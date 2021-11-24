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В Кызылорде задержан криминальный авторитет

23.11.2021, 15:43 64720
В Кызылорде задержан криминальный авторитет
Фото: policia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 23 НОЯБРЯ - В Кызылорде задержан ранее судимый криминальный авторитет. Его обвиняют в нападении на человека и автоугоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
21 ноября в дежурную часть УП города Кызылорды обратился местный житель. Вечером на одной из центральных улиц города неизвестные избили автовладельца, а его автомобиль Opel Vectra угнали. Причиненный материальный ущерб составил 1,5 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
 
Своевременно всем патрульным службам направлена ориентировка на угнанное авто. Вскоре подозреваемые были задержаны. Они подожгли похищенный автомобиль. Выясняются все подробности и обстоятельства. В ходе следствия установлено, что один из подозреваемых - криминальный авторитет. Ранее он был привлечен к уголовной ответственности за несколько преступлений.
 
Так, в 2015 году он был осужден по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере) на 6 лет.
 
В настоящее время начато досудебное расследование по пунктам 1, 3 части 2 статьи 200 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия) и по пункту 1 части 2 статьи 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Двое подозреваемых в настоящее время взяты под стражу и водворены в изолятор временного содержания.
 

 

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В Жаркенте парень забил насмерть молотком старшего брата из-за компьютера

24.11.2021, 09:12 9208
ТАЛДЫКОРГАН. 24 НОЯБРЯ - 21-летний парень забил насмерть молотком старшего брата из-за разбитого компьютера, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным департамента полиции, факт зарегистрирован в Жаркенте, где 21 ноября в дежурную часть Панфиловского РОП поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов тела 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа информацию подтвердила и зарегистрировала факт в ЕРДР по статье 99 часть 1 УК РК "Убийство". Одновременно в районную полицию явился с повинной младший брат потерпевшего, признавшийся в совершении убийства. 
 

21-летний парень пояснил, что проживает вместе с родителями и двумя старшими братьями. Накануне, отец, работающий охранником, ушел вместе с матерью на ночное дежурство. Поздно ночью его разбудил старший брат, который вернулся из гостей в алкогольном опьянении. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой старший обвинив младшего в безделье, разбил домашний компьютер. Дождавшись, когда брат заснет, младший в порыве злости ударил его несколько раз по голове хозяйственным молотком. Удары оказались смертельны", - проинформировали в полиции. 

 
В настоящее время подозреваемый, до решения вопроса об избрании меры пресечения, водворен в ИВС. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.

 

Преступник ограбил 11-летнего ребенка в Нур-Султане

24.11.2021, 09:07 10855
НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Грабитель, отбиравший телефоны у подростков, задержан в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в подъезде дома по улице Сыганак пытался открыто похитить сотовый телефон у несовершеннолетней и скрылся. На задержание грабителя был ориентирован личный состав. Сотрудниками ДП Нур-Султана была составлена ориентировка с описанием примет подозреваемого. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий во дворе дома по улице Сауран по приметам был задержан подозреваемый, сообщает Polisia.kz
 
В ходе проверки установлено, что 27-летний задержанный причастен еще к двум грабежам на территории столицы, которые он совершил сутками ранее. 
 

Находясь в лифте дома по улице Сауран, он открыто похитил сотовый телефон Samsung у несовершеннолетней. Затем, находясь во дворе дома по этой же улице, он похитил телефон Samsung у 11-летнего ребенка. Похищенное грабитель успел сбыть", - проинформировали в полиции. 

 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК. Задержанный водворен в ИВС. 
 

За 10 месяцев на территории столицы совершено 185 грабежей, в том числе в отношении несовершеннолетних - 6 грабежей", - отметил начальник Управления криминальной полиции ДП города Нур-Султан Дмитрий Демидов.


 

В Актобе с территории ТОО пытались похитить пять бочек дизтоплива

23.11.2021, 20:44 59482
АКТОБЕ. 23 НОЯБРЯ - 17 ноября 65-летний охранник одного из ТОО Актобе позвонил на 102, сообщив о попытке кражи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По горячим следам полицейские задержали двух мужчин. Злоумышленники, подъехав на автомашине "Газель" в район Промзоны, проникли на территорию полигона, откуда пытались похитить пять бочек с дизельным топливом. Сумма ущерба устанавливается, сообщает Polisia.kz
 
По факту кражи проводится досудебное расследование по статьям 24-188, часть 2, УК РК - "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Кража". Санкция статьи предусматривает штраф размере до 3000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
 
Напомним, в Восточно-Казахстанской области женщина осуждена за незаконную реализацию более 600 тонн дизтоплива. 
 
Более 63 тысяч литров авиатоплива похитили сотрудники Международного аэропорта Актау.
 

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