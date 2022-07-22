Мурат Боранбаев объявлен в розыск

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НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу объявило в розыск бизнесмена Мурата Боранбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Розыскное дело от 20.07.2022 г. зарегистрировано в регионе Алматы. Инициатор: АФМ. Орган, ведущий розыск: департамент экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (тел. 8 (727) 279-29-56)", - сообщает zakon.kz со ссылкой на портал органов правовой статистики и специальных учетов.
Ранее сообщалось, что специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил на месяц арест бизнесмену и экс-главе футбольного клуба "Кайрат" Кайрату Боранбаеву.