В Казахстане каждый четвертый покупатель выбирает автомобиль не дороже 5 млн тенге

Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today - Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" сообщил о ценовой динамике автомобильного рынка за 9 месяцев 2019 года, передает Kazakhstan Today.

По итогам отчетного периода казахстанцы приобрели 49 243 новых легковых и легких коммерческих автомобиля на сумму 451,2 млрд тенге.

Средняя стоимость приобретаемого легкового автомобиля составила 8,88 млн тенге и в сравнении с аналогичным периодом минувшего года выросла на 5,6%. При этом в сегменте автомобилей казахстанского производства эта цифра оказалась существенно ниже среднерыночного значения и составила 6,6 млн тенге. Средняя стоимость автомобиля импортного происхождения зафиксирована на отметке 10,9 млн тенге.

"По результатам трех кварталов 2019 года 27,6% покупателей предпочли автомобили не дороже 5 млн тенге. Годом ранее этот сегмент занимал 37% рынка. В ценовом диапазоне от 5 до 7 млн тенге была реализована почти пятая часть техники 19,9% (9834 единицы). Доля сегмента снизилась на один процентный пункт. 14,7% покупателей сделали выбор в пользу автомашин стоимостью от 7 до 10 млн тенге (7215 единиц). Их доля сократилась на 0,6 процентных пункта", - сообщает "КазАвтоПром".

Сегменты бизнес- (10-15 млн тенге) и премиум-класса (свыше 15 млн тенге) заняли соответственно 27,2% (13 406 единиц) и 10,6% (5211 единиц) рынка новых автомобилей. Общая доля техники дороже 10 млн тенге выросла на 11,1 процентных пункта и сегодня превышает треть первичного рынка (37,8%). Рост сбыта связан с обновлением доступной линейки седанов бизнес-класса.

Большинство позиций в десятке наиболее доступных легковых моделей заняли предложения казахстанских автопроизводителей. Так, лидером ценовой доступности остается Lada Granta усть-каменогорского производства, стоимость которой стартует от 3,1 млн тенге. В ТОР-10 самых доступных авто вошли также Chevrolet Niva (3,4 млн тенге), Ravon Nexia (3,5 млн тенге), Lada 4x4 (3,6 млн тенге), Ravon R4 (4,1 млн тенге), Renault Logan (4,1 млн тенге), Renault Sandero (4,1 млн тенге), KIA Picanto (4,8 млн тенге), Renault Duster (4,9 млн тенге) и JAC S3 (4,9 млн тенге).

В рейтинге самых дорогих моделей лидируют Mercedes-Benz G-klass (63,1 млн тенге), Porsche Panamera (48,9 млн тенге), Jaguar I-Pace (46 млн тенге), BMW 7 серия (45,3 млн тенге) и Porsche Cayenne (43,2 млн тенге). Десятку наименее демократичных автомобилей дополнили Audi А7/A8 (38 млн тенге), Lexus LS (37,2 млн тенге), BMW X7 (36 млн тенге), Infiniti QX80 (34,3 млн тенге) и Jaguar XJ (32 млн тенге).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства