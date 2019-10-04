В Атырау судят бывшего замакима области и чиновников за хищение 40 млн тенге

Атырау. 3 октября. Kazakhstan Today - В Атырау судят бывшего замакима области и ряд экс-чиновников за хищение почти 40 млн тенге, выделенных для детей из малообеспеченных семей, передает Kazakhstan Today.

На скамье подсудимых - восемь человек. Они были задержаны в начале года. Среди них экс-руководитель областного управления образования, его заместитель, а также бывший заместитель акима по социальной сфере, сообщает astanatv.kz

Экс-замакима был доставлен в зал суда из СИЗО. Остальные находятся под домашним арестом.

Накануне зачитали обвинительный акт. По материалам дела, начальник отдела образования трудоустроил свою супругу в методический центр. Однако женщина не знала об этом. Заработную плату чиновник тратил на личные нужды. Его заместитель присвоила сумму в 39 млн тенге. Эти средства были выделены на проведение Президентской ёлки для детей из малообеспеченных семей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства