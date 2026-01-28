27.01.2026, 17:07 5016
В Санкт-Петербурге прозвучал полуденный выстрел в честь 82-й годовщины снятия фашистской блокады
Фото: telegram/Музей истории Петербурга
Санкт-Петербург. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Санкт-Петербурге прозвучал полуденный выстрел в честь 82-й годовщины снятия фашистской блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба Государственного музея истории города.
В День полного снятия блокады Ленинграда полуденный выстрел из сигнального орудия с Государева бастиона Петропавловской крепости произвел Герман Александрович Смирнов, блокадник, член правления Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", - заявили в музее.
Напомним, 27 января 1944 года было окончательно снято кольцо блокады Ленинграда. Город и его жители находились в блокаде 872 дня. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
Сегодня вспоминают жертв, павших во время блокады Ленинграда, а также героев, которые 82 год назад смогли сделать, казалось бы, невозможное - полностью снять фашистскую блокаду вокруг города.
26.01.2026, 09:51
Вспышку смертельного вируса Нипах зафиксировали в Индии
Индийские власти поместили на карантин 100 человек
Дели. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вспышку летального вируса Нипах, от которого нет вакцины и лечения, зафиксировали недалеко от индийской Калькутты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Economic Times.
Пять случаев заражения вирусом обнаружили в штате Западная Бенгалия, три из них зафиксировали на этой неделе. В частности, пострадали врач, медсестра и сотрудник медучреждения.
Еще две медсестры, которые работали в частной больнице недалеко от Калькутты, заразились сразу после Нового года. У обеих поднялись высокая температура и возникли проблемы с дыханием. Одна из зараженных впала в кому. Предположительно, она могла подхватить вирус во время лечения пациента, который скончался до проведения анализов.
Сообщается, что индийские власти поместили на карантин 100 человек.
Нипах - смертельный вирус, от которого нет вакцины или лечения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает его патогеном высокого риска. Летальность наступает в 40-70% случаев, так как вирус вызывает отек мозга.
Случаи заражения людей редки, чаще всего вирус передается от летучих мышей и зараженные фрукты. Среди симптомов: высокая температура, головная и мышечная боли, усталость. Заражение может сопровождаться кашлем, одышкой и пневмонией.
В 2023 году в Индии уже зафиксировали вспышку Нипах в штате Керала. За 2024 год в этом регионе от заражения умерли два пациента.
26.01.2026, 09:43
Российский посол связал похищение президента Венесуэлы Мадуро с предательством силовиков
По словам дипломата, имела место преступная халатность, а некоторые представители власти де-факто работали на США
Москва. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Венесуэлы Николас Мадуро, похищенный вооруженными силами США, мог быть предан сотрудниками силовых структур республики. Такое мнение выразил российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, сообщает РБК.
Конечно, многие здешние силовики не сделали то, что могли бы сделать. Если считать предательством то, что происходило здесь задолго до этого события (похищения Мадуро. - РБК), разумеется, оно было. И мы знаем имена этих предателей, которые бежали из Венесуэлы, которые последовательно, системно работали на американские спецслужбы", - рассказал Мелик-Багдасаров в интервью телеканалу "Россия-24".
По словам дипломата, имела место преступная халатность, а некоторые представители власти де-факто работали на США.
Напомним, в ночь на 3 января США нанесли удар по Каракасу и другим районам Венесуэлы. Американские военные задержали Мадуро вместе с его супругой и вывезли их из страны. В Нью-Йорке свергнутому лидеру Венесуэлы предъявили обвинения в "наркотерроризме".
Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией. По информации МВД республики, в результате атаки США погибли 100 человек.
О том, что операция по похищению Мадуро стала успешной из-за предательства и подкупа, ранее заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство. Все там было", - утверждал он.
По информации Reuters, за несколько месяцев до операции американская сторона провела закрытые переговоры с венесуэльским министром внутренних дел Диосдадо Кабельо. Вашингтон призвал чиновника воздержаться от применения вооруженных сил против оппозиции.
К власти в Венесуэле после захвата Мадуро пришла Делси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента. Через несколько дней после похищения был уволен командующий президентской почетной гвардией Венесуэлы генерал Хавьер Маркано Табата.
24.01.2026, 11:10
В Китае регулировщиками дорожного движения стали роботы-полицейские с ИИ
Фото: english.news.cn
Пекин. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В китайских городах регулировщиками дорожного движения стали роботы-полицейские с искусственным интеллектом, сообщает издание "Синьхуа".
Это новый коллега, способный эффективно помогать нам", - заявил сотрудник дорожной полиции города Уху Цзян Цзыхао.
По его словам, робот для регулирования дорожного движения на базе искусственного интеллекта интегрирован с городской системой светофорного управления. Он способен выполнять стандартные жесты регулировщика синхронно с переключением сигналов светофора.
Оснащенный камерами высокого разрешения и интеллектуальной системой голосового оповещения, робот использует алгоритмы больших моделей для автономного выявления нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов и пользователей немоторизованных транспортных средств, а также для вынесения предупреждений на месте", - говорится в сообщении.
Помимо работы в стационарном режиме, робот является мобильным: по команде он может самостоятельно перемещаться к заданным локациям. В его функции также входят выявление незаконной парковки и мониторинг дорожной обстановки в режиме реального времени.
Кроме того, отметил сотрудник дорожной полиции, робот может работать круглосуточно. По его словам, ожидается снижение нагрузки на полицейских, особенно в часы пик и при экстремальных погодных условиях.
23.01.2026, 20:45
В Иране при протестах погибли более трех тысяч человек
Некоторые источники сообщают о значительно большем числе жертв
Тегеран. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - При протестах из-за недовольства экономической ситуацией в Иране погибли более трех тысяч человек, сообщает РБК.
