Более 700 иностранцам аннулируют ИИН в Казахстане

По предварительным данным, злоумышленники обманули жителей Казахстана на сумму более 900 млн тенге

Рассказать друзьям

Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 23 сентября сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД Республики Казахстан совместно с Национальной полицией, офисом Генеральной прокуратуры Украины и Генеральной прокуратурой Казахстана пресечена деятельность транснационального преступного сообщества мошенников.





В результате длительной совместной разработки в городах Черновцы и Одессе ликвидирован мошеннический call-центр, ориентированный на обман граждан Казахстана, информирует Polisia.kz





Преступники действовали по заранее выстроенной схеме: звонили потерпевшим, выдавая себя за сотрудников Национального банка, правоохранительных органов и спецслужб Казахстана. Угрожая уголовной ответственностью за "подозрительные операции" и "финансирование террористических организаций" принуждали граждан оформлять кредиты, продавать имущество и переводить денежные средства с депозитов на счета дропов. Таким образом они оказывали психологическое давление, создавая атмосферу напряженности и безысходности", - рассказал заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев.









По предварительным данным, злоумышленники обманули жителей Казахстана на сумму более 900 млн тенге.





Полученные преступным путем деньги тратились на функционирование call-центра, покупку автомобилей и прочее. В частности, содержание "офиса" обходилось организаторам в 60 тысяч долларов США в месяц, а один из подозреваемых за последние полгода приобрел пять автомобилей.





В ходе одновременных обысков по адресам проживания подозреваемых и в самом сall-центре изъято более 30 единиц компьютерной техники, 79 мобильных телефонов, значительное количество sim-карт, форменное обмундирование и поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных и спецорганов, Национального банка, заранее подготовленные сценарии с вариантами ответов для обмана граждан, а также иные доказательства.





На изъятых устройствах обнаружено специализированное программное обеспечение для подмены изображения и голоса с технологией deepfake.









В результате спецоперации задержаны девять граждан Украины, пять из которых взяты под стражу.



