Впервые в мире: на Мальдивах ввели пожизненный запрет на курение для молодежи
Мера также распространяется на посетителей страны
Мале. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мальдивской Республике впервые в мире ввели пожизненный запрет на курение для всех, кто родился после января 2007 года, сообщает газета The Guardian.
Согласно новому положению, лицам, родившимся 1 января 2007 года или позднее, запрещено покупать, использовать или продавать табачные изделия на Мальдивах", - информирует Министерство здравоохранения островного государства.
Подчеркивается, что этот шаг "защитит общественное здоровье и будет способствовать воспитанию поколения, свободного от табака".
Также отмечается, что эта мера также распространяется на посетителей страны.
30.10.2025, 12:41 47681
Трамп: США проведут ядерные испытания, поскольку то же делают другие страны
Вашингтон позднее анонсирует место и время проведения испытаний
Вашингтон. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - США проведут ядерные испытания, поскольку то же делают другие страны, сообщает РБК, цитируя заявление президента США Дональда Трампа журналистам.
При этом президент США не ответил на уточняющий вопрос, идет ли в данном случае речь о России.
У нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо. Мы не проводим испытания, но, поскольку испытания проводят другие, я думаю, было бы уместно, чтобы мы тоже это делали", - сказал Трамп.
Он добавил, что Вашингтон позднее анонсирует место и время проведения испытаний.
У нас есть испытательные полигоны. Об этом будет объявлено", - заявил Трамп.
В то же время Трамп сказал, что хотел бы "увидеть ядерное разоружение".
Мы уже обсуждаем это с Россией, и если мы что-то предпримем, к нам присоединится и Китай", - сказал он.
Как отмечает CNN со ссылкой на отчет исследовательской службы американского конгресса, США требуется от 24 до 36 месяцев для испытания ядерного оружия после того, как президент отдаст соответствующий приказ.
Ранее Россия провела испытания подводного безэкипажного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, а также успешно испытала крылатую ракету "Буревестник".
29.10.2025, 19:04 55541
Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон"
Мощность "Посейдона" значительно превышает мощность "Сармата"
Москва. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В Мандрыка Министерства обороны РФ, в котором проходят лечение и реабилитацию военнослужащие Вооруженных сил, сообщает пресс-служба Кремля.
Во время общения с военнослужащими Владимир Путин сообщил, что 28 октября прошли испытания подводного безэкипажного подводного изделия "Посейдон" с ядерной энергетической установкой.
Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени", - сказал президент РФ.
Он подчеркнул, что это огромный успех, и добавил, что мощность "Посейдона" значительно превышает мощность даже самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности "Сармат".
Такой в мире нет, как "Сармат", и у нас он еще на дежурстве не стоит - скоро появится на дежурстве. Но "Посейдон" значительно превышает "Сармат" по мощности. И, кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует", - сказал Путин.
Ранее Россия успешно испытала крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой. В ходе испытания ракета пролетела 14 тысяч км, всего она находилась в воздухе около 15 часов, доложил Путину глава Генштаба Валерий Герасимов. Он добавил, что такая дальность полета не предел.
26.10.2025, 17:46 97076
Ограбление Лувра: двое подозреваемых задержаны
Фото: Benoit Tessier/Reuters
Париж. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция арестовала двоих подозреваемых в ограблении Лувра на прошлой неделе, сообщает РБК.
Первого задержали в аэропорту в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, когда он собирался лететь в Алжир, второй был арестован судебной полицией Парижа в Сен-Сен-Дени. Операция была проведена вчера вечером бригадой МВД по борьбе с бандитизмом, отвечающей за расследование", - пишет сайт со ссылкой на французские источники.
Задержанных мужчин арестовали по статьям "организованная кража" и "преступный сговор с целью совершения преступления". Эти двое уже известны полиции по кражам со взломом, их содержание под стражей может длиться 96 часов. Следствие считает, что всего грабителей было четверо.
Ограбление Лувра произошло 19 октября. Похитители проникли в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. По предварительной оценке, стоимость украденного составляет €88 млн. По данным прокуратуры, из музея пропали ожерелье и серьги из коллекции императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона; три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне; четыре предмета из коллекции императрицы Евгении", - говорится в информации.
Прокурор Парижа Лор Беккуо рассказала в интервью газете Le Journal du Dimanche, что преступники оставили множество улик, в том числе более "150 образцов ДНК, отпечатков и других следов".
26.10.2025, 15:21 99821
Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня
Совместная декларация должна заложить основу для мирного урегулирования конфликта
Куала-Лумпур. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре, сообщает ТАСС.
В церемонии подписания приняли участие премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет, а также президент США Дональд Трамп.
Ранее генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун подчеркнул, что стороны подписывают не мирное соглашение, а совместную декларацию, которая должна заложить основу для мирного урегулирования конфликта.
По словам Трампа, "великая мирная сделка, которую многие считали неосуществимой, спасет миллионы жизней".
За соблюдением режима прекращения огня будут следить азиатские страны, включая Малайзию, которые направят наблюдателей, заявил президент США.
В рамках соглашения также была достигнута договоренность об освобождении 18 камбоджийских военнопленных.
