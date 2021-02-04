Суд оставил без изменений приговор педофилу из Балхаша

Караганда. 3 февраля. Kazakhstan Today - Судебной коллегией по уголовным делам Карагандинского областного суда приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области в отношении 44-летнего жителя Балхаша оставлен без изменения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Карагандинского областного суда, судом первой инстанции А. за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней был осужден по части 4 статьи 121 УК к 19 годам лишения свободы. Осужденный также пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

В апелляционную инстанцию уголовное дело поступило по жалобе адвоката осужденного, просившего приговор суда отменить, делопроизводство прекратить.

Судебная коллегия согласилась с приговором суда первой инстанции.

Установлено, что в ноябре 2019 года подсудимый, попросив свою знакомую сходить в магазин, в это время совершил в отношении ее малолетней дочери действия сексуального характера.

Виновность осужденного подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, а именно показаниями малолетней потерпевшей, законного представителя, заключениями экспертиз и других.

Наказание осужденному судом назначено в пределах санкции статьи (на момент совершения преступления санкция части 4 статьи 121 УК предусматривала наказание от 17 до 20 лет), с учетом характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения, его личности, отягчающего обстоятельства - алкогольного опьянения, необходимое и достаточное для исправления осужденного и предупреждения новых уголовных правонарушений. Согласно заключению эксперта, осужденный не нуждается в принудительных мерах медицинского характера, в том числе в принудительном лечении в виде химической кастрации", - добавили в пресс-службе.

Оснований для отмены судебного акта и прекращения производства по делу судебной коллегией не установлено, приговор вступил в законную силу.

Мангистауской и Напомним, в конце январе в Павлодарской Алматинской областях педофилы получили пожизненный срок.

Ранее вступили в силу изменения в законодательство по ужесточению наказания за преступления сексуального характера.

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