23.01.2026, 20:34 6771
США вышли из ВОЗ с долгом в $260 млн
Год наза Дональд Трамп запустил процесс выхода из организации
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения, не выплатив долг в размере около 260 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
Соединенные Штаты официально вышли из Всемирной организации здравоохранения 22 января, ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс.
По оценкам ВОЗ на январь 2025 года, общая сумма долга США в организации составляет около 260 миллионов долларов.
23.01.2026, 20:45 5941
В Иране при протестах погибли более трех тысяч человек
Некоторые источники сообщают о значительно большем числе жертв
Тегеран. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - При протестах из-за недовольства экономической ситуацией в Иране погибли более трех тысяч человек, сообщает РБК.
Среди погибших 2427 мирных жителей и силовиков, а также 690 "террористов". За время беспорядков повреждены 305 машин скорой помощи и автобусов, 24 автозаправки, 700 магазинов, 300 частных домов, 750 банков, 414 правительственных зданий, 749 полицейских участков, 120 центров "Басидж" (военизированные отряды, подчиненные Корпусу стражей исламской революции), 200 школ, 350 мечетей, 15 библиотек, две армянские церкви, 253 автостанции, 600 банкоматов и 800 частных автомобилей", - пишет издание со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Аббаса Арагчи.
По информации CBS News, в ходе протестов иранцев могли погибнуть до 20 000 тысяч человек. Издание отмечает, что об этом редакции сообщили два источника, один из которых находится в Иране. По словам последнего, цифры основываются на данных из отчетов медицинских работников по всей стране.
Массовые протесты вспыхнули в конце декабря из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Тегеран обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести удар по республике, если власти начнут жестко подавлять протесты. Однако после консультаций с союзниками Трамп передумал, писала The Wall Street Journal. По данным газеты, против атаки выступили Израиль и арабские страны, сочтя момент неподходящим. Сам американский лидер утверждал, что он сам себя убедил не наносить удар по Ирану после отмены ряда казней в стране.
Трамп также призвал положить конец правлению аятоллы Али Хаменеи, которого обвинил в полном разрушении страны и "применении насилия в невиданных ранее масштабах".
Накануне глава Белого дома предупредил, что в сторону Ирана "на всякий случай" движется "армада" американских кораблей. "У нас есть огромный флот, направляющийся в этом направлении. И возможно, нам не придется его использовать. Посмотрим", - сказал он. Перед этим США отправили на Ближний Восток авианосец USS Abraham Lincoln в сопровождении эсминцев и истребителей.
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Пакпур призвал США и Израиль "извлекать любые просчеты, чтобы не навлечь на себя еще более болезненные и тяжелые последствия".
22.01.2026, 12:16 16371
Раскрыты детали сделки по контролю США над Гренландией
Дания может предоставить Вашингтону суверенитет над небольшими участками гренландской земли
Вашингтон. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Раскрыты ключевые детали сделки по контролю Соединенных Штатов Америки над Гренландией, передает корреспондент агентства.
Сделка Соединенных Штатов по Гренландии может подразумевать контроль Вашингтона над некоторыми небольшими участками территории острова", - сообщает lenta.ru со ссылкой на газету The New York Times.
Уточняется, что накануне заявления главы Белого дома Дональда Трампа о прорисовке контуров будущей сделки военные чиновники стран НАТО обсудили возможность поиска компромисса. Согласно нему, Дания может предоставить Вашингтону суверенитет над небольшими участками гренландской земли. США в перспективе могли бы разместить там военные базы, пишет издание.
Напомним, по данным опроса, проведенного 6-11 января американской неправительственной организацией Patriot Polling, более половины населения Гренландии выступило за присоединение острова к США.
20.01.2026, 09:10 32406
Мощная магнитная буря накрыла Землю
Фото: Depositphotos
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Магнитная буря, начавшаяся на Земле после сильнейшей в 2026 году вспышки на Солнце, достигла уровня G4.7 и стремится к наивысшему показателю G5, сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Магнитная буря усилилась до G4.7. Если характеристики солнечного ветра не изменятся, то выход на высший уровень G5 произойдет в течение одного-двух часов", - предупредили ученые.
Магнитная буря на Земле началась накануне вечером после того, как поток плазмы, вырвавшийся из Солнца после самой сильной в этом году вспышки, достиг планеты.
Первая в 2026 году вспышка максимального класса Х произошла в воскресенье. Ей присвоили балл Х1.95. В лаборатории сообщали, что поток солнечных протонов в окрестностях Земли достиг рекордных для последних 20 лет значений: в последний раз более высокие значения наблюдались 29 октября 2003 года перед крупнейшей в XXI веке магнитной бурей.
Вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигаторов, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
19.01.2026, 20:38 37856
В Испании столкнулись два скоростных поезда, погибли 39 человек
В общей сложности пострадали 484 пассажира обоих поездов
Мадрид. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В провинции Кордова недалеко от населенного пункта Адамус в Испании поезд сошел с рельсов, выехав на соседний путь, что повлекло сход с рельсов другого поезда на соседнем пути, сообщает РБК.
Поезд Iryo LD AV 6189, следовавший из Малаги в Пуэрта-де-Аточа, сошел с рельсов на подъездном пути № 1 в Адамусе, выехав на соседний путь. По соседнему пути также сошел с рельсов поезд LD AV 2384, следовавший из Пуэрта-де-Аточа в Уэльву", - говорится в сообщении.
