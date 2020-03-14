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S&P подтвердило рейтинги АО "Банк "ЦентрКредит" на уровне "В/В" и улучшило прогноз до уровня "Стабильный"

13.03.2020, 15:57 6400
Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги АО "Банк "ЦентрКредит" на уровне "В/В", а также улучшило прогноз до "Стабильного", передает Kazakhstan Today.
 

Мы пересмотрели прогноз по рейтингам Банка "ЦентрКредит" на "Стабильный" и подтвердили рейтинги банка, поскольку меры поддержки, о которых было объявлено собственниками банка, НБРК и Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, будут достаточными для обеспечения остающихся потребностей банка в резервировании, которые были определены в результате оценки качества активов, недавно проведенной регулятором. Мы по-прежнему учитываем в рейтинге АО "Банк "ЦентрКредит" дополнительную ступень за счет возможной поддержки со стороны государства в случае необходимости, что обусловлено значительной долей банка в ключевых бизнес-сегментах, в том числе розничном, а также хорошей узнаваемостью бренда, гарантирующей стабильность ресурсной базы, состоящей главным образом из розничных и корпоративных вкладчиков", – говорится в отчете рейтингового агентства.

 
Как отметил председатель правления банка, подтверждение рейтинга банка со "Стабильным" прогнозом является свидетельством качественно проделанной банком работы по улучшению ключевых финансовых показателей и снижению уровня NPL, который сейчас не превышает 7%. "Банк доказал способность генерировать высокий доход благодаря верно избранной стратегии развития. Мы и в дальнейшем будем прилагать максимум усилий для повышения рейтинговых оценок", - сказал он.
 
По информации банка, рост доходности произошел благодаря усилению фокуса на более маржинальных продуктах, эффективном управлении структурой ссудного портфеля и снижении стоимости фондирования. Чистый операционный доход вырос в 2019 году на 9%, до 82 млрд тенге. Чистый процентный доход увеличился на 30%, составив 60 млрд тенге. Рост процентных доходов банка обусловлен расширением кредитования в высокодоходных сегментах, а также снижением процентных расходов. Чистая процентная маржа продолжает расти и в 2019 году показывает динамику роста с 3,0% до 4,1%.
 
По итогам 2019 года банк сохранил свои рыночные позиции, в частности, по состоянию на 1 января 2020 года Банк "ЦентрКредит" входит в ТОП-5 БВУ по размеру активов и объему ссудного портфеля (1 470 и 992 млрд тенге соответственно).
 
АО "Банк "ЦентрКредит" создано 19 сентября 1988 года и является одним из первых и крупнейших коммерческих банков Казахстана. Банк имеет широкую филиальную сеть и обслуживает юридических и физических лиц более чем в 108 структурных подразделениях. Корреспондентская сеть банка насчитывает порядка 40 иностранных банков.
 

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