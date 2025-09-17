В Куньмине открылся Форум регионального сотрудничества 2025 года по повестке дня "Один пояс, один путь"В Куньмине открылся Форум регионального сотрудничества 2025 года по повестке дня "Один пояс, один путь"
16.09.2025, 07:14 15506
В Куньмине открылся Форум медиасотрудничества "Пояса и пути" - 2025
Куньмин. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Куньмине провинции Юннань Китайской Народной Республики состоялась торжественная церемония открытия Форума медиасотрудничества "Пояса и пути" - 2025, передает корреспондент агентства.
В ходе торжественного открытия, которое начал заместитель председателя комитета народных представителей КНР Чжэн Цзяньбан, выступил председатель партийного комитета провинции Юннань Ван Нин и другие руководители.
В выступлениях организаторов и гостей форума была отмечена огромная роль инициативы "Один пояс, один путь" в развитии торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей между народами на Великом шелковом пути.
Также в ходе торжественного открытия была представлена презентация историй, связанных с инициативой "Один пояс, один путь", художественное представление.
17.09.2025, 07:19 2711
В Куньмине открылся Форум регионального сотрудничества 2025 года по повестке дня "Один пояс, один путь"
Куньмин. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Куньмине, провинция Юньнань (КНР) открылся Форум регионального сотрудничества 2025 года по повестке дня "Один пояс, один путь" в рамках Форума по сотрудничеству в области СМИ "Один пояс, один путь" 2025 года, передает агентство.
Региональное сотрудничество является важной основой построения Пояса и Пути для высококачественного роста благосостояния стран региона", - отметил в основном докладе Генеральный секретарь Китайско-Центральноазиатского формата Сунь Вэйдун.
В настоящее время региональное сотрудничество находится на подъеме, несмотря на сложные геополитические процессы. Необходимо найти адекватные ответы на данные вызовы. Для решения этих проблем и в ответ на вызовы, Китай провел ряд успешных саммитов: АСЕАН, ЦА-Китай и ШОС в целях совместного развития, культурного обмена и стратегического взаимодействия. В частности, в Казахстане лидеры утвердили дух взаимного доверия, развития торговли и других сферах, подписаны договоры для дальнейшего строительства проектов Пояса и Пути. Цифровая трансформация, экология и многие другие направления сотрудничества. Строительство транспортных коридоров и цепочек поставок демонстрируют тенденцию бурного развития трансрегионального экономического обмена. Вносит лепту в строительство Сообщества единой судьбы на маршруте Шелкового Пути и содействия региональному развитию", - сообщил Генеральный секретарь Китайско-Центральноазиатского формата Сунь Вэйдун.
Сегодняшняя наша дискуссия дает нам больше идей для развития регионального сотрудничества, является катализатором процесса. Мы можем видим рост торгово-экономического сотрудничества: в частности, сельхозпродукция из Казахстана поступает в Китай, китайские товары, в частности, электроника идет в страны на маршруте Шелкового Пути", - отметил член редакционной коллегии People's Daily и главный редактор People's Daily Overseas Чэнь Чжи.
По его словам, "в то же время, напряженная ситуация в геополитике, климатические изменения бросают странам региона серьезные вызовы на сегодняшний день, при этом китайская сторона готова продолжить проводить политику устойчивости для развития и доверия на маршруте Пояса и Пути".
По его мнению, именно "СМИ могут построить мост взаимопонимания и доверия на маршруте Пояса и Пути и содействовать его успешному строительству".
Член ведущей партийной группы и заместитель председателя Постоянного комитета Комитет Собрания народных представителей провинции Юньнань Ван Шуфэнь подчеркнула важность духа Пояса и Пути, что "является надежной платформой международного сотрудничества. Мы накапливаем потенциал открытости, сейчас самое главное - это открытость и доверие. Необходимо содействовать процветанию на маршруте Пояса и Пути. Содействие прогрессу цивилизации, культурное и образовательное развитие - важнейшие аспекты регионального развития на Шелковом Пути, фактор успеха в построении трансграничных связей и туризме, борьбе с бедностью. Важна высокая степень открытости в региональном сотрудничестве".
16.09.2025, 09:47 13276
Индия отправила на учения "Запад-2025" 65 военных, чтобы укрепить сотрудничество с Россией
Учения "Запад-2025" проходят на полигонах в Беларуси и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей с 12 по 16 сентября
Москва. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Индия направила 65 военнослужащих, включая бойцов полка "Кумаон", одного из старейших и престижнейших подразделений индийской армии, для участия в российско-белорусских стратегических учениях "Запад-2025", заявили в Минобороны РФ, сообщает РБК со ссылкой на The Times.
