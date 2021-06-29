Суд вынес решение по делу букмекерской конторы "Олимп"

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АЛМАТЫ. 28 ИЮНЯ - Алмалинский районный суд Алматы приговорил фигурантов дела букмекерской конторы "Olymp.kz" к лишению свободы сроком от 5 до 8,5 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Фигурантами по делу букмекерской конторы Олимп проходило более 20 человек. 11 из них уже оказались на скамье подсудимых, еще девять находятся в международном розыске.

По информации пресс-службы Алмалинского райсуда, находящие в розыске лица в целях совершения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности создали устойчивую организованную группу и руководили ее деятельностью.

Основная преступная деятельность группы заключалась в получении постоянного источника криминального дохода путем организации незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской деятельности, уклонении от уплаты налогов в бюджет с организаций и дальнейшей легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем", - говорится в сообщении суда.

Согласно информации, фигуранты в составе ОПГ с января 2014 года выполняли следующие роли:

изменение места серверов компании за пределы Казахстана, интегрирование на сайт букмекерской конторы "Олимп" электронного казино;

обналичивание поступивших денежных средств;

конвертация в иностранную валюту и передача курьерам для вывоза за пределы Казахстана, а также их легализация.

В результате ущерб, нанесенный государству преступной деятельностью, превысил 95 млрд тенге.

В суде отметили, что подсудимые отрицали свою вину, ссылаясь на то, что не знали о существовании ОПГ. Но суд пришел к выводу, что вина подсудимых доказана материалами дела, в том числе негласными следственными действиями.

Суд учел наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств и назначил им наказание в виде лишение свободы сроками от 5 до 8,5 года лишения свободы с отбыванием в УИС средней безопасности, в зависимости от степени их участия в преступной группе", - рассказали в суде.

Имущество подсудимых, нажитое преступным путем, конфисковано в доход государства. В доход государства взыскан материальный ущерб - 95 миллиардов тенге.





В декабре 2019 года суд приостановил лицензию букмекерской конторы "Олимп", в связи с чем она перестала принимать ставки. А в феврале 2021 года судом удовлетворено ходатайство прокурора города Алматы о конфискации имущества до вынесения приговора в отношении объявленных в международный розыск руководителей ТОО "Букмекерская контора "Olimp.kz", которые под видом букмекерской деятельности организовали преступную схему по незаконному игорному бизнесу, выводу денежных средств и уклонению от уплаты налогов в бюджет.

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