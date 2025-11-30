Пожар в Гонконге: число жертв возросло до 128 человек

Рассказать друзьям

Гонконг. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 128 человек, сообщает - Число погибших в пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 128 человек, сообщает РБК со ссылкой на Xinhua.





Власти города предупредили, что эта цифра может увеличиться. Секретарь по безопасности Крис Танг заявил, что поиски жертв продолжаются", - пишет издание.





Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court начался в среду днем по местному времени. Там загорелись бамбуковые строительные леса, которые возвели вокруг домов по плану реновации. Огонь быстро распространился и охватил все восемь зданий ЖК. Это самый мощный пожар в Гонконге за 17 лет.





Местные власти сочли стремительное распространение огня необычным, в связи с чем проведут уголовное расследование для выяснения причин. По подозрению в непредумышленном убийстве задержали трех человек.





Стоит отметить, что трагедия в Гонконге должна стать очередным примером рисков плотной точечной застройки. В верхней части Алматы из-за узких улиц и отсутствия доступа для пожарных и служб ЧС многие дома остаются потенциально опасными в экстренных ситуациях.





Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы. Интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации. Существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей.





Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.





Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.