Нью-Дели заявил о желании "еще больше укрепить сотрудничество в области обороны и укрепить дух товарищества между Индией и Россией, тем самым укрепив дух сотрудничества и взаимного доверия". В военном ведомстве рассказали, что индийские бойцы будут участвовать в "совместных тренировках, тактических учениях и освоении специальных навыков владения оружием" вместе с россиянами. Как пишет Times, военнослужащие из Индии дислоцируются на учебном полигоне Мулино в Нижегородской области.
Как пишет Times, хотя Индия принимала участие в предыдущих учениях совместно с Россией, решение отправить военных на нынешние маневры в период обострения отношений между Москвой и НАТО аналитики считают тревожным сигналом.
Немецкий аналитик по внешней политики Ульрих Шпек заявил, что Индия "пересекла красную черту". Финский эксперт по стратегическому прогнозированию Сари Архо Харвен считает, что участие Индии в этих учениях было ненужным и имеет "ужасную оптику".
Бывший глава отделов Европы и Евразии госдепартамента США, консультант по геостратегии Дэвид Меркель говорит, что решение Индии присоединиться к учениям "Запад-2025" показывает, что Нью-Дели по-прежнему ценит связи с Москвой, и вызывает обеспокоенность по поводу будущих отношений Индии и США в области безопасности.
[Это] демонстрирует, что Нью-Дели уделяет приоритетное внимание своим отношениям с Москвой, и [премьер-министр Индии Нарендра] Моди больше склоняется к этому, учитывая неопределенность его отношений с президентом [США Дональдом] Трампом", - сказал эксперт.
Учения "Запад-2025" проходят на полигонах в Беларуси и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей с 12 по 16 сентября. В их рамках военные отрабатывают совместные действия по обеспечению военной безопасности и поддержанию мира. В Кремле подчеркивали, что маневры являются плановыми и не нацелены против кого-либо.
Несмотря на это, соседние с Беларусью страны закрыли свои воздушные пространства и усилили меры по охране границ. Кроме Польши схожие решения приняли страны Прибалтики - Литва, Латвия и Эстония. В Кремле сочли "эмоциональной перегрузкой" заявления и действия западных стран в связи с проведением маневров.
В то же время, как сообщало агентство БелТА, на учениях 15 сентября присутствовали представители 23 государств. Трое из них - из стран НАТО (США, Турция и Венгрия). Reuters назвал появление американских военнослужащих на маневрах внезапным и счел это признаком потепления отношений США и Беларуси.
14.09.2025, 11:20 32441
Авиаудары Израиля по Катару осудили в ШОС
Данные действия являются неприемлемыми, заявили в организации
Пекин. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Авиаудары Израиля по территории Катара осудили в Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент агентства.
Шанхайская организация сотрудничества выражает глубокую озабоченность в связи с авиаударами Израиля по жилому району столицы Катара Дохи 9 сентября 2025 года и осуждает нарушение суверенитета Государства Катар. Данные действия являются неприемлемыми, грубо нарушают устав ООН, а также основополагающие нормы и принципы международного права", - сообщается в заявлении организации.
Подчеркивается, что Шанхайская организация сотрудничества последовательно выступает против применения силы и угрозы ее применения в международных отношениях, а также поддерживает деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами.
Государства - члены ШОС, строго следуя целям и принципам устава ООН и хартии ШОС, считают недопустимыми любые противоправные действия и подтверждают свою неизменную приверженность укреплению международного мира и безопасности", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 9 сентября армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС.
09.09.2025, 20:18 75591
Лидеры ХАМАС погибли при израильском ударе по Дохе - СМИ
Удар был направлен против делегации ХАМАС, обсуждавшей предложение Трампа
Доха. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 9 сентября, в столице Катара произошла серия взрывов. Источники Al Arabiya подтвердили, что израильский удар в Дохе был направлен против делегации ХАМАС, обсуждавшей предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.
Между тем израильский чиновник заявил, что Тель-Авив атаковал главу политического бюро ХАМАС Халила аль-Хайю и что он был убит в результате нападения, как и Захер Джабарин, член движения. Источники Al Arabiya также предполагают, что лидер движения Халед Машаль присутствовал на встрече.
Напомним, 9 сентября армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию израильских властей в Дохе.
09.09.2025, 19:14 76726
Токаев осудил акцию израильских властей в Дохе
Сегодня армия Израиля заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию израильских властей в Дохе, столице Катара, сообщает Акорда.
Какими бы целями ни были мотивированы эти действия, они недопустимы, поскольку явно попирают суверенные права катарского государства и идут вразрез с принципами международного права", - заявил глава Казахстана.
Сегодня армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС, сообщает РИА Новости.
Пока нет точной информации об итогах атаки. Al Arabiya со ссылкой на источники утверждает, что при израильском ударе погибли глава ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя и еще три члена руководства движения - Халед Машаль, Захер Джаббарин и Низар Аудалла. В свою очередь Al-Jazeera со ссылкой на источник в руководстве ХАМАС передает, что члены делегации во главе с аль-Хайей выжили", - пишет сайт.
Израильские удары по Дохе прокомментировали в МИД Катара.
Катар решительно осуждает это нападение и заявляет, что не намерен мириться с безрассудным израильским поведением и продолжающимися действиями, подрывающими безопасность региона и направленными против его собственной безопасности и суверенитета", - цитирует официальное заявление ведомства РИА Новости.
09.09.2025, 10:39 81316
Во Франции парламент выразил вотум недоверия правительству
Недоверие правительству выразили 364 депутата
Париж. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство нынешнего премьер-министра Франции Франсуа Байру уйдет в отставку, следует из итогов голосования в парламенте, сообщает РИА Новости.
Недоверие правительству выразили 364 депутата. В поддержку выступили только 194 парламентария. Трансляция велась на странице Национального собрания в соцсети X.
В своей речи в преддверии голосования премьер говорил о многочисленных проблемах страны, в частности о растущем госдолге, пытаясь оправдать меры жесткой экономии, предложенные правительством. Его отставка не решила бы этих проблем, заявил Байру.
В начале августа глава правительства заявил, что госдолг Франции увеличивается каждую секунду на пять тысяч евро. Он также напомнил, что в последний раз сбалансированный бюджет представляли более полувека назад, в 1974 году. Позднее глава МВД Брюно Ретайо заявил, что Франция еще никогда не была настолько близка к финансовой пропасти.
Кабинет министров был сформирован в конце декабря 2024 года, просуществовав, таким образом, менее девяти полных месяцев.
В июле Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на нескольких статьях расходов 43,8 миллиарда евро вместо 40, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире: Минобороны должно было дополнительно получить 3,5 миллиарда евро, при этом бюджет остальных министерств остался бы прежним, а пенсии и социальные выплаты не были бы проиндексированы по инфляции. Для снижения бюджетного дефицита Байру призвал французов "больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими. Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.
04.09.2025, 19:11 121816
Скончался Джорджо Армани
Он работал до последних дней
Милан. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Итальянский модельер, король моды Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года, сообщает La Repubblica.
В сообщении компания Armani Group говорится, что модельер мирно скончался в окружении близких.
Он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно меняющимся и текущим проектам", - говорится в заявлении.
Согласно желанию Джорджо Армани, похороны пройдут в закрытом режиме.
02.09.2025, 18:28 147751
ЕАБР поддержал развитие институциональной среды государственно-частного партнерства в Таджикистане
ЕАБР обладает уникальными компетенциями в сфере ГЧП в своих странах и уже участвовал в реализации сложных проектов в Центральной Азии
Фото: ЕАБР
Душанбе. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития в партнерстве с центром реализации проектов ГЧП при государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана и Российско-Таджикским славянским университетом приступили к реализации проекта по развитию институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства, сообщает ЕАБР.
Финансирование осуществляется за счет средств фонда технического содействия ЕАБР. Проект направлен на укрепление потенциала государственных органов и сокращение дефицита квалифицированных специалистов по ГЧП в стране", - уточнили в пресс-службе.
В рамках инициативы:
- центр ГЧП проведет ряд тренингов для представителей госструктур и частных инвесторов;
- в РТСУ появится новая учебная дисциплина "Государственно-частное партнерство", соответствующая международным стандартам;
- планируется открытие "Стипендиальной программы ЕАБР по ГЧП" для поддержки талантливых студентов в РТСУ;
- для занятий будет создана современно оборудованная брендированная аудитория по ГЧП;
- совместно будет подготовлен "Страновой обзор развития ГЧП в Республике Таджикистан".
ЕАБР обладает уникальными компетенциями в сфере ГЧП в своих странах и уже участвовал в реализации сложных проектов в Центральной Азии. Например, совместно с международными партнерами, в том числе с Европейским банком реконструкции и Исламским банком развития, мы реализовали первый в регионе крупный ГЧП-проект - Большую Алматинскую кольцевую автодорогу. Этот опыт будет полезен для подготовки проектных команд по ГЧП в условиях растущего портфеля ГЧП-инициатив в Таджикистане", - отметил директор ЕАБР по Республике Таджикистан Владимир Якунин.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
