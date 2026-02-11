Роскомнадзор продолжит ограничивать работу Telegram в России

Москва. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Роскомнадзор продолжит поэтапно ограничивать работу Telegram из-за того, что мессенджер не принимает реальных мер против мошенников, не защищает персональные данные пользователей и нарушает российские законы, сообщает РБК со ссылкой на российское ведомство.
Мессенджер Telegram, как и прежде, не исполняет российское законодательство и не принимает мер по обеспечению безопасности данных граждан, поэтому по решению органов власти Роскомнадзор продолжит предпринимать шаги, чтобы побудить администрацию сервиса выполнить эти требования", - пишет издание.
В ведомстве отметили, что Telegram не предпринимает реальных мер для противодействия мошенничеству и использованию его в преступных и террористических целях.
В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, в августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Ведомство объяснило ограничения тем, что мессенджеры стали "основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан".