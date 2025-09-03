02.09.2025, 14:11 14161
Землетрясение в Афганистане: погибли по меньшей мере 900 человек
Спасатели пытаются добраться до наиболее пострадавших от землетрясения труднодоступных горных районов
Кабул. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Афганистане во вторник утром возобновилась спасательная операция после одного из сильнейших землетрясений в истории страны, сообщает BBC.
Спасатели пытаются добраться до наиболее пострадавших от землетрясения труднодоступных горных районов.
Число погибших в результате сильного землетрясения на востоке Афганистана возросло до 900, 3000 человек получили ранения, сообщил во вторник официальный представитель властей. Спасательные команды продолжают поиски выживших", - пишет источник.
Многие местные жители провели ночь под открытым небом.
Большинство погибших были жителями горной провинции Кунар, которая находилась ближе всего к эпицентру землетрясения, произошедшего в воскресенье поздно вечером.
Официальные лица предупреждают, что число погибших может увеличиться, поскольку были разрушены целые деревни.
Вчера сообщалось о 600 погибших и 1500 пострадавших.
02.09.2025, 18:28 11281
ЕАБР поддержал развитие институциональной среды государственно-частного партнерства в Таджикистане
ЕАБР обладает уникальными компетенциями в сфере ГЧП в своих странах и уже участвовал в реализации сложных проектов в Центральной Азии
Фото: ЕАБР
Душанбе. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития в партнерстве с центром реализации проектов ГЧП при государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана и Российско-Таджикским славянским университетом приступили к реализации проекта по развитию институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства, сообщает ЕАБР.
Финансирование осуществляется за счет средств фонда технического содействия ЕАБР. Проект направлен на укрепление потенциала государственных органов и сокращение дефицита квалифицированных специалистов по ГЧП в стране", - уточнили в пресс-службе.
В рамках инициативы:
- центр ГЧП проведет ряд тренингов для представителей госструктур и частных инвесторов;
- в РТСУ появится новая учебная дисциплина "Государственно-частное партнерство", соответствующая международным стандартам;
- планируется открытие "Стипендиальной программы ЕАБР по ГЧП" для поддержки талантливых студентов в РТСУ;
- для занятий будет создана современно оборудованная брендированная аудитория по ГЧП;
- совместно будет подготовлен "Страновой обзор развития ГЧП в Республике Таджикистан".
ЕАБР обладает уникальными компетенциями в сфере ГЧП в своих странах и уже участвовал в реализации сложных проектов в Центральной Азии. Например, совместно с международными партнерами, в том числе с Европейским банком реконструкции и Исламским банком развития, мы реализовали первый в регионе крупный ГЧП-проект - Большую Алматинскую кольцевую автодорогу. Этот опыт будет полезен для подготовки проектных команд по ГЧП в условиях растущего портфеля ГЧП-инициатив в Таджикистане", - отметил директор ЕАБР по Республике Таджикистан Владимир Якунин.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
01.09.2025, 12:30 28336
Более 600 человек погибли в результате мощного землетрясения в Афганистане Дополнено
Из-за землетрясения несколько деревень в округе Нургал оказались погребены под землей, и та же судьба может ждать еще сотни из них
Кабул. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Жертвами мощнейшего за два года землетрясения в Афганистане, предварительно, стали 622 человека, еще порядка 1500 получили ранения, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Магнитуда составила 6.0, затем последовали два афтершока.
Землетрясение произошло ночью и затронуло округа Нургал, Соккай, Ватапур, Маноги и Чапа-Дара, уточняет телеканал. Ранения там получили порядка 500 человек. Чиновники предупредили, что число погибших и пострадавших не является окончательным и может увеличиться. Попытки связаться с жителями отдаленных районов еще продолжаются. Также в этих районах ведутся спасательные работы", - сообщает источник.
Из-за землетрясения несколько деревень в округе Нургал оказались погребены под землей, и та же судьба может ждать еще сотни из них.
Землетрясение произошло около полуночи в ночь на 1 сентября, за ним последовали два афтершока магнитудой 5,2 и 4,7. О жертвах кроме Кунара также сообщили в провинциях Нангархар и Лагман, а толчки ощущались в некоторых районах Кабула и Хайбер-Пахтунхвы", - сообщает сайт.
По его данным, Афганистан расположен на линии разлома, где сталкиваются Индийская и Евразийская плиты, что делает его одной из самых сейсмоопасных стран Азии, отмечает Bloomberg. Землетрясения нередко обрушиваются на восточную и северо-восточную части страны, где хрупкие глинобитные дома легко разрушаются, а спасательные работы затрудняет труднопроходимая местность и слабая развитость инфраструктуры, пишет агентство.