Напомним, в конце июля Таиланд и Камбоджа возобновили бои. Столкновения впервые произошли в прибрежном районе Трат, недалеко от популярных курортов.
26.10.2025, 14:25 101056
Самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвета казахстанского флага
Таким образом Объединенные Арабские Эмираты поздравили Казахстан с Днем Республики
Дубаи. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Объединенные Арабские Эмираты в честь Дня Республики в Казахстане окрасили самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа в цвета казахстанского флага, сообщается на официальной странице консульства в Дубае.
Объединенные Арабские Эмираты поздравили Казахстан с Днем Республики!" - говорится в сообщении.
На видео вся башня высотой 828 метров окрашена в голубой цвет с изображением золотого солнца и парящего орла.
Световое шоу проходило под звуки казахстанского гимна.
Напомним, вчера, 25 октября, страна отмечала День Республики.
В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. С принятием данной декларации утверждены личная территория, гражданство, государственный бюджет, самостоятельность в международных отношениях, государственные символы, провозглашающие суверенитет Казахстана.
В 2022 году 29 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому Дню Республики присвоили статус национального праздника.
26.10.2025, 14:14 102051
Россия успешно испытала крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой
Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку инфраструктуры для ее размещения в войсках
Москва. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Россия успешно испытала крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой, пролетевшую 14 тысяч километров, сообщает РБК.
Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку инфраструктуры для ее размещения в войсках.
Испытание проводилось на ядерной энергоустановке. В ходе испытания ракета пролетела 14 тысяч км, всего она находилась в воздухе около 15 часов, доложил Путину глава Генштаба Валерий Герасимов. Он добавил, что такая дальность полета не предел.
По данным источника, создание крылатой ракеты неограниченной дальности 9М730 "Буревестник" Путин анонсировал в 2018 году. В ее корпусе содержится малогабаритная ядерная установка.
Путин заявлял, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть "непредсказуемой", что делает ее неуязвимой "как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО". В октябре 2023 года президент сообщал об успешном проведении последнего испытания "Буревестника". Также на этой неделе Путин провел тренировку стратегических ядерных сил, в ходе которой были выполнены пуски ракет "Ярс" и "Синева", а также крылатых ракет с самолетов Ту‑95МС", - сообщает сайт.
21.10.2025, 17:50 143811
Разведслужбы США и Великобритании задействуют террористов для дестабилизации обстановки в мире - глава СВР России
Американцы и их европейские союзники организовали "конвейер" по переподготовке джихадистов, утверждает Нарышкин
Москва. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружества Независимых Государств заявил, что разведслужбы Соединенных Штатов Америки и Великобритании задействуют террористические группировки для дестабилизации обстановки в ключевых регионах планеты и создания там зон собственного влияния, сообщает пресс-служба ведомства.
Провоцируемая Западом путаница в квалификации терроризма развязывает США и их союзникам руки в вопросах широкого внедрения террористических методов во внешнеполитический арсенал. Разведслужбы США и Великобритании, уже практически не скрываясь, задействуют тергруппировки для дестабилизации обстановки в ключевых регионах планеты и создания там зон собственного влияния. (...) Применительно к Ближнему Востоку ни для кого не секретом стало использование американцами военной базы "Эт-Танф" на границе Сирии, Иордании и Ирака в качестве террористического "хаба". Черпая вербовочный потенциал в лагерях беженцев в сирийско-иракской зоне, американцы и их европейские союзники организовали "конвейер" по переподготовке джихадистов для их дальнейшей переправки в страны Закавказья и Центральной Азии. Главные цели -дестабилизировать ситуацию в Иране, России и Центральной Азии, а также помешать транспортным проектам Китая, ориентированным на торговлю с Европой", - заявил он.
По словам Нарышкина, "вместо сложнореализуемых сценариев государственных переворотов зарубежные разведки все больше полагаются на практики физического устранения "неугодных" политических фигур в руководстве и силовых структурах третьих стран".
Ярким примером стала проведенная в сентябре 2024 года Израилем против "Хизбаллы" операция по одновременному подрыву тысяч карманных пейджеров в Ливане и Сирии. В июне текущего года в ходе операции ЦАХАЛ "Восстающий лев" было ликвидировано командование Корпуса стражей исламской революции и устранен ряд ведущих иранских ученых-ядерщиков. В западном разведсообществе оба нападения получили положительную оценку как проведенные на высокопрофессиональном уровне", - добавил он.
21.10.2025, 15:14 141061
Бывший президент Франции Саркози прибыл в тюрьму для отбывания срока
Он осужден по делу о незаконном финансировании властями Ливии его избирательной кампании 2007 года
Париж. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший президент Франции Николя Саркози, осужденный по делу о ливийском финансировании, прибыл в тюрьму Ла-Санте в Париже, сообщает РБК.
С 21 октября 70‑летний Саркози начнет отбывать пятилетний срок в одиночной камере.
25 сентября суд приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы с отсрочкой содержания под стражей по обвинению в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года (он тогда баллотировался впервые и победил) властями Ливии, пишет издание.
Экс-президент был также оштрафован на 100 тыс. евро и лишен права занимать государственные должности на срок в пять лет. Сам Саркози назвал приговор ошибочным и унизительным для Франции.
Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Он стал первым бывшим лидером современной Франции, заключенным под стражу.
