускают в этом районе сотни ракет, его использование становится невозможным", - пояснил дипломат.





Он добавил, что перевозка нефти через пролив не выполняется два дня и ситуация для судов остается опасной, пишет sputnik.kz



