Пожар в Гонконге: число жертв возросло до 128 человек
Поиски погибших и пострадавших продолжаются
Гонконг. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 128 человек, сообщает РБК со ссылкой на Xinhua.
Власти города предупредили, что эта цифра может увеличиться. Секретарь по безопасности Крис Танг заявил, что поиски жертв продолжаются", - пишет издание.
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court начался в среду днем по местному времени. Там загорелись бамбуковые строительные леса, которые возвели вокруг домов по плану реновации. Огонь быстро распространился и охватил все восемь зданий ЖК. Это самый мощный пожар в Гонконге за 17 лет.
Местные власти сочли стремительное распространение огня необычным, в связи с чем проведут уголовное расследование для выяснения причин. По подозрению в непредумышленном убийстве задержали трех человек.
Стоит отметить, что трагедия в Гонконге должна стать очередным примером рисков плотной точечной застройки. В верхней части Алматы из-за узких улиц и отсутствия доступа для пожарных и служб ЧС многие дома остаются потенциально опасными в экстренных ситуациях.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы. Интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации. Существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей.
Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.