Оператор железнодорожной инфраструктуры Adif проинформировал, что для ликвидации последствий произошедшего привлекли аварийно-спасательные службы. Движение поездов между Мадридом и Андалусией на станции Адамус приостановили.
В общей сложности пострадали 484 пассажира обоих поездов. В настоящее время известно о 39 погибших.
Ранее сообщалось, в Таиланде кран рухнул на пассажирский поезд, трагедия унесла жизни 32 человек.
16.01.2026, 14:10 75966
Суд вынес приговор экс-президенту Южной Кореи
Это только первый приговор Юну по восьми уголовным делам
Сеул. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сук Ёля к пяти годам тюрьмы по нескольким обвинениям, в том числе за препятствование попыткам следователей задержать его в 2025 году.
Приговор также касался обвинений, связанных с кратковременным введением Юном военного положение в Южной Корее в декабре 2024 года", - пишет gazeta.ru со ссылкой на информагентство Yonhap.
Отмечается, что это только первый приговор Юну по восьми уголовным делам, четыре из которых связаны с объявлением военного положения. Приговоры по остальным делам Юну вынесут позднее.
Напомним, В январе Юн Сок Ёля заключили под стражу по обвинению в руководстве мятежом. Его сторонники ворвались в здание суда и устроили погром, а некоторые пытались найти судей, вынесших это решение. Несколько полицейских получили ранения. За незаконное вторжение в здание задержали 45 человек. С учетом 40 арестованных за попытку перелезть через забор суда общее число задержанных за два дня достигло 85.
Этому предшествовало решение президента Южной Кореи, принятое в ночь на 4 декабря, ввести военное положение "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Первым же указом командование ввело в стране цензуру и запретило любую политическую деятельность. К парламенту направились войска армейского спецназа.
Тем не менее парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно Конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.
Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть время до 11 июня.
Ранее прокуратура Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сон Ёля.
14.01.2026, 19:33 108566
Кран рухнул на пассажирский поезд в Таиланде, погибли десятки людей
Фото: Department of Disaster Prevention and Mitigation of Bangkok
Бангкок. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Таиланде строительный кран упал на пассажирский поезд, следовавший из Бангкока в провинцию Убонратчатхани, в результате чего состав сошел с рельсов, есть погибшие и раненные, сообщает РБК.
По меньшей мере 32 человека погибли, 64 получили ранения и еще трое числятся без вести пропавшими после того, как строительный кран упал на движущийся поезд в этой северо-восточной провинции", - пишет издание Bangkok Post.
По предварительным данным, трос крана, использовавшегося при строительстве линии высокоскоростного железнодорожного моста, зацепился за локомотив, после чего поезд сошел с рельсов. Повреждения получили второй и третий вагоны.
В поезде находились около 190 пассажиров, часть людей оказались зажаты в вагонах. Спасатели эвакуировали пострадавших, в том числе ребенка, его доставили в больницу.
Как сообщили очевидцы, перед аварией они услышали звук падения крана на крышу поезда, после чего состав резко затормозил и сошел с путей.
13.01.2026, 19:39 119601
Прокуратура Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сон Ёля
В последний раз смертная казнь применялась в Корее в декабре 1997 года
Сеул. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Южной Кореи запросила смертный приговор для бывшего президента Юн Сок Ёля за введение незаконного военного положения в стране в декабре 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на Yonhap.
Команда специального прокурора Чо Ын Сока запросила такое наказание для Юна во время заключительного слушания в Центральном районном суде Сеула", - пишет издание.
Отмечается, что по делу на скамье подсудимых находятся восемь человек, включая бывшего президента.
В прошлую пятницу слушание было приостановлено после того, как адвокаты бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, одного из обвиняемых по этому делу, потратили восемь часов на изучение документальных доказательств", - пишет РБК.
Юн стал первым действующим главой Южной Кореи, против которого было вынесено обвинительное заключение при содержании под стражей. Его обвиняют в организации бунта с целью подрыва конституционного строя после сговора с бывшим министром обороны и другими лицами.
В январе Юн Сок Ёля заключили под стражу по обвинению в руководстве мятежом. Его сторонники ворвались в здание суда и устроили погром, а некоторые пытались найти судей, вынесших это решение. Несколько полицейских получили ранения. За незаконное вторжение в здание задержали 45 человек. С учетом 40 арестованных за попытку перелезть через забор суда общее число задержанных за два дня достигло 85.
Этому предшествовало решение президента Южной Кореи, принятое в ночь на 4 декабря, ввести военное положение "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Первым же указом командование ввело в стране цензуру и запретило любую политическую деятельность. К парламенту направились войска армейского спецназа.
Тем не менее парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно Конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.
Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть время до 11 июня.
В последний раз смертная казнь применялась в Корее в декабре 1997 года.
12.01.2026, 14:12 132621
Военно-морские учения в водах Южной Африки проводят Китай, Россия и Иран
Корвет "Стойкий" и средний морской танкер "Ельня" совершили плановый заход в порт
Саймонстаун. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Совместные военно-морские учения в водах Южной Африки проводят Китай, Россия и Иран, сообщает Reuters.
Принимающая страна назвала эти учения операцией "БРИКС плюс", направленной на "обеспечение безопасности судоходства и морской экономической деятельности", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Балтийского флота уточнили, что корвет "Стойкий" и средний морской танкер "Ельня" совершили плановый заход в порт Саймонстаун.
В завершении пребывания в ЮАР моряки-балтийцы примут участие в совместном многонациональном военно-морском учении", - цитирует iz.ru сообщение флота со ссылкой на ТАСС.
