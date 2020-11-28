К пожизненному заключению приговорен рецидивист, вынудивший подростка убить человека в Житикаре

Костанай. 27 ноября. Kazakhstan Today - Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений осуждены трое жителей города Житикара, один из которых осужден к пожизненному лишению свободы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, летом 2019 года подсудимый Ч., приехав из России в Житикару, промышлял хулиганством, грабежами и хищениями. Он вовлек в свою преступную деятельность двух 14-летних подростков, К. и Л., один из которых приходился ему племянником.

Результатом преступной деятельности стали убийство двух человек и причинение смерти по неосторожности третьему человеку. Если по первому убийству Ч. был исполнителем сам, то по второму убийству он выступил организатором преступления - довел несовершеннолетнего Л. до состояния алкогольного опьянения, дал ему нож и попросил добить лежащего на земле человека, в отношение которого они ранее совершили хулиганские действия. Все погибшие были бездомными. В суде отметили, что Ч. был ранее неоднократно судим в Российской Федерации, в том числе и за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, а также вовлечение несовершеннолетних в совершение уголовных правонарушений.

Санкция части 2 статьи 99 УК предусматривает от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Прокурор просил суд назначить подсудимому Ч. пожизненное лишение свободы, несовершеннолетнему Л. 10 лет лишения свободы, несовершеннолетнему К. 3 года 1 месяц лишения свободы. Потерпевшие просили назначить наказание на усмотрение суда.

С учетом установленных в ходе суда обстоятельств, тяжести и общественной опасности совершенных преступлений, непризнания вины, личности подсудимого Ч., суд по совокупности уголовных правонарушений назначил ему пожизненное лишение свободы.

Подсудимому Л. суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы. Несовершеннолетнему К., не причастному к совершению убийств и признанному виновным в совершении других, менее тяжких преступлений, суд назначил три года лишения свободы условно.

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