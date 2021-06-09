Прокурор попросил продлить и ужесточить домашний арест Елжану Биртанову

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Прокурор Толеген Жараспаев просит продлить домашний арест бывшему министру здравоохранения Республики Казахстан Елжану Биртанову до 14 июля 2021 года с ужесточением содержания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Рассматривается ходатайство руководителя следственного департамента о продлении срока домашнего ареста в отношении Биртанова сроком до 9 месяцев, то есть до 14 июля 2021 года. Завершена дополнительная экспертиза, опрошены сотрудники Министерства здравоохранения, проведены иные следственные действия. Ходатайство мотивировано заключением департамента государственного аудита по акту выполненных работ, а также в связи с тем, что сроки домашнего ареста истекают 14 июня. До этого времени завершить не представляется возможным. Прошу удовлетворить и продлить срок домашнего ареста до 14 июля", - цитирует прокурора издание Kazpravda.kz .

Жараспаев попросил установить в отношении Биртанова ограничение на встречу со всеми лицами, кроме членов семьи, запрет на ведение телефонных переговоров, запрет на выход из жилища. Сроки следствия, по его словам, будут также продлены до 1 августа.

Установить эти ограничения, которые ранее были сняты, необходимо в связи с имеющимися обстоятельствами, которые появились в ходе проведения следственных и иных действий. Подозреваемый Биртанов, зная о запрете суда, имел ряд нарушений, которые были допущены. В этой связи орган уголовного преследования заново ходатайствует об установлении ранее снятых ограничений. Здесь просто находятся сотрудники СМИ, и некоторые следственные действия не подлежат разглашению. Так как имеется ходатайство у сторон, в этом ходатайстве все расписано", - добавил гособвинитель.





Напомним, Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения 25 июня 2020 года. О задержании экс-министра здравоохранения стало известно 3 ноября. Его подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. 6 мая суд продлил домашний арест экс-министра в шестой раз.

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