13.08.2025, 20:15 16136
АФМ разоблачило 50 онлайн-наркошопов
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу активно отслеживает движение денежных средств, связанных с реализацией наркотиков и легализацией наркодоходов, сообщает пресс-служба ведомства.
Агентством раскрыта деятельность 50 наркошопов с оборотом свыше 25 млрд тенге. Материалы с полной детализацией по транзакциям переданы в МВД, КНБ и прокуратуру. Одновременно идентифицировано почти 40 тысяч покупателей наркотиков через онлайн-магазины.
В превентивных целях совместно с финрегуляторами выстроен эффективный механизм распознавания дропкарт. В итоге заблокировано свыше 20 тысяч карт. Банки расторгли деловые отношения с 8 тысячами клиентами. Заморожено на счетах свыше 2 млрд тенге наркодоходов", - говорится в сообщении АФМ.
Также идентифицировано свыше 3 тысяч криптокошельков, задействованных в наркоторговле, заморожено 11,5 млн долларов. Ликвидировано 130 нелегальных криптообменников (64 уголовных дела), через которые отмывались в том числе наркодоходы. Прекратили деятельность более 50 локальных магазинов и 20 крупных поставщиков в странах СНГ.
В ведомстве добавили, что за последние полтора года выявлено 225 фактов незаконного оборота наркотиков, изъято свыше 118 кг наркотических и психотропных веществ (в том числе 4,5 кг синтетических наркотиков), 217 тысяч единиц сильнодействующих препаратов (запрещенные вещества "анаболические стероиды").
Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил перевести межведомственный штаб по вопросам противодействия наркомании и наркопреступности из ведения Министерства внутренних дел на уровень правительства страны.
13.08.2025, 16:35 20541
В Жезказгане задержали подозреваемого в жестоком двойном убийстве
Жезказган. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Жезказгане задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ее несовершеннолетней дочери, сообщает пресс-служба департамента полиции области Ұлытау.
По факту двойного убийства в Жезказгане возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в совершении данного преступления. На допросе он признал свою вину. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что в настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего.
Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции области", - добавили в пресс-службе.
Ранее телеканал Almaty TV сообщал о жестоком убийстве женщины и ее дочери в области Ұлытау. По информации телеканала, погибшая 1966 года рождения была найдена в собственной квартире с семью ножевыми ранениями. Ее дочь, которая училась на втором курсе международного колледжа в Астане, также была обнаружена с признаками насильственной смерти. Предположительно, девушку задушили проволокой.
13.08.2025, 14:15 25041
Ущерб в 38,5 млн тенге: раскрыта международная схема интернет-мошенничества в СКО
Петропавловск. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Звено международной сети интернет-мошенников ликвидировали в Северо-Казахстанской области, сообщает Polisia.kz.
В районном центре Булаево киберполицейские задержали пятерых местных жителей в возрасте от 19 до 24 лет.
Как сообщает полиция, 21-летний житель Аккайынского района подозревается в создании организованной преступной группы, входящей в международную сеть интернет-мошенничества. Он координировал действия четырех так называемых дроповодов - лиц, которые через сеть дропперов обеспечивали перевод денежных средств от потерпевших к "обнальщикам".
На сегодняшний день установлена причастность задержанных к восьми эпизодам интернет-мошенничества, совершенным в различных регионах страны, в том числе в СКО. Общий ущерб по этим фактам составляет 38,5 миллиона тенге.
Полиция продолжает устанавливать их причастность к другим подобным преступлениям.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ликвидировали 146 особо опасных преступных групп.
13.08.2025, 10:58 29816
В Туркестанской области осудили организаторов подпольного цеха по производству снюса
Туркестан. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане вынесен приговор в отношении двух граждан по факту производства и сбыта некурительных табачных изделий (снюс), сообщили в пресс-службе АФМ.
В ходе спецоперации ликвидирован подпольный цех, размещенный на площади 1000 квадратных метров и задействовавший ежедневно свыше 30 рабочих. Установлена схема преступной деятельности - от заготовки сырья и организации логистики до каналов сбыта через крупных оптовых поставщиков в Астане, Алматы и Шымкенте. Из незаконного оборота изъято 635 коробок готовой запрещенной продукции и 57 канистр ароматизаторов и токсичных примесей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан", - говорится в сообщении.
С санкции суда наложен арест на оборудование для производства, а также автомашину, приобретенную на преступные доходы.
Судом организаторы незаконного бизнеса признаны виновными и приговорены к штрафу. Автомашина и оборудование обращены в доход государства. Приговор не вступил в законную силу", - проинформировали в АФМ.
12.08.2025, 18:55 48276
В Атырау из СИЗО по ошибке отпустили не того заключенного
Атырау. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В следственном изоляторе региона произошла ошибка - на свободу вышел не тот человек.
В результате допущенной сотрудником ошибки был оформлен документ на преждевременное освобождение осужденного. Факт нарушения своевременно выявлен и пресечен", - сообщили в КУИС.
Осужденный находится в исправительном учреждении.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится служебное расследование.
Виновные должностные лица будут привлечены к строгой ответственности в соответствии с законодательством", - добавили в ведомстве.
12.08.2025, 12:48 57316
В Миннауки прокомментировали предполагаемое самоубийство студентки в Алматы
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге а правительстве министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек назвал версию предполагаемого самоубийства студентки Казахского национального университета имени аль-Фараби, передает корреспондент агентства.
По словам министра, в настоящее время ведется следствие.
Единственное, что могу сказать до вынесения судебных заключений, это больше была семейная, внутренняя трагедия. По моей информации, будет возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства". Это не связано ни с университетом, ни с учебным процессом. В скором времени информация будет официально представлена", - сказал Саясат Нурбек.
30 июля ряд СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что студентка КазНУ предположительно совершила суицид, выбросившись с 14-го этажа здания ректората. В частности, официальный представитель департамента Салтанат Азирбек сообщила телеканалу Almaty.tv, что на месте происшествия была найдена предсмертная записка.
По данному факту управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются. По предварительным данным, мотивом послужили семейные обстоятельства", - говорится в сообщении ДП Алматы в Инстаграме.
Напомним, в июне в общежитии Назарбаев университета обнаружили тело студентки. По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело.
Отметим, что в прошлом году случаи самоубийства среди молодежи происходили в Алматы с пугающей частотой. За две недели сентября было установлено 7 случаев. 25 сентября студент Almaty Management University совершил суицид. 23 сентября 18-летний парень сбросился с высотки в Ауэзовском районе мегаполиса. 22 сентября стало известно о гибели 19-летнего курсанта Пограничной академии КНБ. Парень спрыгнул с высотного дома на проспекте Достык. Ранее в Алматы военнослужащий-контрактник покончил с собой на территории военного института. 21 сентября 12-летняя школьница сбросилась с 13-го этажа в Бостандыкском районе. 16 сентября две школьницы погибли, спрыгнув из окна многоэтажки в Алмалинском районе.
12.08.2025, 12:21 59071
Подозреваемого в продаже поддельных билетов на концерт Дженнифер Лопес задержали в Алматы
Алматы. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве, связанном с продажей билетов на концерт Дженнифер Лопес, состоявшийся в минувшее воскресенье, сообщает Polisia.kz.
В полиции рассказали, что подозреваемый разместил объявление на одной из интернет-платформ, где продал два поддельных билета на концерт.
Мы настоятельно рекомендуем покупать билеты только на официальных сайтах или в проверенных кассах, чтобы избежать подобных ситуаций", - сказал заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Еркебулан Койшыбаев.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.
12.08.2025, 11:24 60591
В Актобе полиция задержала подозреваемого в убийстве начальника поезда
Актобе. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе полиция задержала подозреваемого в убийстве начальника поезда, он водворен в изолятор временного содержания.
По факту убийства, совершенного в ночь на 7 августа в Актобе, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый незамедлительно задержан и водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.
В полиции отметили, что распространяемая информация о том, что конфликт произошел на перроне вокзала и был связан с "повышением авторитета" в криминальной среде, не соответствует действительности.
Предварительно установлено, что причиной стал словесный спор между потерпевшим и подозреваемым, находившимися в состоянии алкогольного опьянения", - уточнили в ведомстве.
В полиции призывают граждан не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам. За распространение ложных сведений предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
12.08.2025, 10:29 51376
В июле за террористические преступления осуждено семь граждан Казахстана
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В июле 2025 года по материалам КНБ за террористические преступления осуждено 7 граждан Казахстана, сообщили в пресс-службе КНБ РК.
В частности, судом города Туркестана за участие в деятельности террористической организации за рубежом к 8 годам лишения свободы приговорен местный житель. Ранее он был задержан на территории иностранного государства и во взаимодействии с одной из партнерских спецслужб под конвоем депортирован в Казахстан.
За попытку убийства и пропаганду терроризма дополнительно к 9 годам лишения свободы приговорен приверженец радикальной идеологии, уже отбывающий наказание в исправительном учреждении Алматинской области", - сообщили в КНБ.
Кроме того, судами Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областей, городов Алматы и Астаны за пропаганду терроризма и попытки выезда в зоны боевых действий за границей к срокам от 4 до 8 лет лишения свободы приговорены пять граждан страны.
Работа по противодействию терроризму и религиозному экстремизму продолжается", - отметили в КНБ.
