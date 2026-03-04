02.03.2026, 20:30 58911

В Алматы прошел 59-й городской фестиваль-конкурс юных музыкантов - учащихся детских музыкальных школ и школ искусств

В Алматы прошел 59-й городской фестиваль-конкурс юных музыкантов - учащихся детских музыкальных школ и школ искусств
Фото: Kazakhstan Today
При поддержке управления образования города Алматы состоялся городской конкурс юных музыкантов - значимое событие в культурной жизни города, объединившее около 1000 учащихся и педагогов детских музыкальных школ и школ искусств, передает корреспондент.

Управление образования города Алматы уделяет большое внимание развитию системы дополнительного образования и созданию условий для раскрытия творческого потенциала детей, что находит практическое воплощение в проведении подобных масштабных проектов.

Данное событие объединило учащихся детских музыкальных школ и школ искусств и стало значимым этапом в развитии системы дополнительного образования. Конкурс продемонстрировал высокий уровень подготовки участников и разных направлениях. Высокий статус конкурсу обеспечил профессиональный состав жюри. В течение нескольких дней юные исполнители демонстрировали свое мастерство в фортепианном и хоровом направлениях.

Хоровые выступления состоялись в актовом зале гимназии № 18. Важно подчеркнуть: организатором данного конкурса выступила детская музыкальная школа № 1 (хоровая). Данная школа располагается в здании гимназии № 18, что стало удобной площадкой для проведения масштабных конкурсных выступлений. Сотрудничество двух организаций образования обеспечило высокий уровень проведения конкурса, техническую готовность сцены и комфортные условия для выступления хоровых коллективов.

Организатор конкурса - детская музыкальная школа № 1 (хоровая) продемонстрировала высокий уровень управленческой и творческой координации: профессиональное сопровождение участников и слаженную работу педагогического коллектива. Ярким подтверждением системной работы школы стала победа старшего хора "Көктем", удостоенного Гран-при конкурса. По итогам прослушиваний старший хор "Көктем" детской музыкальной школы № 1 (хоровой) получил право представлять город Алматы на республиканском этапе конкурса, что является показателем высокого исполнительского уровня и эффективности образовательной модели школы.

Фортепианные прослушивания прошли в стенах детской музыкальной школы № 3 имени С.Прокофьева. Атмосфера в зале была наполнена особой сосредоточенностью - той самой тишиной, в которой возникает первый звук рояля. Здесь каждый исполнитель не только демонстрировал свое мастерство, но и воплощал индивидуальную интерпретацию произведений, осознавая личную ответственность перед слушателем. Каждый выход на сцену становился для участников не просто исполнением программы, а настоящим экзаменом на глубину художественного восприятия и уровень профессионального мастерства.

По итогам фортепианных прослушиваний лучшие исполнители были удостоены права представлять город Алматы на республиканском конкурсе:

Павленко Богдан, Ермолаева Василиса - детская музыкальная школа № 3 имени С.Прокофьева;

Абирхан Адия, Амиргумаров Ален - детская музыкальная школа № 5 имени М. Тулебаева;

Никонов Дмитрий - Школа искусств;

Калифолданов Искадер - детская музыкальная школа при гимназии № 83.

59-й городской фестиваль-конкурс юных музыкантов стал важным событием в культурной жизни Алматы, предоставив юным талантам возможность продемонстрировать свои достижения и продвигаться на республиканский уровень. Этот конкурс стал ярким подтверждением высокого уровня подготовки учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, а также свидетельством успешной работы системы дополнительного образования города.

Слаженная работа детской музыкальной школы № 1 (хоровой), детской музыкальной школой № 3 имени С. Прокофьева, а также профессиональное сопровождение участников на всех этапах конкурса обеспечили организационный и технический успех мероприятия. Победители, удостоенные Гран-при и I мест, получили возможность представить Алматы на республиканском конкурсе, что является результатом не только их личного труда, но и высокого уровня преподавания и воспитания творческих способностей.

Организация и проведение таких конкурсов на уровне города создают необходимые условия для дальнейшего роста юных музыкантов и развития культурной среды, помогая формировать новые поколения талантливых исполнителей, которые будут радовать нас своими достижениями и в дальнейшем.
 

