29.09.2025, 15:23 16901
Более 700 иностранцам аннулируют ИИН в Казахстане
Заявки на выдачу ИИН были оформлены с грубыми нарушениями законодательства
Рассказать друзьям
Петропавловск. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили грубейшие нарушения закона "О национальных реестрах идентификационных номеров" при предоставлении услуг иностранным гражданам, сообщили в областной прокуратуре.
Как рассказали в ведомстве, филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Северо-Казахстанской области вопреки требованиям закона оформил 720 заявок на получение ИИН иностранцам без их фактического прибытия на территорию Казахстана.
В итоге виновных привлекли к ответственности, также принимаются меры по аннулированию выданных ИИН.
Кроме того, начаты досудебные расследования по статье 206 УК РК "Неправомерное уничтожение или модификация информации".
В настоящее время проводятся следственные действия.
Напомним, в правила формирования ИИН иностранцам внесут изменения.
новости по теме
26.09.2025, 14:44 96946
В Павлодаре задержали подозреваемого в убийстве трехлетней девочки
От полученных травм ребенок скончался, не приходя в сознание
Рассказать друзьям
Павлодар. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело по факту убийства трехлетней девочки возбудили в Павлодарской области, сообщили в департаменте полиции региона.
В соцсетях появилась шокирующая информация об убийстве трехлетней девочки в Павлодаре. Сообщается, что в Теренкольском районе местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения жестоко расправился с собственной дочерью. Спасти девочку медикам не удалось.
В департаменте полиции области сообщили, что подозреваемый задержан. Он находится под стражей.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РК "Убийство".
Напомним, агрессор избил девятилетнего мальчика на детской площадке в Атырау.
25.09.2025, 15:33 127621
Действовавший на территории Украины мошеннический call-центр обманывал казахстанцев от имени спецслужб
По предварительным данным, злоумышленники обманули жителей Казахстана на сумму более 900 млн тенге
Рассказать друзьям
Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 23 сентября сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД Республики Казахстан совместно с Национальной полицией, офисом Генеральной прокуратуры Украины и Генеральной прокуратурой Казахстана пресечена деятельность транснационального преступного сообщества мошенников.
В результате длительной совместной разработки в городах Черновцы и Одессе ликвидирован мошеннический call-центр, ориентированный на обман граждан Казахстана, информирует Polisia.kz.
Преступники действовали по заранее выстроенной схеме: звонили потерпевшим, выдавая себя за сотрудников Национального банка, правоохранительных органов и спецслужб Казахстана. Угрожая уголовной ответственностью за "подозрительные операции" и "финансирование террористических организаций" принуждали граждан оформлять кредиты, продавать имущество и переводить денежные средства с депозитов на счета дропов. Таким образом они оказывали психологическое давление, создавая атмосферу напряженности и безысходности", - рассказал заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев.
По предварительным данным, злоумышленники обманули жителей Казахстана на сумму более 900 млн тенге.
Полученные преступным путем деньги тратились на функционирование call-центра, покупку автомобилей и прочее. В частности, содержание "офиса" обходилось организаторам в 60 тысяч долларов США в месяц, а один из подозреваемых за последние полгода приобрел пять автомобилей.
В ходе одновременных обысков по адресам проживания подозреваемых и в самом сall-центре изъято более 30 единиц компьютерной техники, 79 мобильных телефонов, значительное количество sim-карт, форменное обмундирование и поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных и спецорганов, Национального банка, заранее подготовленные сценарии с вариантами ответов для обмана граждан, а также иные доказательства.
На изъятых устройствах обнаружено специализированное программное обеспечение для подмены изображения и голоса с технологией deepfake.
В результате спецоперации задержаны девять граждан Украины, пять из которых взяты под стражу.
Ранее еще один мошеннический call-центр ликвидировали в Киеве. Преступники звонили жителям Казахстана, стран ЕС и СНГ, представляясь юристами и обещая помощь в возвращении средств. Используя методы социальной инженерии, они рассылали поддельные документы, звонили от имени судебных или налоговых органов, а также применяли технологии deepfake для маскировки лиц.
25.09.2025, 09:54 135251
В Алматы проводится расследование по факту создания финансовой пирамиды
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой, сообщили в пресс-службе ведомства.
Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания "Амир Капитал" в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5-10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты. Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелек Amir Wallet. Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды - за счет притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам", - проинформировали в АФМ.
В результате в пирамиду вовлечены более 40 участников.
В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе "amir.capital". Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлен. Получена санкция суда на арест криптоактивов стоимостью более 10 млн долларов США, а также земельный участок в Алматинской области. Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит, отметили в АФМ", - говорится в сообщении.
24.09.2025, 20:25 152681
Жителя Атырау могут наказать за сталкинг
Подозреваемому грозит штраф до 200 МРП, общественные работы до 200 часов либо арест до 50 суток
Рассказать друзьям
Атырау. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 20 сентября житель Атырауской области влез ночью во двор соседки, подсматривал за ней через окно и занимался самоудовлетворением, сообщает портал "Мой город".
В пресс-службе регионального департамента полиции сообщили, что изначально в отношении подозреваемого был составлен протокол по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Суд даже назначил ему наказание в виде 60 часов общественных работ.
Однако позже потерпевшая предоставила дополнительные доказательства, и дело уже зарегистрировали как уголовное по статье 115-1 "Сталкинг". Если вина будет доказана, ему может грозить ответственность в виде штрафа до 200 МРП, общественные работы до 200 часов либо административный арест до 50 суток.
