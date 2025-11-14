Президент США подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна

Для точного подсчета общего ущерба от шатдауна потребуется до нескольких месяцев

Вашингтон. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, завершив 43-дневный шатдаун, - Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, завершив 43-дневный шатдаун, сообщает gazeta.ru.





По словам Трампа, "шатдаун демократов" нанес огромный ущерб. В частности, во время прекращения работы правительства было отменено или задержано 20 тысяч авиарейсов, а более миллиона госслужащих были лишены зарплаты.





Лидер США также отметил, что для более точного подсчета общего ущерба от шатдауна потребуется до нескольких месяцев.





Напомним, в начале октября РИА Новости опубликовало информацию о шатдауне в США.





Источник сообщил, что американский конгресс не согласовал бюджет правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу.





Накануне сенат не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий и завершил до среды сессию, сделав шатдаун неизбежным. После этого Белый дом ранее предписал правительственным учреждениям готовиться к прекращению работы", - писал сайт.





Тогда президент Дональд Трамп заявил, что может использовать период перерыва для массовых сокращений персонала и выплат.