23.12.2025, 13:32

Музыкальная страница КТ. Декабрьская

Музыкальная страница КТ. Декабрьская
Музыка, стихи, исполнение - Katayama.

 
02.12.2025, 10:00

В архиве крупнейшего кернохранилища России. Экскурсия по Научному центру недропользования

В архиве крупнейшего кернохранилища России. Экскурсия по Научному центру недропользования
Фото: retinoids.ru
В рамках пресс-тура, организованного представительством Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Республике Казахстан представителям ведущих СМИ Казахстана показали Научно-аналитический центр рационального недропользования имени В.И. Шпильмана и крупнейшее в России кернохранилище.

Центр был основан в 1993 года с целью аналитического и информационного сопровождения недропользования, лицензирования, геологоразведочных и ресурсных проектов. Сегодня это ведущая организация, отвечающая за построение геологических моделей региона, мониторинг недропользования, разработку рекомендаций по добыче нефти, газа и твердых полезных ископаемых, а также подготовку прогнозов и стратегий ресурсного развития.


Экскурсия проходила в лаборатории и кернохранилище - там аккумулируются образцы керна и геологических материалов, необходимые для исследований и разработки новых месторождений. Это "сердце" геолого-аналитической работы, где на базе данных создаются карты, модели недр, прогнозы запасов и рекомендации по рациональному недропользованию.

Работа центра влияет на принятие решений о лицензировании, оценке запасов, планировании добычи и обеспечивает баланс интересов государства, недропользователей и региона.
 
27.11.2025, 19:25

Казахстанские журналисты ознакомились с уровнем спортивной подготовки в Югре

Казахстанские журналисты ознакомились с уровнем спортивной подготовки в Югре
Фото: ugrakor.ru
Представители ведущих СМИ Казахстана посетили Ханты-Мансийск в рамках пресс-тура, организованного представительством Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Республике Казахстан.


Одним из ключевых объектов программы стал Югорский колледж-интернат олимпийского резерва (ЮКИОР).

vk.com/ukiorugra
Гостям была представлена инфраструктура одного из ведущих спортивно-образовательных учреждений Югры. Делегация осмотрела спортивный и учебный корпуса, современную столовую, медицинский центр, учебные аудитории и Музей спортивной славы Югры.

vk.com/ukiorugra
Каждый из этих объектов является важным элементом комплексной подготовки будущих спортсменов: от образовательного процесса и условий проживания до восстановления и профессионального роста. Инфраструктура создана таким образом, чтобы обеспечивать полный цикл тренировочной, учебной и соревновательной деятельности.

vk.com/ukiorugra
ЮКИОР - автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, специализирующееся на подготовке спортивного резерва для сборных команд России и региона. Учреждение создает условия, позволяющие молодым талантам совмещать обучение с интенсивным тренировочным графиком, участвовать в соревнованиях и достигать высоких спортивных результатов.

vk.com/ukiorugra
Сегодня колледж выполняет важную миссию - подготовку спортсменов высокого уровня, а также отработку современных организационных и нормативных механизмов, необходимых для функционирования единой системы образования и подготовки спортивного резерва страны.

Визит казахстанской делегации стал возможностью представить опыт Югры в сфере спортивного образования, укрепить гуманитарные и информационные связи, а также обменяться практиками в развитии молодежного спорта.
 
22.11.2025, 22:10

Уникальная красота Ханты-Мансийского края

Уникальная красота Ханты-Мансийского края
Фото: скриншот
В ходе визита официальной делегации представителей ведущих средств массовой информации Республики Казахстан в рамках пресс-тура представительства Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Ханты-Мансийск - столицу края удивительной природы, бескрайних лесов и северного великолепия, участники прикоснулись к его культурному наследию и истории, поразились природным богатствам.

Кроме того, журналисты познакомились с современными проектами и опережающим ростом в социально-экономической сфере региона.



