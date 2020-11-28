Система Orphus

К пожизненному заключению приговорен рецидивист, вынудивший подростка убить человека в Житикаре

27.11.2020 11962
Костанай. 27 ноября. Kazakhstan Today - Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений осуждены трое жителей города Житикара, один из которых осужден к пожизненному лишению свободы, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, летом 2019 года подсудимый Ч., приехав из России в Житикару, промышлял хулиганством, грабежами и хищениями. Он вовлек в свою преступную деятельность двух 14-летних подростков, К. и Л., один из которых приходился ему племянником.
 
Результатом преступной деятельности стали убийство двух человек и причинение смерти по неосторожности третьему человеку. Если по первому убийству Ч. был исполнителем сам, то по второму убийству он выступил организатором преступления - довел несовершеннолетнего Л. до состояния алкогольного опьянения, дал ему нож и попросил добить лежащего на земле человека, в отношение которого они ранее совершили хулиганские действия. Все погибшие были бездомными. В суде отметили, что Ч. был ранее неоднократно судим в Российской Федерации, в том числе и за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, а также вовлечение несовершеннолетних в совершение уголовных правонарушений.
 
Санкция части 2 статьи 99 УК предусматривает от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
 
Прокурор просил суд назначить подсудимому Ч. пожизненное лишение свободы, несовершеннолетнему Л. 10 лет лишения свободы, несовершеннолетнему К. 3 года 1 месяц лишения свободы. Потерпевшие просили назначить наказание на усмотрение суда.
 
С учетом установленных в ходе суда обстоятельств, тяжести и общественной опасности совершенных преступлений, непризнания вины, личности подсудимого Ч., суд по совокупности уголовных правонарушений назначил ему пожизненное лишение свободы.
 
Подсудимому Л. суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы. Несовершеннолетнему К., не причастному к совершению убийств и признанному виновным в совершении других, менее тяжких преступлений, суд назначил три года лишения свободы условно.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая