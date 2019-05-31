В Карагандинской области выстрелом в голову убит общественный деятель

Караганда. 30 мая. Kazakhstan Today - В поселке Атасу Жанааркинского района Карагандинской области выстрелом в голову убит общественный деятель Галы Бактыбаев, передает Kazakhstan Today.

Мой брат Галы Бактыбаев держал пост, сейчас идет священный месяц. Ночью он был на молитве, а когда возвращался, то позвонил супруге и попросил открыть ворота. Как только он заехал во двор и вышел из салона, ему в голову выстрелили. Это все случилось на глазах у супруги", - рассказала Зауре Бактыбаева.

По словам местных жителей, Галы Бактыбаев на протяжении двух десятков лет занимался общественной деятельностью. Как рассказывает карагандинский активист Айткожа Фазылов, за несколько месяцев до убийства Бактыбаев пережил покушение. В феврале текущего года к нему домой ночью ворвались люди в масках и избили его. После этого Галы Бактыбаеву потребовалась госпитализация.

Для определенной доли общественности его убийство - большая утрата. Это был очень смелый человек, и это сыграло роковую роль в его судьбе. Он был народным защитником, поднимал серьезные вопросы Жанаарки. К нему много людей обращалось за помощью, и он всегда им помогал, обращался к акимам, министрам, участвовал и в судах, часто добивался положительных результатов. Не было вопросов в районе, которые он бы не затрагивал. Его интересовали социальные проблемы. К политике он отношения не имел", - рассказал Айткожа Фазылов.

Досудебное расследование ведется по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство). Расследование находится на особом контроле руководства департамента полиции Карагандинской области и органов прокуратуры. У погибшего осталось пятеро детей.

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