 
Теги:РФвидео
02.10.2025, 17:32

Большие гастроли: в Алматы пройдут спектакли Театра на Трубной

Зрители увидят три знаменитых спектакля
Большие гастроли: в Алматы пройдут спектакли Театра на Трубной
Фото: neglinka29.ru
С 3 по 5 октября в Almaty Theatre состоится грандиозное театральное событие - Большие гастроли Московского Театра на Трубной, сообщает пресс-служба генерального консульства Российской Федерации.

Это будет настоящий праздник для любителей театра! Гастролей такого масштаба много лет не было в нашем городе! В трех спектаклях одного из лучших театров Москвы заняты настоящие звезды: народные артисты РФ Ирина Алферова, Владимир Шульга, заслуженные артисты РФ Олег Царев, Вадим Колганов, Иван Мамонов, Валерия Ланская и другие. Состав гастрольной труппы более 50 человек (...) Художественный руководитель Театра на Трубной - заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан", - заявили в пресс-службе


Подчеркивается, что все показы пройдут в оригинальных декорациях спектаклей Театра на Трубной, которые будут доставлены специальным транспортом из Москвы.

Фото: Генконсульство РФ

Зрители увидят следующие спектакли:

  • 3 октября "Дама с камелиями" по пьесе Дюма.
  • 4 октября "Час тишины" по пьесе Зеллера.
  • 5 октября "Толстого нет",по драме Погодиной-Кузьминой.

Сообщается, что билеты на спектакли на сайте: ticketon.kz
 
Теги:ТеатрРКАнонс
30.09.2025, 23:20

В Алматы с триумфальным успехом выступил балет Моисеева

В Алматы с триумфальным успехом выступил балет Моисеева
Фото: moiseyev.ru
В Алматы, на сцене Дворца Республики, с триумфальным успехом прошел концерт балета Игоря Моисеева с программой "Танцы народов мира".

На сцене развернулась настоящая музыкально-танцевальная палитра: русские пляски, танцы народов Евразии и мира. В программе были представлены знаменитые "Сиртаки", "Яблочко" и "Гаучо".

Информационное агентство Kazakhstan Today приглашает ознакомиться с легендарными постановками великого хореографа Игоря Моисеева.



Как ранее сообщали в посольстве РФ в РК, ансамбль имени Моисеева - это живое наследие хореографического искусства, известное во всем мире. В репертуаре коллектива сотни постановок, которые бережно сохраняют традиции и обычаи десятков народов.



Каждое выступление балета - это яркий спектакль с национальными костюмами, живой музыкой и невероятной энергетикой, где соединяются профессиональная техника и искренние эмоции.

 
Теги:ИскусствобалетАлматы
02.08.2025, 09:14

Край тысячи озер: чем привлекает туристов Челябинская область

Край тысячи озер: чем привлекает туристов Челябинская область
Фото: instagram/rauanargyn
Обломок метеорита и шерстистый носорог, знаменитые златоустовские булатные клинки, разрубающие гвозди, и ажурное каслинское чугунное литье, известные на весь мир могучие вездеходы "Урал" и золотоносный Миасс, сказы Бажова и каменная река из авантюрина.

Города Челябинской области хоть и молоды в историческом масштабе, но могут похвастать таким количеством удивительных мест, легенд и известных личностей, что за один приезд все посмотреть и узнать совершенно невозможно, сюда хочется вернуться, и не раз.

Об интересе к региону говорит тот факт, что места в отелях бронируют за полгода, и, несмотря на то что гостиничный фонд вырос в прошлом году на 600 номеров, их все равно катастрофически не хватает. По данным Росстата, в прошлом году Челябинскую область посетило около 1,2 млн туристов. Сюда приезжают любители побродить по горам с рюкзаками и поклонники горнолыжного спорта, эзотерики и люди, интересующиеся историей предприятий. Челябинскую область называют "краем тысячи озер". В регионе их насчитывается свыше 3700. Промышленный и событийный туризм, музеи, бардовские фестивали и спортивные мероприятия - в Челябинской области путешественникам есть чем заняться в любое время года.