Напомним, одним из ключевых нововведений закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства" стало введение уголовной ответственности за сталкинг - навязчивое преследование, не связанное с применением насилия, но причиняющее значительный психологический вред. Теперь под сталкингом понимаются действия, направленные на установление нежелательного контакта или слежку за человеком вопреки его воле. Это может включать постоянные звонки, слежку, слежение через интернет или иные формы навязчивого поведения, нарушающие личные границы и вызывающие чувство страха или тревоги, повлекшие существенный вред.
24.09.2025, 17:37 157861
Дело экс-главы Агентства по борьбе с коррупционной преступностью: в Генпрокуратуре прокомментировали ход расследования
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев в кулуарах мажилиса прокомментировали ход расследования по делу экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью и бывшего генпрокурора Кайрата Кожамжарова, передает корреспондент агентства.
Идет досудебное расследование, и когда мы его закончим, то мы уже сможем детально обсудить все остальные вопросы", - цитирует zakon.kz замгенпрокурора.
По его словам, уголовное дело возбуждено, начато досудебное расследование, в настоящий момент идет сбор доказательной базы.
Также Галымжан Койгельдиев прокомментировал дела в отношении бывшего руководителя Национального бюро по противодействию коррупции Талгата Татубаева и экс-начальника службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Олеси Кексель, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Это разные дела, но схожи по фактам пыток", - пояснил он.
Ранее сообщалось, что в отношении экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью начато досудебное расследование.
Напомним, летом Генеральная прокуратура Республики Казахстан задержала экс-главу Национального бюро по противодействию коррупции Талгата Татубаева по подозрению в пытках. Позже бывший заместитель руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Олеся Кексель стала подозреваемой по делу о пытках.
22.09.2025, 17:05 248456
В Астане выявили около сотни наркопреступлений
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане за первые две недели антинаркотического месячника выявили около сотни наркопреступлений, сообщает пресс-служба столичного акимата.
Задержан мужчина, который снимал отдельную квартиру и превратил ее в склад наркотических веществ. В другом случае женщина фасовала запрещенные вещества прямо у себя на балконе. В одной из квартир задержали пару: девушка принимала онлайн-заказы, а ее парень выполнял роль курьера", - проинформировали в пресс-службе.
Также специалистам помогли современные технологии и служебные собаки.
Системы видеонаблюдения позволили быстро установить местонахождение закладчиков и тех, кто искал тайники. Кинологи также показали высокий результат: на стационарном посту при выезде из города служебная собака обнаружила у мужчины партию наркотиков", - добавили в акимате.
Ранее крупные партии наркотиков изъяли в Алматы и Астане.
22.09.2025, 14:55 253696
В Атырауской области неизвестный приставал к детям и пытался увести их
В отношении задержанного, который оказался инвалидом II группы, возбуждено уголовное дело
Рассказать друзьям
Атырау. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кульсары задержан подозреваемый, который приставал к детям и пытался увести их с собой, сообщает портал atpress.kz.
Местная жительница заметила, что подозрительный мужчина пристает к мальчику и девочке и пытается увести их с собой.
Женщина схватила их за руки и пригрозила вызвать полицию. Однако незнакомец пошел следом. В тот момент, понимая, что ситуация становится опасной, она вместе с детьми села в первую попавшуюся машину и попросила водителя немедленно уехать", - говорится в материале.
В пресс-службе полиции Атырауской области подтвердили факт происшествия и сообщили, что подозреваемый 1985 года рождения задержан.
Установлено, что он является инвалидом II группы. В отношении него возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование (...) В настоящее время готовится представление в компетентные органы о помещении задержанного в специализированное лечебное учреждение ", - сообщили в пресс-службе ДП.
Ранее двум насильникам несовершеннолетних брата и сестры вынесли приговор в Павлодарской области.
22.09.2025, 14:20 242551
В Павлодарской области вынесен приговор насильникам несовершеннолетних брата и сестры
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Павлодар. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Двух насильников несовершеннолетних брата и сестры приговорили к 15 и 22 годам лишения свободы в Павлодарской области.
СМУС Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении Г. по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении малолетнего, совершенного с угрозой применения насилия и с применением насилия, изнасилование группой лиц по предварительному сговору, половое сношение и иные действия сексуального характера заведомо с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В отношении Ө. по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, совершенного с угрозой применения насилия и с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, а также полового сношения с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста", - сообщили в пресс-службе судов Павлодарской области.
Отмечается, что, поскольку обстоятельства дела не могут быть оглашены, суд проходил в закрытом режиме. Вина подсудимых была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими доказательствами.
Суд приговорил двух насильников к 22 и 15 годам лишения свободы. Также они пожизненно лишены права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Преступления, совершенные подсудимыми, относятся к категории особо тяжких преступлений и предусматривают наказания только в виде лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, двух подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетних сестры и брата задержали осенью прошлого года.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
29.09.2025, 16:16Шарлапаев исключен из совета директоров фонда "Самрук-Казына" 29.09.2025, 09:4151326Жулдыз Сулейменова назначена министром просвещения РК 29.09.2025, 16:3349591Масштабную ротацию провели в Генпрокуратуре 29.09.2025, 10:0148676Жандос Умиралиев назначен первым заместителем генпрокурора 29.09.2025, 17:1347836Токаев дал ряд поручений новому министру просвещения 25.09.2025, 13:57323726Деньги за воздух: как, покупая онлайн, не нарваться на мошенников 25.09.2025, 09:19319046В Алматы пройдет балет Игоря Моисеева "Танцы народов мира" 24.09.2025, 18:10309821Дело Перизат Кайрат: приговор оставили без изменений 25.09.2025, 20:11304551Праздник яблочного пирога отметят в Конаеве и Талгаре 25.09.2025, 15:17271156Новый газовый проект мощностью 150 млн кубометров запустили в Мангистау 08.09.2025, 12:01594256Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27524331Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28519651На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48515736Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38497451Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?