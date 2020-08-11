По итогам 7 месяцев в Казахстане зарегистрировано на четверть меньше автотранспортных средств

Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - В январе - июле органами адмполиции поставлено на учет 621 982 автотранспортных средства, что на 24,7% меньше аналогичного показателя прошлого года, сообщает союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром", передает Kazakhstan Today.

Из них 559 595 единиц пришлось на вторичную регистрацию техники, сменившей владельцев, что на 27,4% меньше показателя годичной давности (770 640 единиц). Вклад первично регистрируемых транспортных средств составил 62 387 единиц, что на 12,5% выше аналогичного значения 2019 года (55 461 единица).

По итогам июля 2020 года количество поставленных на учет транспортных средств достигло 101 444 единиц, что меньше прошлогоднего результата на 17,4%. Из них 89 242 единиц составили перепродажи на вторичном рынке (минус 21,6% к результатам июля 2019 года). В сравнении с июнем текущего года, когда количество поставленных на учет транспортных средств достигло 128 737 единиц, количество регистраций в июле сократилось на 21,2% (101 444 единицы).

По результатам января - июля 2020 года на территории Казахстана было зарегистрировано 26 легковых автомобилей на электрической тяге против 18 проданных годом ранее.

Свыше двух третей (67,6%) транспортных средств, повторно зарегистрированных за отчетный период 2020 года, составила техника в возрасте старше 10 лет. Наибольшую долю заняли транспортные средства старше 20 лет (41,7%, или 233 097 единиц), от 11 до 20 лет -26% (145 439 единиц), от 4 до 7 лет - 17,3% (96 747 единиц), от 8 до 10 лет - 9,9% (55 383 единицы), от 1 года до 3 лет - 4,7% (26 242 единицы), в возрасте менее 1 года - 0,5% (2 687 единиц).

Наибольшее число вторичных регистраций по итогам 7 месяцев 2020 года зафиксировано в Алматинской области (85 660 единиц), Алматы (71 928 единиц) и Туркестанской области (51 212 единиц). Жители Алматинской области также зарегистрировали наибольшее количество транспортных средств в возрасте старше 20 лет (48 805 единиц; 20,9%). Следом по этому критерию расположились Туркестанская область (23 727 единиц; 10,2%) и г. Алматы (21 260 единиц; 9,1%).

Наибольшее число транспортных средств от одного года до трёх лет повторно зарегистрировано в городах Алматы (5468 единиц; 20,8%), Нур-Султане (3 924 единицы; 15,0%) и Шымкенте (2486 единиц; 9,5%).

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