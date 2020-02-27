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Capital Bank Kazakhstan и AsiaCredit Bank заявили о начале процесса реорганизации

26.02.2020, 15:50 13744
Алматы. 26 февраля. Kazakhstan Today - АО Capital Bank Kazakhstan и АО AsiaCredit Bank сообщили о начале процесса реорганизации и создания на базе двух финансовых институтов нового банка, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщают пресс-службы банков, реорганизация одобрена Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР).
 

Процесс реорганизации АО Capital Bank Kazakhstan и АО AsiaCredit Bank начинается со 2 марта 2020 года и будет реализовываться управленческой командой, состоящей из числа топ-менеджеров обоих банков, а также при участии приглашенных специалистов и независимых экспертов", - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что процесс реорганизации будет проходить в строгом соответствии с законодательными нормами Республики Казахстан и под постоянным надзором АРРФР РК.
 
В настоящее время АО Capital Bank Kazakhstan и АО AsiaCredit Bank продолжают работать в штатном режиме.
 

Разработанный и скорректированный с учетом последних событий план действий получил поддержку со стороны регулятора, и мы намерены приступить к реализации в ближайшие дни. Будут учтены поступившие рекомендации и предприняты все усилия, чтобы уже к концу текущего года создаваемый финансовый институт соответствовал и выполнял все пруденциальные нормативы регулятора, а также отвечал по всем требованиям клиентов. Команда переходного этапа намерена повышать эффективность нового финансового института за счет консолидации активов, активизации работы с проблемными займами, большего размера банка, эффекта синергии и новой жизнеспособной бизнес-модели", - прокомментировал акционер АО Capital Bank Kazakhstan и АО AsiaCredit Bank Орифджан Шадиев.

 
В пресс-службе озвучили главные цели руководства реорганизуемого банка. Среди них оздоровление активов и повышение рентабельности операций, увеличение способности минимизировать возможные кредитные риски, повышение эффективности всех бизнес-процессов. Также планируется сохранить профессиональную команду, сформированную из лучших сотрудников обеих финансовых организаций, усилия которой будут сконцентрированы на повышение качества текущих активов, сохранение вектора развития, направленного на мобильность, гибкость и клиентоориентированность. 
 
 
Поскольку Punjab National Bank является крупнейшим акционером АО Tengri Bank и владеет 41,64% акций банка, завершение процесса объединения оказалось невозможным.
 
 

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