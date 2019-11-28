Замглавы управления акимата Жамбылской области приговорили к четырем годам лишения свободы

Тараз. 27 ноября. Kazakhstan Today - Замруководителя управления акимата Жамбылской области приговорили к четырем годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Жамбылской области ранее окончено уголовное дело в отношении заместителя руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата области Заурбекова М.М. и руководителя Коскудукского учреждения по охране лесов и животного мира управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата области Нурмолдаева Н.Д., подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

Они в группе лиц по предварительному сговору подозревались в перечислении бюджетных средств в сумме 6 млн 221 тыс. тенге директору ТОО "Шынбота" Солтаеву Н.С. без фактического выполнения лесоустроительных работ на территории Луговского, Сарысуского, Акыртобинского, Мойынкумского, Бурыл-Байталского учреждений по охране лесов и животного мира.

25 ноября текущего года судом №2 Тараза указанные лица признаны виновными:

Заурбеков - в злоупотреблении должностными полномочиями, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года, с пожизненным лишением права занимать определенные должности на государственной службе;

Нурмолдаев - в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, с назначением наказания в виде 4 лет ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать определенные должности на государственной службе;

Солтаев - в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в крупном размере, с назначением наказания в виде 3 лет ограничения свободы, с лишением права на занятие государственными закупками в сфере оказания услуг, работ, товаров для государственных функций сроком на 3 года.

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