Среди погибших 2427 мирных жителей и силовиков, а также 690 "террористов". За время беспорядков повреждены 305 машин скорой помощи и автобусов, 24 автозаправки, 700 магазинов, 300 частных домов, 750 банков, 414 правительственных зданий, 749 полицейских участков, 120 центров "Басидж" (военизированные отряды, подчиненные Корпусу стражей исламской революции), 200 школ, 350 мечетей, 15 библиотек, две армянские церкви, 253 автостанции, 600 банкоматов и 800 частных автомобилей", - пишет издание со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Аббаса Арагчи.
По информации CBS News, в ходе протестов иранцев могли погибнуть до 20 000 тысяч человек. Издание отмечает, что об этом редакции сообщили два источника, один из которых находится в Иране. По словам последнего, цифры основываются на данных из отчетов медицинских работников по всей стране.
Массовые протесты вспыхнули в конце декабря из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Тегеран обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести удар по республике, если власти начнут жестко подавлять протесты. Однако после консультаций с союзниками Трамп передумал, писала The Wall Street Journal. По данным газеты, против атаки выступили Израиль и арабские страны, сочтя момент неподходящим. Сам американский лидер утверждал, что он сам себя убедил не наносить удар по Ирану после отмены ряда казней в стране.
Трамп также призвал положить конец правлению аятоллы Али Хаменеи, которого обвинил в полном разрушении страны и "применении насилия в невиданных ранее масштабах".
Накануне глава Белого дома предупредил, что в сторону Ирана "на всякий случай" движется "армада" американских кораблей. "У нас есть огромный флот, направляющийся в этом направлении. И возможно, нам не придется его использовать. Посмотрим", - сказал он. Перед этим США отправили на Ближний Восток авианосец USS Abraham Lincoln в сопровождении эсминцев и истребителей.
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Пакпур призвал США и Израиль "извлекать любые просчеты, чтобы не навлечь на себя еще более болезненные и тяжелые последствия".
23.01.2026, 20:34
США вышли из ВОЗ с долгом в $260 млн
Год наза Дональд Трамп запустил процесс выхода из организации
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения, не выплатив долг в размере около 260 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
Соединенные Штаты официально вышли из Всемирной организации здравоохранения 22 января, ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс.
По оценкам ВОЗ на январь 2025 года, общая сумма долга США в организации составляет около 260 миллионов долларов.
22.01.2026, 12:16
Раскрыты детали сделки по контролю США над Гренландией
Дания может предоставить Вашингтону суверенитет над небольшими участками гренландской земли
Вашингтон. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Раскрыты ключевые детали сделки по контролю Соединенных Штатов Америки над Гренландией, передает корреспондент агентства.
Сделка Соединенных Штатов по Гренландии может подразумевать контроль Вашингтона над некоторыми небольшими участками территории острова", - сообщает lenta.ru со ссылкой на газету The New York Times.
Уточняется, что накануне заявления главы Белого дома Дональда Трампа о прорисовке контуров будущей сделки военные чиновники стран НАТО обсудили возможность поиска компромисса. Согласно нему, Дания может предоставить Вашингтону суверенитет над небольшими участками гренландской земли. США в перспективе могли бы разместить там военные базы, пишет издание.
Напомним, по данным опроса, проведенного 6-11 января американской неправительственной организацией Patriot Polling, более половины населения Гренландии выступило за присоединение острова к США.
20.01.2026, 09:10
Мощная магнитная буря накрыла Землю
Фото: Depositphotos
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Магнитная буря, начавшаяся на Земле после сильнейшей в 2026 году вспышки на Солнце, достигла уровня G4.7 и стремится к наивысшему показателю G5, сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Магнитная буря усилилась до G4.7. Если характеристики солнечного ветра не изменятся, то выход на высший уровень G5 произойдет в течение одного-двух часов", - предупредили ученые.
Магнитная буря на Земле началась накануне вечером после того, как поток плазмы, вырвавшийся из Солнца после самой сильной в этом году вспышки, достиг планеты.
Первая в 2026 году вспышка максимального класса Х произошла в воскресенье. Ей присвоили балл Х1.95. В лаборатории сообщали, что поток солнечных протонов в окрестностях Земли достиг рекордных для последних 20 лет значений: в последний раз более высокие значения наблюдались 29 октября 2003 года перед крупнейшей в XXI веке магнитной бурей.
Вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигаторов, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
19.01.2026, 20:38
В Испании столкнулись два скоростных поезда, погибли 39 человек
В общей сложности пострадали 484 пассажира обоих поездов
Мадрид. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В провинции Кордова недалеко от населенного пункта Адамус в Испании поезд сошел с рельсов, выехав на соседний путь, что повлекло сход с рельсов другого поезда на соседнем пути, сообщает РБК.
Поезд Iryo LD AV 6189, следовавший из Малаги в Пуэрта-де-Аточа, сошел с рельсов на подъездном пути № 1 в Адамусе, выехав на соседний путь. По соседнему пути также сошел с рельсов поезд LD AV 2384, следовавший из Пуэрта-де-Аточа в Уэльву", - говорится в сообщении.
Оператор железнодорожной инфраструктуры Adif проинформировал, что для ликвидации последствий произошедшего привлекли аварийно-спасательные службы. Движение поездов между Мадридом и Андалусией на станции Адамус приостановили.
В общей сложности пострадали 484 пассажира обоих поездов. В настоящее время известно о 39 погибших.
Ранее сообщалось, в Таиланде кран рухнул на пассажирский поезд, трагедия унесла жизни 32 человек.