Нынешнее землетрясение стало мощнейшим в Афганистане за последние два года.
Ранее, в октябре 2023 года, на западе страны произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3, в результате которого, по данным ООН, погибли около 1,5 тыс. человек и еще 2 тыс. получили ранения.
Дополнено 01.09.2025, 16.00
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования руководству Афганистана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения в этой стране, сообщает пресс-служба главы государства.
Дополнено 01.09.2025, 18.00
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане выросло до 800 человек, сообщает "Синьхуа".
По словам представителя временного правительства Афганистана Забихуллы Муджахида, большая часть разрушений произошла в провинции Кунар, где 800 человек погибли и 2,5 тысячи человек пострадали. В соседней провинции Нангархар 12 человек погибли и 255 пострадали, в то время как в провинции Лагман пострадали 58 человек, а в провинции Нуристан - четверо.
31.08.2025, 15:43 39936
В Беларуси стартует серия учений ОДКБ
В серии учений ОДКБ будут задействованы полигоны "Лосвидо" и "Лепельский"
Минск. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Витебской области в Белоруссии официально стартует серия учений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, маневры продлятся до 6 сентября, сообщает РИА Новости.
В серии учений ОДКБ будут задействованы полигоны "Лосвидо" и "Лепельский". На воскресенье запланирована торжественная церемония открытия учений, которая пройдет в Витебске, а 6 сентября на полигоне "Лосвидо" состоятся итоговый розыгрыш практических действий в рамках учения "Взаимодействие-2025", его торжественное закрытие, парад войск, принимавших участие в учении, а также награждение лучших участников", - пишет издание.
Как заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, проводимое в начале сентября в Белоруссии совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2025" станет основным мероприятием оперативной и боевой подготовки в рамках организации, в интересах его обеспечения будут проведены специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2025" и материально-технического обеспечения "Эшелон-2025".
30.08.2025, 17:32 51466
Зеленский подтвердил, что экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия застрелили во Львове Дополнено
Парубия считают причастным к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года
Киев. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия застрелили во Львове, сообщает РИА Новости.
Ранее украинская полиция сообщила об убийстве "известного общественно-политического деятеля" во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубии, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.Об убийстве Парубия стало известно ранее днем. Его тело нашли во Львове. По информации "Страны.ua", его застрелил курьер службы доставки", - пишет сайт.
Момент убийства попал на видео.
На кадрах видно, как человек из сумки достает пистолет, но момент стрельбы не видно из-за дерева", - пишет источник.
Также сайт перечислил, чем известен Парубий.
- С ноября 2013-го по февраль 2014-го координировал Евромайдан. Выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и главой отрядов "Самообороны Майдана".
- Экс-начальник СБУ Александр Якименко заявлял, что по полиции и митингующим стреляли из здания филармонии, за которое отвечал Парубий.
- В феврале 2014-го был назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, был одним из инициаторов создания Нацгвардии, в состав которой вошли отряды "Правого сектора".
- В марте 2014 года предлагал ввести визы для граждан России, а затем - ставить штамп в паспортах о выезде из страны.
Дополнено 30.08.2025, 18.34
Стали известны подробности убийства Парубия, а также появились версии причин произошедшего.
Как сообщает РБК, на месте убийства бывшего спикера Верховной рады Украины нашли семь гильз.
Убийство произошло в районе 12.10 по местному времени (совпадает с мск). Украинский журналист Виталий Глагола сообщает, что, по его данным, в Парубия стреляли восемь раз. Предполагаемый стрелок был одет как курьер службы доставки еды Glovo, передают УНИАН и другие украинские СМИ. Выстрелив в Парубия, нападавший убрал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде. Полиция перекрыла район, его ищут", - пишет источник.
Соратники политика по партии "Европейская солидарность", депутатом которой он был с 2019 года, считают, что убитый "хорошо знал, как устраивать майданы", что могло послужить причиной его устранения. Они полагают, что убийство может быть связано с ожиданиями политических потрясений в стране.
Некоторые соратники своей главной версией назвали "руку Кремля", напомнив, что Парубий принимал активное участие в событиях Евромайдана.
30.08.2025, 13:53 54436
USAID находится в стадии закрытия - госсекретарь США
Процесс по ликвидации агентства, которое "давно сошло с рельсов", поручено соратнику Дональда Трампа Рубио Воуту
Вашингтон. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство США по международному развитию (USAID) официально находится в стадии закрытия, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный в соцсети X пост госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио.
