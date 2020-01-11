В получении взяток подозревают сотрудников Инспекции транспортного контроля по Алматы

Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - В получении взяток подозревают сотрудников Инспекции транспортного контроля по городу Алматы, передает Kazakhstan Today.
Антикоррупционной службой Алматы начаты досудебные расследования в отношении специалиста и ведущего специалиста Инспекции транспортного контроля по Алматы по подозрению в неоднократном получении взяток, сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК.
Специалист подозревается в получении взяток через посредника в общей сумме 200 тыс. тенге, а ведущий специалист того же подразделения - в получении взяток в сумме 270 тыс. тенге от грузоперевозчиков за беспрепятственное передвижение грузовых автотранспортных средств по территории города Алматы.
Расследование продолжается.
Напомним, и.о. руководителя районного отдела по исполнению судебных актов в Алматы осудили на 2 года 7 месяцев за взятку.
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