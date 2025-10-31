Трамп: США проведут ядерные испытания, поскольку то же делают другие страны

Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку инфраструктуры для ее размещения в войсках

Рассказать друзьям

Москва. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Россия успешно испытала крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой, пролетевшую 14 тысяч километров, сообщает - Россия успешно испытала крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой, пролетевшую 14 тысяч километров, сообщает РБК





Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку инфраструктуры для ее размещения в войсках.





Испытание проводилось на ядерной энергоустановке. В ходе испытания ракета пролетела 14 тысяч км, всего она находилась в воздухе около 15 часов, доложил Путину глава Генштаба Валерий Герасимов. Он добавил, что такая дальность полета не предел.





По данным источника, создание крылатой ракеты неограниченной дальности 9М730 "Буревестник" Путин анонсировал в 2018 году. В ее корпусе содержится малогабаритная ядерная установка.





Путин заявлял, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть "непредсказуемой", что делает ее неуязвимой "как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО". В октябре 2023 года президент сообщал об успешном проведении последнего испытания "Буревестника". Также на этой неделе Путин провел тренировку стратегических ядерных сил, в ходе которой были выполнены пуски ракет "Ярс" и "Синева", а также крылатых ракет с самолетов Ту‑95МС", - сообщает сайт.



