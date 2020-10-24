Аферистка представлялась родственницей владельцев магазинов и похищала сигареты

Талдыкорган. 23 октября. Kazakhstan Today - За последнюю неделю в дежурную часть УП Енбекшиказахского района Алматинской области с заявлением обратилось шестеро продавцов магазинов из села Есик и близлежащих населенных пунктов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , все заявители сообщили, что незнакомая женщина, представляясь родственницей хозяев магазинов, путем обмана входила в доверие, блоками похищала сигареты различных марок и перепродавала их.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была задержана 26-летняя жительница Талгара. Женщина, как оказалось, трижды меняла фамилию, 13 раз привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество и нигде не работает. Подозреваемая призналась в шести фактах мошенничества.





По данным фактам ведется досудебное расследование по частям 3, 4 статьи 190 УК РК.

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