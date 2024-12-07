АФМ конфисковало в доход государства добытое преступным путем имущество на сумму более 358 млн тенге

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Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование по делу о хищении 1,1 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на проведение ремонта тепловых сетей и линий электропередачи в Шымкенте. В рамках дела конфисковано в доход государства недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, на сумму более 358 млн тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.





Департаментом АФМ по Шымкенту завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц региона и ГКП "Куатжылуорталык-3" по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проведение текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередачи города на сумму более 1,1 млрд тенге путем завышения сметной стоимости, а также оплаты за фактически невыполненные работы", - проинформировали в АФМ.





Кроме того, подозреваемые должностные лица в целях отмывания похищенных преступных средств привлекли группу "обнальщиков", которые за денежное вознаграждение в размере 7% через созданные 24 неблагонадежных предприятия, оформленных на подставных лиц, предоставляли фиктивные документы (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работы, договора) о якобы заключенных сделках по поставке товаров и оказанию услуг.





В рамках параллельного финансового расследования установлено недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, а именно 2 квартиры в Шымкенте и Астане с парковочным местом, 3 частных дома в Шымкенте, а также денежные средства на счетах в банке на сумму 50 млн тенге, на которые с санкции суда в целях конфискации наложен арест.





Приговором суда все семь обвиняемых понесли наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7,5 года.