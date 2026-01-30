В Актау обнаружено тело женщины в Каспийском море

Фото: Depositphotos

Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2025 года в Казахстане зарегистрировано 140 преступлений по статье 218 Уголовного кодекса РК (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем), что на 84% больше по сравнению с предыдущим годом, - По итогам 2025 года в Казахстане зарегистрировано 140 преступлений по статье 218 Уголовного кодекса РК (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем), что на 84% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает аналитический канал Первого кредитного бюро.





Масштаб активности наподобие нынешнего отмечается впервые по меньшей мере за 10 лет: прежде годовое количество регистраций ни разу не перешагивало отметку в 100 случаев. Также обратим внимание, что большинство из зафиксированных в 2025 году преступлений по степени общественной опасности относятся к тяжким - 93%, или 130", - говорится в сообщении.





Отмечается, что дела о 98 из 140 случаев отмывания денег были окончены, преимущественно - направлением в суд (93 преступления). При этом дела о еще 15 преступлениях были сняты с учета ввиду несостоятельности/дублирования обвинения.





По данным кредитного бюро, всего в 2025 году в производстве находились дела о 172 преступлениях, возбужденных по статье 218 УК РК (в виду имеется показатель, включающий дела, перешедшие с прошлых лет). Дела о 121 из них были окончены, 116 - направлением в суд. С учетом находившихся в производстве общее количество преступлений, дела о которых были сняты с учета, составляет 26.





Подозреваемыми по уголовным делам об отмывании денег в 2025 году было признано 42 человека. Половина из них имеет высшее образование, семь являются женщинами. Большинство, 29 человек, на момент преступления было старше 30 лет. По роду занятий восемь подозреваемых были частными предпринимателями, двое - госслужащими, один - рабочим. 24 человека относились к числу безработных", - проинформировали в бюро.





Сообщается, что по статье 218 УК РК осужденными в 2025 году оказались 15 человек, из них пять - женщины. Семерых лишили свободы, пятерым свободу ограничили. В остальных трех случаях речь шла о выплате штрафа (7,9 млн тенге), условном осуждении и отсрочке от отбытия наказания. Почти все осужденные на момент преступления находились в возрастной категории старше 30 лет, половина имела высшее образование.