С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. С небольшим набором ключевых программ, переданных в госдепартамент, USAID официально в режиме закрытия. Теперь Росс Воут возглавил процесс по ликвидации агентства, которое давно сошло с рельсов", - написал Рубио в соцсети.
По словам госсекретаря, президент США Дональд Трамп поддержал передачу руководства закрытием USAID соратнику Рубио Воуту.
Напомним, USAID обязали закрыть все представительства за рубежом к 30 сентября. Госсекретарь США распорядился упразднить весь международный штат агентства, передав контроль над программами помощи госдепартаменту.
В марте госдепартамент США официально уведомил о роспуске USAID. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США.
Министр нацэкономики РК Серик Жумангарин сообщил, что в Казахстане проведут детальный анализ деятельности USAID. Ссылаясь на данные Минкультуры и информации, он рассказал, что в 2024-2025 годах программы USAID реализуются следующими отечественными неправительственными организациями и международными НПО: ОФ "Десента", ОО "Кадыр-касиет", представительство EURASIA FOUNDATION в Республике Казахстан, представительство Winrock International в Республике Казахстан, представительство Internews Network в Республике Казахстан, представительство American Bar Association в Республике Казахстан".
Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в депутатском запросе потребовал раскрыть подробности программ "помощи", оказываемой USAID и другими иностранными спонсорами. Он заявил, что официальные лица США, например, Илон Маск и президент Дональд Трамп назвали USAID преступной организацией, которой "управляют помешанные радикалы".
27.08.2025, 19:34 84341
Дональд Трамп пригрозил уголовным делом Джорджу Соросу и его сыну
Американский лидер призвал привлечь бизнесмена к ответственности за протесты в США
Вашингтон. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social пригрозил уголовным делом бизнесмену и филантропу Джорджу Соросу и его сыну.
Джордж Сорос и его сын, радикальный левак, должны быть обвинены по закону RICO за поддержку насильственных протестов по всей территории Соединенных Штатов Америки. Мы больше не позволим этим безумцам разрывать Америку на части. Сорос и его группа психопатов причинили огромный вред нашей стране! В том числе и его безумные друзья с Западного побережья. Будьте осторожны, мы следим за вами!" - написал американский лидер.
25.08.2025, 19:56 106061
Причиной крушения самолета Air India могла стать вода из туалета
Вода могла привести к короткому замыканию
Вашингтон. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Американский адвокат, эксперт по авиации Майк Эндрюс, представляющий интересы жертв катастрофы Air India на западе Индии, утверждает, что утечка воды может объяснить потерю мощности двигателей, сообщает Mirror.
Майк Эндрюс заявил, что капитан Сумит Сабхарвал и второй пилот Клайв Кундер были ошибочно обвинены в смертельной катастрофе. Согласно первоначальному отчету, Boeing 787 Dreamliner рухнул на землю рядом с аэропортом Ахмадабада вскоре после взлета из-за того, что Сабхарвал переключил переключатель подачи топлива.
Однако Эндрюс заявил, что нет достаточных доказательств, позволяющих предположить, что причиной катастрофы стала ошибка пилота. Вместо этого он заявил, что неисправность системы подачи питьевой воды в туалетах, о которой Федеральное управление гражданской авиации США сообщило за месяц до катастрофы 12 июня, могла привести к короткому замыканию в электропроводке и отключению двигателей.
Он сообщил, что четыре информатора предоставили важные сведения о "технических и инженерных" проблемах, которые могли стать причиной крушения. Он также заявил, что рассматривает возможность подачи иска к производителю Boeing в суды США о компенсации, которая может составить миллионы.
Напомним, самолет авиакомпании Air India разбился 12 июня в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабада. На борту находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. Среди пассажиров - граждане Индии, Великобритании, Португалии и Канады. 241 человек погиб в самолете и 33 - на месте крушения.
24.08.2025, 17:27 114131
Взрыв произошел в Центральном детском магазине в Москве
Количество пострадавших уточняется
Москва. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв газового баллона произошел в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве, передает корреспондент агентства.
Как сообщает lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал "112", после взрыва начался пожар. На месте работают экстренные службы.
Инцидент также прокомментировали в Следственном комитете Российской Федерации.
Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты столичного СК приступили к осмотру места происшествия. Предварительно установлено, что в результате происшествия есть погибший. Количество пострадавших уточняется", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году шесть человек погибли с начала года из-за взрывов газа в Казахстане.
