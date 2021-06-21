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Извращенец из Балхаша заявил в суде о сделке с прокурорами

20.06.2021 4564
КАРАГАНДА. 20 ИЮНЯ - Осужденный сделал громкое заявление в суде Балхаша, где идут слушания в отношении четверых полицейских, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Осужденный на 19 лет колонии маньяк из Балхаша признан потерпевшим по делу о применении к нему пыток - он заявил, что полицейские повредили ему прямую кишку в заднем проходе дубинкой в качестве наказания за насилие над ребенком. На процессе он сделал заявление о том, что пошел на сделку с прокурорами - подписал нужные бумаги, а они взамен пообещали посадить полицейских по обвинению в пытках, уточнили в Patriotnews.kz.
 
Четверых полицейских судят по части 3 статьи 146 УК (Применение пыток). Осужденный извращенец проходит по этому делу в статусе потерпевшего. Он в суде сделал неожиданное заявление:
 

Прокуратура предложила мне сделку - они обещали посадить полицейских, которых я обвиняю в применении пыток при условии, если я подпишу нужные бумаги и признаю вину в насильственных действиях сексуального характера по статье 121 Уголовного кодекса", - заявил осужденный Алибаев.

 
Слушания проходят в режиме офлайн, с фактическим присутствием участников процесса в зале суда. Следующее слушание назначено на 22 июня, вторник. У маньяка эксперты обнаружили повреждения прямой кишки. Он заявил, что его орган травмировали дубинкой. Но полицейские не признают вину, заявляя, что вообще не трогали его, поскольку его вина была очевидна - его задержали на месте преступления, семилетняя девочка в момент задержания плакала, между ног у нее текла кровь. Ребенок в присутствии психолога дал четкие и последовательные показания. Ее мать также утверждала при задержании извращенца, что он трогал половые органы ребенка.
 
Адвокаты полицейских в суде заявили со ссылкой на научную медицинскую литературу, что повреждение прямой кишки могло образоваться при падении в момент задержания. А насильник при задержании действительно оказывал сопротивление.
 
Отец одного из четверых подсудимых, начальника отдела криминальной полиции Балхаша, подполковника Максата Махметова, записал видеообращение к генеральному прокурору страны и президенту. Толеузада Махметов - сам почетный ветеран МВД с 30-летним стажем. Он заявил о необъективности прокуратуры и суда. Уверяет, что вина сотрудников полиции не доказана, однако прокуроры и суд отклоняют все ходатайства адвокатов подсудимых.
 
3 февраля 2021 года судебной коллегией по уголовным делам Карагандинского областного суда приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области в отношении 44-летнего жителя Балхаша оставлен без изменения. За совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней маньяк был осужден по части 4 статьи 121 УК к 19 годам лишения свободы. Осужденный также пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними
 
В ноябре 2019 года подсудимый, попросив свою знакомую сходить в магазин, в это время совершил в отношении ее малолетней дочери действия сексуального характера. Виновность осужденного подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, а именно: показаниями малолетней потерпевшей, законного представителя, заключениями экспертиз и другими. 

Экологический общественный союз (ЭОС) рассказывал агентству Kazakhstan Today о преступлениях против человечности: по мнению представителей объединения, людей, уличенных в живодерстве, необходимо отправлять на принудительное лечение либо ставить на учет к психиатру и изолировать от общества, они опасны для других людей.
 

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