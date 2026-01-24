В Иране при протестах погибли более трех тысяч человек

Рассказать друзьям

Тегеран. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - При протестах из-за недовольства экономической ситуацией в Иране погибли более трех тысяч человек, сообщает - При протестах из-за недовольства экономической ситуацией в Иране погибли более трех тысяч человек, сообщает РБК





Среди погибших 2427 мирных жителей и силовиков, а также 690 "террористов". За время беспорядков повреждены 305 машин скорой помощи и автобусов, 24 автозаправки, 700 магазинов, 300 частных домов, 750 банков, 414 правительственных зданий, 749 полицейских участков, 120 центров "Басидж" (военизированные отряды, подчиненные Корпусу стражей исламской революции), 200 школ, 350 мечетей, 15 библиотек, две армянские церкви, 253 автостанции, 600 банкоматов и 800 частных автомобилей", - пишет издание со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Аббаса Арагчи.





По информации CBS News , в ходе протестов иранцев могли погибнуть до 20 000 тысяч человек. Издание отмечает, что об этом редакции сообщили два источника, один из которых находится в Иране. По словам последнего, цифры основываются на данных из отчетов медицинских работников по всей стране.





Массовые протесты вспыхнули в конце декабря из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Тегеран обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести удар по республике, если власти начнут жестко подавлять протесты. Однако после консультаций с союзниками Трамп передумал, писала The Wall Street Journal. По данным газеты, против атаки выступили Израиль и арабские страны, сочтя момент неподходящим. Сам американский лидер утверждал, что он сам себя убедил не наносить удар по Ирану после отмены ряда казней в стране.





Трамп также призвал положить конец правлению аятоллы Али Хаменеи, которого обвинил в полном разрушении страны и "применении насилия в невиданных ранее масштабах".





Накануне глава Белого дома предупредил, что в сторону Ирана "на всякий случай" движется "армада" американских кораблей. "У нас есть огромный флот, направляющийся в этом направлении. И возможно, нам не придется его использовать. Посмотрим", - сказал он. Перед этим США отправили на Ближний Восток авианосец USS Abraham Lincoln в сопровождении эсминцев и истребителей.





Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Пакпур призвал США и Израиль "извлекать любые просчеты, чтобы не навлечь на себя еще более болезненные и тяжелые последствия".