История городов тесно связана с развитием промышленности. Своим появлением они обязаны предприятиям, которые в большом количестве открывали российские купцы на богатой природными ископаемыми земле. В Миассе добывали медь и золото, в Златоусте ковали и инкрустировали золотом оружие, иконы и посуду, в Челябинске лили дробь и ядра для пушек, выпускали плуги и молотилки. И, конечно, и тогда и сейчас здесь добывают воспетые в сказах Павла Бажова уральские самоцветы: малахит, аметист, змеевик, авантюрин, яшму. Месторождения камней рассыпаны по всему межгорью, которое исследователи назвали самоцветной полосой Урала. В национальном парке Таганай туристов привлекает огромная каменная река длиной 5-6 километров и шириной до 700 метров, состоящая в основном из авантюрина.

Елена Бурова

Невероятной красоты камни с рисунками на спиле, похожими на природные пейзажи, хранятся и в Государственном историческом музее Южного Урала.

Kazakhstan Today
Kazakhstan Today

Здесь же находится один из самых завораживающих экспонатов - обломок знаменитого Челябинского метеорита, упавший в 2013 году в озеро Чебаркуль, весом 505 кг. Весь метеорит весил около 7 тонн, а ударная волна от его падения была такой силы, что в домах вылетали стекла. Тогда сотни людей ранило осколками, но челябинцы сумели с юмором обыграть напугавшее всех событие. К примеру, в сувенирных лавках продают магниты с надписью "Ничего так не бодрит, как с утра метеорит".

Kazakhstan Today

С метеоритом соседствует могучая фигура шерстистого носорога - обитателя здешних мест в ледниковый период.

Kazakhstan Today

В музее также представлены шедевры каслинского чугунного литья - статуэтки, ажурные столики, скамьи. Элементы чугунного декора - перила, лесенки, балясины до сих пор используют как визитную карточку в интерьере разных зданий города.

Kazakhstan Today
Kazakhstan Today


В краю металлургов, где лили ядра, пушки и чугунные решетки, делали автомобили и оружие, экскурсоводы с огромным удовольствием и любовью демонстрируют изящные изделия мастеров. Чего стоят только знаменитые златоустовские клинки, иконы и посуда, инкрустированные золотом и драгоценными камнями.


Kazakhstan Today
Kazakhstan Today
Kazakhstan Today
Kazakhstan Today

Тончайшую и кропотливую работу мастера выполняют до сих пор на Златоустовской оружейной фабрике - первой в России. Она была основана в 1815 году по приказу императора Александра I и долгое время была единственным официальным предприятием в стране, которое изготавливало холодное оружие сначала для российской, а затем и для советской армии. В 19 веке Златоустовскую фабрику возглавил Павел Аносов. Именно ему после многочисленных экспериментов удалось создать знаменитую булатную сталь. Клинки из такой стали одинаково легко перерубали подброшенный шелковый платок или гвозди, а их гибкость была такова, что клинок сгибался в кольцо.

Kazakhstan Today

За годы Первой мировой войны в Златоусте было изготовлено более 600 тысяч шашек, клинков и кавалерийских пик. Во время Великой Отечественной войны на фабрике, переименованной в то время в Златоустовский инструментальный комбинат (ЗИК), изготовили военную легенду - "Черный нож", также известный как "Танковый нож" или "Нож разведчика". Этими ножами были вооружены танкисты Уральского добровольческого танкового корпуса, которых боялись солдаты Вермахта и прозвали "Дивизия черных ножей". Всевозможные ножи на фабрике делают и по сей день, и их с удовольствием покупают туристы в качестве сувениров.

Kazakhstan Today

Кстати, полюбоваться можно не только на готовые изделия, но и на сам процесс литья. К примеру, на экскурсии в Миассе желающие могут своими глазами увидеть, как металл нагревается до температуры плавления 1500 градусов, и сделать фото на фоне ярко-красных искр, летящих из-под многотонных прессов.

Стихию огня сменяет стихия воды - по озеру Тургояк можно доплыть на яхте до острова Веры, где находятся остатки тысячелетних капищ и древние мегалиты.

Kazakhstan Today
Kazakhstan Today

А можно прогуляться по Старгороду - старому центру Миасса, в котором сохранились купеческие дома, служащие ныне библиотекой, торговым домом или музеем.

