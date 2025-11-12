Не менее 12 человек стали жертвами теракта у здания суда в Исламабаде

В стране 94% детей в возрасте до 13 лет и более половины детей младше 10 лет имеют профили по крайней мере в одной социальной сети

Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Дании согласовало запрет доступа к социальным сетям для подростков младше 15 лет, - Правительство Дании согласовало запрет доступа к социальным сетям для подростков младше 15 лет, сообщает РИА Новости.





Правительство Дании в пятницу объявило о соглашении о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 15 лет, пишет издание.





Как заявила министр цифрового развития в интервью агентству "Ассошиэйтед Пресс", принятие соответствующего закона может занять месяцы. По данным Стейдж, 94% детей в стране в возрасте до 13 лет и более половины детей младше 10 лет имеют профили по крайней мере в одной социальной сети.





Напомним, ранее аналогичные меры приняли в Австралии. Там соцсети запретили детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями. Также ограничения на соцсети до 15 лет ввела Норвегия.



