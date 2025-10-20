19.10.2025, 19:18 13631
Во Франции Лувр ограбили за семь минут
Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и Жозефины
Париж. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Французский художественный музей Лувр в Париже ограбили за семь минут, сообщил глава Министерства внутренних дел республики Лоран Нуньес.
Они украли "бесценные драгоценности (...) Ограбление совершили за семь минут", - цитирует gazeta.ru министра со ссылкой на газету Le Parisien.
По предварительным данным, преступники, полностью скрывая лица, проникли в здание на берегу Сены, где велись строительные работы. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы напрямую попасть в комнату, находившуюся в галерее "Аполлон".
Разбив окна, двое мужчин проникли в здание, а третий остался снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: ожерелье, брошь, тиару и многое другое.
17.10.2025, 14:53 37151
Около трех тысяч жителей Великобритании обвинили фармкомпанию в продаже опасной детской присыпки Дополнено
Люди требуют возмещения ущерба в Высоком суде Лондона
Лондон. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Около трех тысяч жителей Великобритании обвинили американскую фармацевтическую компанию Johnson & Johnson в продаже опасной детской присыпки, содержащей загрязненный асбестом тальк, сообщает theguardian.com.
Около 3000 человек заявили, что у них или у членов их семей развились формы рака яичников или мезотелиомы в результате использования детской присыпки Johnson's, и требуют возмещения ущерба в Высоком суде Лондона", - говорится в сообщении.
Юристы группы заявили, что Johnson & Johnson, а также ее нынешние и бывшие дочерние компании Johnson & Johnson Management и Kenvue UK должны быть привлечены к ответственности. Сумма претензий оценивается более чем в 1 млрд фунтов стерлингов.
Сообщается, что J&J отрицает эти обвинения. В частности, представитель Kenvue, бывшего подразделения J&J по охране здоровья потребителей, которое было выделено два года назад и отвечает за претензии, связанные с тальком, за пределами США и Канады, заявил, что тальк, используемый в детской присыпке, соответствует требованиям законодательства, не содержит асбеста и не вызывает рака.
Между тем, в Индии из-за приема сиропа от кашля Coldriff умерли 20 детей. Пятеро детей госпитализированы в критическом состоянии в городе Нагпур, пишет БЕЛТА.
Правительство заявило, что владелец компании по производству сиропа будет арестован.
Раджендра Шукла, член Законодательного собрания штата Мадхья-Прадеш, сообщил, что погибли дети в Чхиндваре, Пандхурне и Бетуле. Он настоятельно рекомендовал следовать рекомендациям индийского правительства о недопустимости давать сироп от кашля детям младше четырех лет. Он также заявил, что вчера посетил Нагпур, где госпитализированы пятеро детей. Он встретился с семьями детей. По его словам, прилагаются все усилия для спасения детей.
Дополнено 17.10.2025, 18.20
Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан сделал заявления в связи с предупреждением Всемирной организации здравоохранения об опасных о трех сиропах от кашля: Coldriff, Respifresh TR и ReLife, произведенных из Индии, передает корреспондент агентства.
Указанные препараты не имеют государственной регистрации в Республике Казахстан, сертификаты соответствия на них не оформлялись", - говорится в сообщении.
Согласно данным ВОЗ, употребление указанных препаратов может представлять серьезную угрозу для здоровья, особенно для детей.
Дополнено 17.10.2025, 20.08
По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, обязательные требования к детской присыпке установлены техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011).
Согласно пункту 762 перечня веществ, запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции, приложения № 1 ТР ТС 009/2011 асбест запрещен к использованию в парфюмерно-косметической продукции. В соответствии с пунктом 9.2 ТР ТС 009/2011 маркировка парфюмерно-косметической продукции должна содержать список ингредиентов, которые указывают в порядке уменьшения их массовой доли в рецептуре", - сообщили в ведомстве.
Согласно перечню продукции, подлежащей государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, территориальными подразделениями комитета с 15 июля 2024 года начат контрольный закуп продукции на стадии их реализации с проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза и Единым санитарным требованиям, утвержденными решением комиссии Таможенного союза.
Всего территориальными департаментами было выявлено 6 образцов присыпки для детей Johnson's baby, не соответствующей ТР ТС 009/2011 по требованиям к маркировке (отсутствие маркировки на государственном языке, отсутствие знака ЕАС и др.), по итогам приняты меры в рамках действующего законодательства. Работа в данном направлении продолжается", - сообщили в комитете.
Ранее, в 2022 году, в Узбекистане 18 детей скончались в результате применения сиропа Док-1 Макс из Индии. Как сообщала gazeta.ru, трагедия произошла в Самарканде. Сироп и таблетки Док-1 Макс назначали при ОРВИ. Лекарство было зарегистрировано на территории Узбекистана в 2012 году.
14.10.2025, 17:54 69281
ХАМАС: Израиль открыл огонь по Газе, несмотря на соглашение о прекращении огня
Есть погибшие
Газа. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Израильская армия нанесла удары по сектору Газа и открыла огонь по местным жителям, несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня, заявил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что солдаты открыли огонь по нескольким подозреваемым, которые двигались в сторону военных на севере сектора Газа, сообщает РИА Новости.
Сегодня утром израильская армия нанесла удары по сектору Газа, убив несколько жителей. Это считается нарушением соглашения о прекращении огня. Мы снова призываем различные стороны отслеживать действия Израиля и не позволять ему избегать своих обязательств перед посредниками по прекращению войны в Газе", - сказал представитель движения ХАМАС.
