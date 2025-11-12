11.11.2025, 16:09 13096
Не менее 12 человек стали жертвами теракта у здания суда в Исламабаде
Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство
Исламабад. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере 12 человек погибли, 27 пострадали при взрыве у здания окружного суда в столице Пакистана, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
Террорист-смертник пытался проникнуть в здание суда, но, не сумев сделать это, привел в действие взрывное устройство возле полицейского автомобиля", - сообщил министр внутренних дел республики Мохсин Раза Накви.
Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание. Эксперты-криминалисты изучают характер и состав взрывчатки, использованной при нападении.
После взрыва в Исламабаде были усилены меры безопасности, особенно вокруг правительственных учреждений, зданий судебных органов и других особо охраняемых объектов. Правоохранительные органы приведены в состояние повышенной готовности.
МОК готовит новые правила участия трансгендеров в Олимпийских играх
Ограничения могут также коснуться спортсменок с нарушениями полового развития
Вашингтон. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Международный олимпийский комитет (МОК) планирует в начале 2026 года объявить о запрете участия трансгендерных спортсменок в женских соревнованиях. Как сообщает The Times, ограничения могут также коснуться спортсменок с нарушениями полового развития.
По данным издания, глава медицинского и научного комитета МОК Джейн Торнтон представила в Лозанне предварительные итоги исследования, подтверждающего, что физические преимущества у людей, рожденных мужчинами, сохраняются даже после применения гормональных препаратов для снижения тестостерона.
Это была объективная и научно обоснованная презентация, ясно демонстрирующая полученные данные", - цитирует The Times источник, знакомый с обсуждением.
В настоящее время специалисты МОК разрабатывают окончательную редакцию правил, чтобы документ был юридически безупречным и соответствовал принципам олимпийского хартии.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку инициативе президента США Дональда Трампа, закрепившего на законодательном уровне понятие только двух полов - мужского и женского. Политик заявил, что намерен предложить аналогичную норму для Конституции своей страны.
Мы не можем допустить, чтобы существовали мужчина, женщина и кто-то, кто считает себя животным или вертолетом", - отметил глава правительства.
Напомним, Дональд Трамп во время инаугурации 20 января объявил, что официальная политика США теперь основывается на признании только двух биологических полов. В подписанном им указе исключается возможность перехода из одного пола в другой и отменяется признание небинарных гендерных идентичностей.
В Дании запретят соцсети для детей младше 15 лет
В стране 94% детей в возрасте до 13 лет и более половины детей младше 10 лет имеют профили по крайней мере в одной социальной сети
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Дании согласовало запрет доступа к социальным сетям для подростков младше 15 лет, сообщает РИА Новости.
Правительство Дании в пятницу объявило о соглашении о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 15 лет, пишет издание.
Как заявила министр цифрового развития в интервью агентству "Ассошиэйтед Пресс", принятие соответствующего закона может занять месяцы. По данным Стейдж, 94% детей в стране в возрасте до 13 лет и более половины детей младше 10 лет имеют профили по крайней мере в одной социальной сети.
Напомним, ранее аналогичные меры приняли в Австралии. Там соцсети запретили детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями. Также ограничения на соцсети до 15 лет ввела Норвегия.
В Казахстане инициировано внедрение детской SIM-карты в целях усиления защиты детей от нежелательной информации.
Список ограбивших страну лиц составили в Кыргызстане
Объекты, присвоенные во время приватизации, возвращаются в госсобственность
Бишкек. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане составили список лиц, присвоивших государственное имущество, для возврата объектов в государственную собственность. Об этом во время встречи с жителями Балыкчы рассказал заместитель председателя кабинета министров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, сообщает kaktus.media.
По его словам, разграбление государственного имущества происходило в основном двумя способами.
Вся инфраструктура и промышленность страны под предлогом приватизации фактически были переданы различным лицам почти даром. Заводы, фабрики, автобазы, земельные участки - все это доставалось людям не для того, чтобы возродить производство и создать рабочие места, а ради личного обогащения. Так в стране появилась прослойка людей, которые разбогатели за счет народа", - сказал Ташиев.
Позже люди стали приходить к власти лишь для того, чтобы присвоить народное богатство.
Президент поставил передо мной задачу усилить борьбу с коррупцией и укрепить государственные структуры как в военной, так и в гражданской сфере. А для этого нужны ресурсы. Мы составили список тех, кто незаконно присвоил государственное имущество, и один за другим объекты возвращаются в собственность государства. На сегодняшний день возвращено около 70% награбленного", - добавил глава ГКНБ.
Напомним, работа по возврату незаконно приобретенных активов ведется в Казахстане. В сентябре генпрокурор республики Берик Асылов сообщил, что уже возращено более 1,3 трлн тенге незаконно приобретенных активов.
Впервые в мире: на Мальдивах ввели пожизненный запрет на курение для молодежи
Мера также распространяется на посетителей страны
Мале. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мальдивской Республике впервые в мире ввели пожизненный запрет на курение для всех, кто родился после января 2007 года, сообщает газета The Guardian.