Ну а в Челябинске туристы любят прогуливаться по огромному сосновому бору - "легким" города или по местному "Арбату" - пешеходной улице Кирова, на которой находится множество знаковых для города зданий, памятников и уличных скульптур. В их числе: памятник танкистам-добровольцам - героям Великой Отечественной войны, "Нулевая верста", городские ворота, фигуры Городового, Пожарного, Ходока и других городских персонажей. Финальным аккордом становится выход на набережную реки Миасс, с которой открывается необыкновенно красивый вид на ночной, усыпанный огнями город и поющие фонтаны.

instagram/rauanargyn

Но главным впечатлением поездки становятся жители области: экскурсоводы, владельцы ресторанчиков, работники предприятий, продавцы в магазине и обычные прохожие. Везде: от муниципалитета и заводских цехов до вузов и музеев участникам пресс-тура из Казахстана оказывали самый теплый и дружеский прием. А люди, которые рассказывали о своем крае, делали это настолько вдохновенно и увлеченно, что в Челябинскую область захотелось обязательно вернуться.
 
Теги:туризмЧелябинская область
29.07.2025, 20:36

Около 2,5 тысячи студентов из Казахстана учатся в вузах Челябинской области

Российские вузы остаются привлекательными благодаря качеству обучения и международным возможностям
Около 2,5 тысячи студентов из Казахстана учатся в вузах Челябинской области
Фото: Kazakhstan Today
Около 2,5 тысячи студентов из Казахстана получают высшее образование в Челябинской области. Большая их часть поступает на технические специальности в Челябинский или Южно-Уральский государственные университеты.

ЧелГУ - первый классический университет на Южном Урале с почти 50-летней историей, в котором обучаются студенты из 30 стран мира. Больше всего среди них граждан Казахстана. Также у ЧелГУ есть филиал в Костанае - самый крупный среди вузов Российской Федерации, фактически университет в университете. Филиал обладает очень мощной материально-технической базой: это почти 10 тысяч кв.м. площадей и зданий, из них более 8 тыс. кв.м. - учебные и лабораторные помещения.

ЧелГУ

Филиал уникальный, он был создан по просьбе казахстанской стороны, чтобы дети не уезжали в 90-е годы из Казахстана, получали качественное образование и оставались работать в экономике, в организациях, на предприятиях страны. За эти годы мы эту задачу реально выполнили, подготовили более 13 тысяч выпускников, львиная доля которых осталась и работает в Казахстане", - рассказал ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.


Kazakhstan Today

Ранее филиал готовил студентов по 5 направлениям: юриспруденция, экономика, менеджмент, филология и лингвистика. Сейчас, по просьбе казахстанских партнеров, в вузе начали подготовку по IT-направлениям и инженерии.

Север Казахстана сейчас очень активно развивается в плане машиностроения, создано огромное количество предприятий, есть запрос на инженерные кадры. Поэтому мы создаем систему подготовки, которой еще вчера у нас не было. В частности, это инженерные, естественно-научные, физико-математические направления. Существует очень серьезная академическая мобильность, она просела по направлению запада, но очень активно развивается в сторону востока. Это подготовка профессиональных, компетентных, социально ответственных, востребованных специалистов, формирование передовой инженерно-экономической школы, обеспечение устойчивого развития реального сектора экономики, сохранение человеческого капитала Костанайской области", - рассказал Таскаев.


Kazakhstan Today

Также в Костанае уже третий год подряд проходит международный иммерсивный форум "Евразийские ворота", миссия которого - укрепление отношений между приграничными территориями России и Казахстана.

На форуме решается очень много узких вопросов: переговорные процессы в области бизнеса, экологические, экономические, транспортные, логистические проблемы. Участники - представители бизнеса, власти, общественности, науки, СМИ, молодежи России и Казахстана. Наши китайские партнеры проявили огромный интерес к этому форуму. И в этом году, я думаю, они тоже будут участвовать", - сообщил ректор.


