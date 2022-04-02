Близ железнодорожной станции Алматы-1 обнаружен схрон с оружием

Фото: ДП на транспорте
АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - Сотрудниками транспортной полиции на станции Алматы-1 в Алматинской области обнаружен схрон с оружием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на перегоне Шамалган - Жынгылды, в заброшенном здании в пяти метрах от железнодорожного пути, изъяты гладкоствольное оружие марки "Форд-500" 12-го калибра (номера стерты), 60 патронов, бронежилет и радиостанция марки "Хиотей". Оружие и боеприпасы были замотаны в одеяло, все присыпано мусором и песком", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 Уголовного кодекса РК (Незаконное хранение оружия и боеприпасов).
В настоящее время устанавливаются лица, причастные к хранению оружия и боеприпасов. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу", - отметил начальник департамента полиции на транспорте МВД РК Онал Бекиев.
Ранее сообщалось о задержании одного из нападавших на здание полиции Алматы во время январских беспорядков.