Согласно новому положению, лицам, родившимся 1 января 2007 года или позднее, запрещено покупать, использовать или продавать табачные изделия на Мальдивах", - информирует Министерство здравоохранения островного государства.
Подчеркивается, что этот шаг "защитит общественное здоровье и будет способствовать воспитанию поколения, свободного от табака".
Также отмечается, что эта мера также распространяется на посетителей страны.
Трамп: США проведут ядерные испытания, поскольку то же делают другие страны
Вашингтон позднее анонсирует место и время проведения испытаний
Вашингтон. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - США проведут ядерные испытания, поскольку то же делают другие страны, сообщает РБК, цитируя заявление президента США Дональда Трампа журналистам.
При этом президент США не ответил на уточняющий вопрос, идет ли в данном случае речь о России.
У нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо. Мы не проводим испытания, но, поскольку испытания проводят другие, я думаю, было бы уместно, чтобы мы тоже это делали", - сказал Трамп.
Он добавил, что Вашингтон позднее анонсирует место и время проведения испытаний.
У нас есть испытательные полигоны. Об этом будет объявлено", - заявил Трамп.
В то же время Трамп сказал, что хотел бы "увидеть ядерное разоружение".
Мы уже обсуждаем это с Россией, и если мы что-то предпримем, к нам присоединится и Китай", - сказал он.
Как отмечает CNN со ссылкой на отчет исследовательской службы американского конгресса, США требуется от 24 до 36 месяцев для испытания ядерного оружия после того, как президент отдаст соответствующий приказ.
Ранее Россия провела испытания подводного безэкипажного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, а также успешно испытала крылатую ракету "Буревестник".
Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон"
Мощность "Посейдона" значительно превышает мощность "Сармата"
Москва. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В Мандрыка Министерства обороны РФ, в котором проходят лечение и реабилитацию военнослужащие Вооруженных сил, сообщает пресс-служба Кремля.
Во время общения с военнослужащими Владимир Путин сообщил, что 28 октября прошли испытания подводного безэкипажного подводного изделия "Посейдон" с ядерной энергетической установкой.
Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени", - сказал президент РФ.
Он подчеркнул, что это огромный успех, и добавил, что мощность "Посейдона" значительно превышает мощность даже самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности "Сармат".
Такой в мире нет, как "Сармат", и у нас он еще на дежурстве не стоит - скоро появится на дежурстве. Но "Посейдон" значительно превышает "Сармат" по мощности. И, кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует", - сказал Путин.
Ранее Россия успешно испытала крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой. В ходе испытания ракета пролетела 14 тысяч км, всего она находилась в воздухе около 15 часов, доложил Путину глава Генштаба Валерий Герасимов. Он добавил, что такая дальность полета не предел.
Ограбление Лувра: двое подозреваемых задержаны
Фото: Benoit Tessier/Reuters
Париж. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция арестовала двоих подозреваемых в ограблении Лувра на прошлой неделе, сообщает РБК.
Первого задержали в аэропорту в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, когда он собирался лететь в Алжир, второй был арестован судебной полицией Парижа в Сен-Сен-Дени. Операция была проведена вчера вечером бригадой МВД по борьбе с бандитизмом, отвечающей за расследование", - пишет сайт со ссылкой на французские источники.
Задержанных мужчин арестовали по статьям "организованная кража" и "преступный сговор с целью совершения преступления". Эти двое уже известны полиции по кражам со взломом, их содержание под стражей может длиться 96 часов. Следствие считает, что всего грабителей было четверо.
Ограбление Лувра произошло 19 октября. Похитители проникли в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. По предварительной оценке, стоимость украденного составляет €88 млн. По данным прокуратуры, из музея пропали ожерелье и серьги из коллекции императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона; три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне; четыре предмета из коллекции императрицы Евгении", - говорится в информации.
Прокурор Парижа Лор Беккуо рассказала в интервью газете Le Journal du Dimanche, что преступники оставили множество улик, в том числе более "150 образцов ДНК, отпечатков и других следов".
Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня
Совместная декларация должна заложить основу для мирного урегулирования конфликта
Куала-Лумпур. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре, сообщает ТАСС.
В церемонии подписания приняли участие премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет, а также президент США Дональд Трамп.
Ранее генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун подчеркнул, что стороны подписывают не мирное соглашение, а совместную декларацию, которая должна заложить основу для мирного урегулирования конфликта.
По словам Трампа, "великая мирная сделка, которую многие считали неосуществимой, спасет миллионы жизней".
За соблюдением режима прекращения огня будут следить азиатские страны, включая Малайзию, которые направят наблюдателей, заявил президент США.
В рамках соглашения также была достигнута договоренность об освобождении 18 камбоджийских военнопленных.
Напомним, в конце июля Таиланд и Камбоджа возобновили бои. Столкновения впервые произошли в прибрежном районе Трат, недалеко от популярных курортов.