Визитной карточкой вуза является Ботанический сад, в котором можно увидеть и экзотические растения, и пруд с кувшинками и даже попробовать вишню и абрикосы.

Kazakhstan Today
Kazakhstan Today
Kazakhstan Today
Kazakhstan Today

Также участникам пресс-тура продемонстрировали масштабную стройку. Рядом с ЧелГУ возводят межуниверситетский кампус мирового уровня, в который входят 7 ведущих вузов Южного Урала, включая ЧелГУ и ЮУрГУ. Стройка уже перевалила за "экватор": две гостиницы-общежития были построены в рекордные сроки, за 2 года, и заселены в прошлом сентябре, рядом возводят еще 6 гостиниц. Уровень оснащенности такого "общежития" впечатляет: ресепшн с охраной, прачечная, комнаты отдыха, круглосуточное наблюдение, уборка, полностью оборудованные для проживания номера. Участники пресс-тура шутят, что не прочь поступить в вуз, чтобы пожить в таких условиях.

В центре возводят "сердце" кампуса - научно-учебный комплекс с модульными конференц-залами и более 40 научными лабораториями. Он станет точкой притяжения для инвесторов и промышленных партнеров, позволит реализовывать интересные прикладные и фундаментальные научные проекты.

Kazakhstan Today
Kazakhstan Today

Условия, созданные в вузах для студенческой практики, превосходят все ожидания. И технари, и гуманитарии с первого курса работают "в поле". В ЮУрГУ - самом большом вузе России, где учатся более 50 тыс. студентов, есть 36 научных лабораторий и научно-образовательных центров, 12 институтов и высших школ.

Kazakhstan Today

В учебных кабинетах факультета мехатроники и робототехники ребята тренируются на созданных руками студентов макетах, а в Институте медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ есть целый медиаэтаж, на котором студенты кафедры журналистики осваивают ремесло в собственной телерадиостудии, делают новости и выпускают газету. Там же функционируют новые лаборатории виртуальной реальности и нейромаркетинга. Интерес также вызвала "Школа 21", где студентов бесплатно обучают программированию.

Студент, сделавший научное открытие, инженерно-техническое изобретение, может уже сейчас приступить к созданию своего бизнеса. Для этого в ЮУрГУ реализовано проектное обучение. У вуза есть свои индустриальные партнеры, которые оплачивают участвующим в проектах студентам часть стипендии или кампус, а также помогают с трудоустройством.

ЮУрГУ

Чтобы удержать студентов, мы их не ограничиваем, а создаем возможности. (…) Мы создаем уникальные образовательные программы, когда у нас идет полное сращивание индустриальных задач с подготовкой студентов. Ключевые, самые передовые инженеры, которые занимаются такими современными решениями, приходят преподавателями в университет. (…) Мы всегда открыты к взаимодействию, и очень хотим, чтобы с нашей дружественной республикой Казахстан, с нашими какими-то проектами мы бы нашли точки соприкосновения", - говорит проректор по образовательной деятельности ЮУрГУ Марина Потапова.


В настоящее время в вузе учатся 414 студентов из Казахстана. Одна из выпускниц - Диана Тазеддинова - приехала в Челябинск из Актобе.


В 2016 году я поступила в Южно-Уральский госуниверситет на факультет Института спорта, туризма и сервиса по специальности "Пищевые технологии". В данный момент работаю сотрудником Международного управления в отделе Организации международного научного сотрудничества. Здесь есть ассоциация иностранных студентов и выпускников, так как у нас обучаются студенты из почти 47 стран мира. Это очень поддерживает и развивает, и у нас теперь есть друзья по всему миру. Ребятам из Казахстана я бы рекомендовала рассмотреть возможность обучения, в том числе и в России. Мы тоже можем подавать на бюджет, имеем такие же права. Мне, по крайней мере, вот что понравилось: я приехала сюда в аспирантуру, сразу же начала работать в международном управлении. И сейчас совмещаю эту деятельность с должностью научного сотрудника. Здесь очень хороший кампус университетский, много общежитий, в том числе новых. Очень комфортные условия для работы и для жизни", - рассказала Диана.


ЮУрГУ
 