В свою очередь телеканал Al Arabiya сообщил, что в результате израильских обстрелов один человек погиб в Хан-Юнисе на юге сектора, пятеро - на востоке города Газа.
Накануне США, Катар, Египет и Турция, выступая странами-посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС, подписали соглашение о прекращении огня в Газе. В рамках соглашения движение ХАМАС освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
13.10.2025, 20:32 81666
Президент Мадагаскара покинул страну на фоне массовых протестов
Администрация утверждает, что он остался на острове
Антананариву. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну на фоне продолжающихся массовых протестов, сообщает Jeune Afrique со ссылкой на свои источники.
Текущее местонахождение президента неизвестно, и слухи о его побеге множатся. Его администрация утверждает, что он остался на острове для решения текущих дел.
Протестное движение, первоначально осуждавшее постоянные отключения воды и электричества, впоследствии переросло в более масштабный протест. Согласно докладу ООН, в начале демонстраций погибли по меньшей мере 22 человека. Глава государства отверг "ошибочные цифры", оценив потери в 12 человек, все из которых, по его словам, были мародерами и вандалами".
12.10.2025, 20:36 97646
Китай заявил о готовности ответить США на 100-процентные пошлины
В ответ на экспортный контроль США в отношении редкоземельных элементов и других товаров Китай анонсировал собственные меры экспортного контроля
Пекин. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство коммерции Китайской Народной Республики заявило о готовности ответить Соединенным Штатам Америки на введение 100-процентных пошлин на китайские товары, передает корреспондент агентства.
Умышленные угрозы высоких тарифов - не самый правильный способ ладить с Китаем. Если США будут настаивать на том, чтобы идти по ложному пути, Китай наверняка примет решительные меры для защиты своих законных прав и интересов", - цитирует iz.ru сообщение министерства.
Уточняется, что в ответ на экспортный контроль США в отношении редкоземельных элементов и других товаров Китай анонсировал собственные меры экспортного контроля, что является частью законной и умеренной политики по обеспечению национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что США с 1 ноября или раньше введут 100-процентную пошлину на товары из КНР сверх нынешнего уровня.
11.10.2025, 11:51 113506
Мощный взрыв прогремел на заводе взрывчатых веществ в США
Есть погибшие, несколько человек числятся пропавшими без вести
Вашингтон. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько человек погибли в результате взрыва на предприятии по производству военных взрывчатых веществ в штате Теннесси, еще несколько числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС.
10 октября на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems близ города Бакснорт прогремел взрыв.
По данным телекомпании CNN, на место происшествия прибыли многочисленные экстренные службы, которые на данный момент держатся на расстоянии из-за опасности повторных взрывов. Местные жители сообщили, что ощутили мощный взрыв.
Мы можем подтвердить, что у нас есть погибшие", - заявил на пресс-конференции шериф округа Хамфрис Крис Дэвис, не предоставив более точных данных.
11.10.2025, 11:41 114486
США намерены ввести 100-процентную пошлину на импорт из Китая
Пошлину планируют ввести 1 ноября или раньше
Вашингтон. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - США с 1 ноября или раньше введут 100-процентную пошлину на товары из КНР сверх нынешнего уровня, заявил американский президент Дональд Трамп.
Начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем) Соединенные Штаты Америки введут в отношении Китая пошлину в размере 100% сверх любой пошлины, которую они платят в настоящее время", - цитирует американского президента РИА Новости.
После этой публикации произошел обвал криптовалюты. Так, биткоин подешевел на 12 процентов. По данным агентства Bloomberg, это стало сильнейшим проседанием с начала апреля.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР, отмечает издание.
В марте ее повысили до 20 процентов, а Пекин ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54 процента.
02.10.2025, 20:11 180751
Два человека погибли в результате нападения на синагогу в Великобритании
Не менее четырех человек получили ранения
Лондон. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Не менее четырех человек получили ранения в результате нападения на синагогу в Манчестере. Двое из них скончались в больнице, сообщает CBC.
Полиция Большого Манчестера сообщила, что в синагогу "Хитон Парк" в Крампсолле около 9.30 по местному времени им позвонил один из прохожих. Звонивший рассказал, что стал свидетелем того, как автомобиль въехал в синагогу, и что один мужчина получил ножевое ранение.
Британская полиция заявила, что массовые беспорядки в синагоге, в результате которых погибли два человека в самый святой день еврейского года, были террористическим актом.
Помощник комиссара столичной полиции Манчестера Лоуренс Тейлор сообщил, что нападавший был убит сотрудниками полиции, а двое других подозреваемых арестованы. Он не предоставил никакой дополнительной информации об арестах.
01.10.2025, 16:50 193191
Президент Кыргызстана поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин
Высшую меру намерены ввести за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин
Бишкек. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин, сообщил пресс-секретарь лидера страны Аскат Алагозов.
Президент поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин. В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин", - написал он на своей странице в Сети.
Как отметил пресс-секретарь, Садыр Жапаров считает, что особенно преступления против детей и женщин не должны оставаться безнаказанными.
Напомним, с 2018 года в Казахстане законодательно стало возможным применение к насильникам детей химической кастрации. Процедура проводится только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по заключению судебно-психиатрической экспертизы. Законодательные изменения были внесены в связи с резким ростом изнасилования детей.
