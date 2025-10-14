Президент Мадагаскара покинул страну на фоне массовых протестов

Рассказать друзьям

Вашингтон. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - США с 1 ноября или раньше введут 100-процентную пошлину на товары из КНР сверх нынешнего уровня, заявил американский президент Дональд Трамп.





Начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем) Соединенные Штаты Америки введут в отношении Китая пошлину в размере 100% сверх любой пошлины, которую они платят в настоящее время", - цитирует американского президента РИА Новости .





После этой публикации произошел обвал криптовалюты. Так, биткоин подешевел на 12 процентов. По данным агентства Bloomberg, это стало сильнейшим проседанием с начала апреля.





Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР, отмечает издание.





В марте ее повысили до 20 процентов, а Пекин ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54 процента.

Сейчас эта пошлина достигла 145 процентов, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125.



